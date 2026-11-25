/Поглед.инфо/ Китай очаква САЩ да спазват принципа за „един Китай“ и да не допускат тайванския въпрос да влияе негативно върху двустранните отношения, заяви говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джан Хан на 25 ноември.

Повод за коментара беше срещата между китайския председател Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп на 19 ноември в Шънджън. По думите на Джан Хан разговорите са очертали нови стратегически насоки за изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между двете държави.

Тя посочи, че Тръмп е заявил, че САЩ не подкрепят независимостта на Тайван. Пекин очаква Вашингтон да спазва принципа за „един Китай“ и трите съвместни китайско-американски комюникета, като превърне заявената позиция в конкретни действия, подчерта говорителката.