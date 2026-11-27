/Pogled.info/ Владимир Трионов: В первой части моей беседы с доктором Саймоном Циписом мы задаемся вопросом, которого Европе все труднее избегать: останется ли война в пределах границ Украины? От Балтики до Средиземноморья риск эскалации ставит континент перед новой реальностью. Мой гость развивает тезис о том, что интересы Западной и Восточной Европы опасно расходятся, анализирует роль Лондона и американских демократов, предсказывает борьбу за импичмент Трампа и объясняет, почему, по его мнению, судьба мирных переговоров будет зависеть также от ожесточенной внутренней борьбы за власть в Вашингтоне.Вторатачастще гледате тук:...
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