/Поглед.ино/Глобалният диалог „Силата на самореволюцията: всеобхватното и строго управление на Китайската комунистическа партия и поуките за света“, организиран съвместно от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) към Китайската медийна група (КМГ), китайските посолства и консулства в чужбина, както и правителствени институции, аналитични центрове и медии от различни държави, се проведе наскоро в Лаос, Виетнам, Непал и Южна Корея.

CGTN популяризира духа на 5-ия пленум на 20-ия Централен комитет на ККП чрез тематични лекции, експертни дискусии и междусекторни обмени, като систематично разясни теоретичното съдържание на самореволюцията на ККП в новата ера и практическите резултати от всеобхватното и строго управление на партията.

Представители на политическите, бизнес, академичните и медийните среди в много азиатски страни считат, че Китайската комунистическа партия, която последователно насърчава всеобхватното си и строго управление и повишава ефективността за управление на държавата, е изминала зрял път на самореволюция в условията на дългосрочно управление, предоставяйки ценни поуки за страните по света в търсенето на модели за управление на политическите партии, съобразени с техните собствени условия.