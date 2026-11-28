/Поглед.инфо/ Докато пратеникът на Белия дом Джаред Кушнер признава в интервю за Axel Springer, че конфликтът в Украйна се е превърнал в европейска прокси война с риск от ядрена ескалация, ударите по Кримския мост и загубата на Конгреса от републиканците блокират преговорите от Абу Даби. На фона на бюджетната криза в Брюксел за 2028–2034 г. и предстоящите избори във Франция, пред Москва остават три рискови хода, за да избегне сценария на изтощение до 2028 година.

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Капанът на 2027 година и цената на забавения мир

Изводът, който се налага след серията дипломатически и военни събития от втората половина на ноември 2026 г., е лишен от всякаква романтика: прозорецът за бързо приключване на войната в Украйна чрез американско посредничество практически се затвори, преди изобщо да бъде отворен докрай. Политическият календар във Вашингтон и Брюксел вече работи срещу всяка формула за компромис, а реалните бойни действия по Керченския проток и в Средиземно море опровергават декларациите за деескалация.

Ако се проследят фактите от последните три седмици, се вижда ясно разминаване между говоренето пред камерите и подготовката на терен. В Киев администрацията на Володимир Зеленски не планира прекратяване на огъня по линията на съприкосновение, а настройва държавния апарат, мобилизационната система и обществените очаквания за пълномащабна военна кампания през цялата 2027 година. Разчетът на украинското ръководство и на част от европейските столици се гради върху историческа аналогия с есента на 1918 г. — очакването, че руската икономика, принудена да финансира войната сама и под натиска на вторични санкции, ще достигне точка на вътрешно счупване по-рано от западните финансови коалиции.

Дали тази сметка излиза на хартия? В Брюксел и Вашингтон вече открито се съмняват. Въпреки това нито една от западните столици не разполага с политически механизъм, с който да принуди Киев да приеме териториални отстъпки, без да предизвика тежък вътрешен трус в самата Украйна и в редиците на НАТО.

120-ият Конгрес на САЩ и изтичащият часовник в Белия дом

За да се разбере защо екипът на Доналд Тръмп изведнъж забърза публичните си обяснения в края на ноември 2026 г., трябва да се погледне към резултатите от междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. Републиканската партия загуби контрола и върху двете камари на парламента. В Сената демократите спечелиха нетно девет места и превърнаха досегашното републиканско мнозинство от 53 на 47 в солидно демократическо превъзходство от 56 на 44 гласа. В Камарата на представителите обратът беше още по-рязък — демократите прибавиха 45 мандата и оформиха мнозинство от 259 срещу 173 места.

На 3 януари 2027 г. ще положи клетва 120-ият Конгрес на САЩ. От този момент нататък Доналд Тръмп влиза в режим на институционална обсада. Демократическите председатели на комисиите по въоръжените сили, външните работи и разузнаването ще получат правото да издават призовки, да блокират назначения и да обвързват всеки вътрешнополитически законопроект на Белия дом с нови бюджетни пакети за въоръжаване на Украйна.

Точно затова коментаторите, които твърдят, че на администрацията на Тръмп ѝ остава „само един месец“ свобода на действие, стъпват върху реална конституционна аритметика. През декември 2026 г. Белият дом все още оперира при стария състав на Конгреса, но след Нова година всеки опит за едностранна сделка с Москва без съгласието на Киев и европейските съюзници ще се сблъска с двупартиен отпор на Капитолийския хълм.