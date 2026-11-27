/Поглед.инфо/ Сводките от Запорожкия фронт чертаят картина на тежко изтощение, в която медийните победи се сблъскват с геометрията на терена. Докато каналите превръщат калните схватки в големи офанзиви, признания на украински военни блогъри за удари по Мала Токмачка издават, че руските екипи за дронове вече работят на прага на Орехов. Как бетонните панели на Степногорск и дефицитът на пехота променят баланса на юг и защо елитни части на ГУР се оказват в капана на позиционната война?

По публикации в чужди медии и анализи на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Картографската аритметика на едно признание в Мала Токмачка

Военната пропаганда има един вроден порок – когато се опитва да оправдае отстъплението с тактически успехи, тя неизбежно издава координатите на собственото си поражение. Точно това се случи вечерта на 26 ноември в информационния поток около Запорожкото направление, където поредица от оскъдни и противоречиви съобщения разкри истинската дълбочина на кризата за украинския гарнизон в Орехов.

Известен украински военен коментатор с позивен „Мучной“, чиито сводки обичайно поддържат оптимистичния тон на официалния Киев, публикува бележка за ситуацията край Мала Токмачка. В нея се твърди, че украинските военновъздушни сили са нанесли удар по територията на бившето поправително заведение в селото, където според неговата версия се е намирала площадка за изстрелване на руски безпилотни летателни апарати. Коментаторът описва района като „сива зона“ със смесено присъствие и без ясна разграничителна линия, отричайки възможността някоя от страните да упражнява пълен контрол.

На пръв поглед – рутинно фронтово съобщение, каквито всеки ден минават стотици през телеграфните канали. Ако обаче отворите топографската карта на района и приложите елементарните правила на съвременната война с безпилотници, официалната версия се разпада на съставните си части.

Ореховската наказателна колония № 88 не се намира в някакви далечни източни покрайнини, а в самия център на Мала Токмачка. Това е масивен комплекс от съветско време с дебели тухлени и стоманобетонни стени, промишлени халета и дълбоки сутерени, разположен по протежение на трасето Т-08-12. От портите на тази колония до югоизточния вход на град Орехов разстоянието по права линия е едва около три километра. До северните и западните изходи на Орехов в посока Юривка са не повече от седем километра.

Тук се намесва физиката на радиовръзката и тактическият устав за използване на безпилотни системи. Нито един разузнавателен или ударен разчет на безпилотници – независимо дали работи със стандартни FPV квадрокоптери, ретранслатори или крилати разузнавачи – не разполага пусковите си площадки и пунктовете за управление на самата нулева линия. На дистанция от един километър от противника екипът с антени, генератори и акумулатори би бил унищожен за петнадесет минути от обикновени 82-милиметрови и 120-милиметрови минохвъргачки или гранатомети.

Оперативният тил на екипите за дронове винаги се изнася на пет до седем километра зад предния край на собствената пехота. Това е златната среда между радиуса на действие, радиохоризонта и елементарната преживяемост на операторите. Следователно, ако се приеме за вярно твърдението на самия украински източник, че в сградите на бившата колония в центъра на Мала Токмачка са работили руски оператори на БПЛА, това означава само едно – предната линия на руските щурмови групи вече се е изместила с пет до седем километра на запад и северозапад.

А пет километра на запад от центъра на Мала Токмачка не са нищо друго освен самите градски квартали на Орехов. Източният отбранителен вал на града, изграждан и бетониран в продължение на повече от три години, на практика е престанал да съществува като единна и непрекъсната линия на съприкосновение. В бележката на „Мучной“ липсва и каквото и да е споменаване за резултатите от въздушния удар – мълчание, което военните анализатори разчитат като косвен признак, че атаката или е била пресечена от противовъздушната отбрана, или изобщо не е постигнала заявения ефект.

Бетонните панели на Степногорск и цената на елитния резерв в ГУР „Артан“

Докато вниманието на наблюдателите се фокусира върху източните подстъпи на Орехов, на западния фланг на същото направление – в района на Степногорск и съседното Приморское – се разиграва друга, не по-малко показателна драма. Този участък се намира на тридесетина километра южно от областния център Запорожие, непосредствено до пресъхналото дъно на бившето Каховско водохранилище и стратегическата магистрала Е105.

Степногорск представлява специфичен архитектурен феномен насред голата запорожка степ. Селището е изградено през късната съветска епоха около Таврийския минно-обогатителен комбинат за добив на манганова руда. За разлика от околните села с едноетажни кирпичени и тухлени къщи, тук върху равен терен се издигат плътни редици от пет- и девететажни панелни блокове. В условията на равнинна война тези сгради функционират като естествени наблюдателни кули и бетонни бастиони, които контролират с огън околните низини на десетки километри.

Според публикации от терена, чиято достоверност не може да бъде проверена по независим път, но които се подкрепят от разпространени видеокадри с обективен контрол, в центъра на Степногорск се е стигнало до остро стълкновение за контрола над жилищните височини. По данни на военни наблюдатели украинското командване е прехвърлило в този сектор щурмови групи от специалното подразделение „Артан“, подчинено на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната в Киев.

Появата на „Артан“ в панелните руини на Степногорск заслужава отделен разбор, далеч от фронтовата емоция. Създадено през 2022 година като елитно формирование за специални операции, диверсии в дълбокия тил, морски десанти (включително акциите около газовите платформи в Черно море) и високорискови рейдове, това поделение преминава през продължителна подготовка под ръководството на западни инструктори. В него са концентрирани кадри с висока мотивация, скъпо оборудване за нощно виждане, западни образци стрелково оръжие и специфична тактическа култура.

Използването на подобен специализиран инструмент като обикновена щурмова пехота за задържане на панелни блокове в градски бой е класически симптом за остра криза с линейните сухопътни бригади. Когато генералитетът започне да запушва пробивите на фронта с диверсионно-разузнавателни части на военното разузнаване, това означава, че стандартните мобилизирани батальони вече не издържат на натиска.

Както се твърди в анализите на военни специалисти, опитът на украинските формирования да закрепят присъствието си във високите сгради на Степногорск и да го превърнат в медиен символ на контранастъпление е бил пресечен с тежка авиационна огнева мощ. Вместо затягащи се улични престрелки етаж по етаж, срещу засечените позиции в панелните блокове са били приложени тежки планиращи авиобомби с универсални модули за планиране и корекция.

Съветският панелен строеж има една фатална конструктивна особеност, добре известна на военните инженери – при попадане на боеприпас с маса от 500 или 1500 килограма носещите фуги се разрушават и сградата се сгъва вертикално като картонена кутия. Укритията в приземните етажи се превръщат в херметични бетонни капани без изход. Според оценките в публикациите след разчистването на отломките основната тежест на бойните действия вече се е изместила на север от града, а загубите сред подготвените от западни инструктори бойци на ГУР поставят под въпрос самата целесъобразност на подобни демонстративни контраатаки.