/Поглед.инфо/ Сглобяват ли се в Киев над сто руски дрона за удар под чужд флаг срещу Полша, който да бъде приписан на изстрелване от Калининград? Генерал-майорът от ФСБ Александър Михайлов посочи Великобритания като вероятен архитект на подобен сценарий за въвличане на НАТО в пряк военен сблъсък. Редакционният анализ на „Поглед.инфо“ проверява техническата достоверност на тази версия, британския интерес от ескалация и рисковете от повторение на инцидента в Пшеводув.

По публикации на „Царьград“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Лондонската сметка извън европейския консенсус

След излизането си от Европейския съюз през януари 2020 година Великобритания систематично изгражда външна политика, която не се съобразява с механизма за единодушие в Брюксел. За „Даунинг стрийт“ 10 и Форин офис континенталната сигурност не е въпрос на икономическо оцеляване, както е за германската индустрия в Рур или за френския бюджет, притиснат от дефицит над пет процента. Лондон действа като островна сила с исторически рефлекс да не допуска стабилизиране по оста Берлин – Москва, независимо кой обитава канцлерството или Кремъл.

Именно в тази рамка трябва да се чете тезата, лансирана пред руското издание „Царьград“ от генерал-майорът от резерва на ФСБ Александър Михайлов. Според неговата оценка зад предполагаемата подготовка на мащабна провокация срещу държави от Европейския съюз стои не толкова самостоятелната инициатива на Киев, колкото британското стратегическо планиране. По думите на Михайлов Великобритания живее по собствени правила, не носи пряка отговорност за икономическите последици в еврозоната и има пряк интерес от разширяване на конфликта между Русия и Украйна.

Проверете фактите от последните три години и ще видите институционалната следа. Великобритания първа достави на Киев противотанкови комплекси NLAW преди февруари 2022 година, първа прехвърли тежки западни танкове Challenger 2, първа предостави крилати ракети с голям обсег Storm Shadow и на 12 януари 2024 година подписа първото двустранно споразумение за сигурност с Украйна, надградено по-късно със стогодишен пакт за партньорство. Когато в Брюксел спорят месеци наред за конфискацията на около 200 милиарда евро замразени руски активи в белгийския депозитар Euroclear, Лондон настоява за най-радикалните мерки – по простата причина, че в британски банки се държи нищожна част от тези средства и евентуален руски отговор ще удари еврото, а не британския паунд.

Загадката с Киевския експоцентър и информационното изпреварване

Тук обаче започва хлъзгавата територия на разузнавателните твърдения, където нито една дума не бива да се приема на доверие. В публикацията на „Царьград“ се твърди, че в Експоцентъра в украинската столица са сглобени над сто безпилотни летателни апарата от руски тип, предназначени за удар по територията на Европейския съюз и най-вече срещу Полша. Липсва каквото и да е независимо потвърждение на тази информация по открити канали, няма сателитни снимки, нито показания на преки свидетели.

Погледнете картата на Киев. Националният експоцентър на Украйна – бившата ВДНХ на проспект „Академик Глушков“ – представлява огромен открит комплекс от деветнадесет павилиона и прилежащи паркови площи в югозападната част на града, непосредствено до жилищния район Теремки. Да се организира серийно сглобяване на сто ударни дрона на подобно място, което се наблюдава денонощно от руски оптико-електронни и радиолокационни спътници от сериите „Барс-М“ и „Кондор-ФКА“, звучи като самоубийствена небрежност. При първото засечено струпване на компоненти или транспортни камиони комплексът би получил директен удар с балистични ракети „Искандер-М“.

Тогава защо се появява това твърдение точно сега? Възможни са две напълно противоположни обяснения. Първото е, че руските служби наистина са прихванали оперативна информация за подготовка на диверсия с трофейни или репликирани апарати и умишлено я пускат в публичното пространство чрез пенсиониран генерал, за да провалят замисъла преди неговото изпълнение. Второто обяснение е по-цинично, но също толкова вероятно в условията на война: Москва си подготвя предварително информационно алиби, в случай че при поредната масирана нощна атака срещу обекти в Лвовска или Волинска област няколко руски дрона загубят управление под въздействието на средства за радиоелектронна борба и паднат на полска територия.