/Поглед.инфо/На 25 ноември в Пекин членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И се срещна с външния министър на Нидерландия Том Берендсън.

Уан И заяви, че Китай желае да осъществи повече положителни резултати на практическото всестранното сътрудничество. Той се надява и е уверен, че Нидерландия ще спазва принципа на „един Китай“ с практически дейности. Двете страни ще засилят обмена на високо равнище, ще създадат нови пунктове на растеж за интелигентно земеделие, зелена енергетика, биофармацевтика, икономика за възрастните, и ще работят за повишаване на качеството и възстановяването на практическото сътрудничество.

Том Берендсън заяви, че Нидерландия поддържа политиката на „един Китай“, обръща голямо внимание на отношенията със страната и желае да играе конструктивна роля за стабилното развитие на китайско-европейските отношения.