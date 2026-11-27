/Поглед.инфо/ Европейските столици извоюваха място на масата за преговори за Украйна, но веднага поставиха предварителни условия и отхвърлиха двустранните разговори в Москва. Докато Белият дом бърза заради тежки вътрешни сметки след изборите за Конгрес и срещата на Г-20 в Маями, в руските политически среди твърдят, че рамката от Анкъридж се саботира, а времето до пълното превъоръжаване на Европа изтича и оставя тесен прозорец за решаващ обрат на фронта. Анализ на задънената дипломация.

По публикации на Царград. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Капанът на поканата: защо Брюксел поиска стол на масата и веднага го обърна

Да влезеш в стаята за преговори единствено за да обявиш, че няма да разговаряш при предложените условия — това, по оценки на руски политически анализатори, е точната формула на европейското поведение през последните седмици. Месеци наред Париж, Берлин, Лондон и институциите в Брюксел протестираха, че Вашингтон и Москва обсъждат бъдещето на континенталната сигурност през главите им, като ги изключват от закритите сондажи в Абу Даби и тристранните контакти в китайския град Шънджън. Когато обаче от Москва прозвуча публична реплика от страна на Владимир Путин — „Елате в Москва, нека поговорим“ — европейските столици рязко дръпнаха ръчната спирачка.

Според политолога Иван Пятибратов, доцент във Финансовия университет към правителството на Руската федерация, европейските правителства категорично отказват двустранни контакти на руска територия и настояват за директно включване в многостранен формат, придружено със собствен списък от предварителни изисквания. В руския прочит това действие се тълкува като съзнателно бламиране на самата покана.

Има обаче и по-хладно обяснение, което надхвърля руската публицистика. В Европейския съюз всяко външнополитическо решение изисква съгласуване между двадесет и седем държави с диаметрално противоположни интереси — от Полша и балтийските републики, за които всяко замразяване на фронтовата линия означава стратегическо поражение, до Унгария и Словакия, които настояват за незабавно спиране на финансовите инжекции за Киев. Когато такъв разнороден блок седне на масата за преговори, той физически не може да прояви гъвкавост. Всеки компромис предизвиква вътрешен бунт в Съвета на ЕС, поради което най-безопасната позиция за Брюксел остава поставянето на максималистични условия, за които предварително се знае, че Москва няма да приеме.

Сметките на Вашингтон между изборите за Конгрес и срещата на Г-20 в Маями

Докато Европа трупа процедурни бариери, Белият дом гледа към съвсем различен часовник — вътрешнополитическия. В статията си „Зимата на нашата победа“ основателят на групата компании „Царград“ Константин Малофеев посочва предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями като краен предел, отвъд който дипломатическият процес за Украйна рискува да загуби всякакъв смисъл. Според неговата оценка липсата на измерим напредък до този форум ще постави под въпрос самото съществуване на преговорната писта.

В основата на тази теза стои промяната в американския вътрешен баланс след междинните избори за Конгрес. По оценка на Малофеев изборните загуби на републиканците принуждават администрацията на Доналд Тръмп да пренасочи енергията си към вътрешните битки — бюджетните сблъсъци, законодателните блокажи и оцеляването на президентската програма — при което украинският конфликт неизбежно слиза надолу в списъка с приоритети.

Тук сухите числа на американските финанси говорят по-ясно от всякакви политически декларации. Федералният дълг на Съединените щати вече надхвърли тридесет и шест трилиона долара, а годишните плащания по лихвите гонят целия базов бюджет на Пентагона. При разделен или враждебен Конгрес всяка нова кредитна линия за Киев се превръща в разменна монета за вътрешни данъчни и социални отстъпки. Още по-важен е законовият капан: по силата на приетия през 2017 г. закон CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции) президентът в Белия дом не може еднолично да отмени основните финансови и енергийни ограничения срещу Русия, без да премине през тежка процедура на одобрение в Камарата на представителите и Сената.

Затова Тръмп бърза. Бързането му обаче не е плод на внезапен пацифизъм, а на счетоводна логика — опит да прехвърли финансовата и военната тежест на украинския фронт върху европейските данъкоплатци, докато си припише дипломатически пробив преди форума в Маями.