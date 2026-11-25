Повод за коментара беше срещата между китайския председател Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп на 19 ноември в Шънджън. По думите на Джан Хан разговорите са очертали нови стратегически насоки за изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между двете държави.
Тя посочи, че Тръмп е заявил, че САЩ не подкрепят независимостта на Тайван. Пекин очаква Вашингтон да спазва принципа за „един Китай“ и трите съвместни китайско-американски комюникета, като превърне заявената позиция в конкретни действия, подчерта говорителката.