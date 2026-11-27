/Поглед.инфо/ ВладимирТрионов: В първата част на разговора ми с д-р Саймон Ципис поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да избегне: ще остане ли войната в границите на Украйна? От Балтийско до Средиземно море рискът от ескалация изправя континента пред нова реалност. Моят гост развива тезата, че интересите на Западна и Източна Европа се разминават опасно, анализира ролята на Лондон и американските демократи, прогнозира битка за импийчмънт на Тръмп и обяснява защо според него съдбата на мирните преговори ще зависи и от ожесточената вътрешна битка за власт във Вашингтон.

27.11.2026 17:30