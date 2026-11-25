/Поглед.инфо/ В Александрия са разкрити масивни каменни основи и подземен тунел, които според съобщения на египетското Министерство на туризма и антиките са проучени от специална научна комисия и се свързват с евентуален царски погребален комплекс от епохата на Птолемеите. Според древните свидетелства именно тук или в непосредствена близост са били полагани тленните останки на Александър Велики и владетелите от династията му, но към момента няма открити саркофази, надписи или кости, които да потвърдят подобно твърдение.

Съобщението за масивни каменни основи и подземен тунел в Александрия веднага раздвижи добре познатия кръг от предположения за изчезналия царски комплекс, известен от античните текстове като Сома или Сема. По информация на египетското Министерство на туризма и антиките специална научна комисия е огледала обекта и е допуснала връзка с монументално строителство от времето на Птолемей IV Филопатор, управлявал от 221 до 204 г. пр.н.е. В подобни случаи обаче между разкопания камък и гръцката литература винаги стои една и съща разлика: строителният материал лежи в земята, а имената на владетелите и героите идват от текстове, писани столетия по-късно. В представените данни липсват надписи, саркофази или антропологични останки, поради което се твърди само за евентуална принадлежност към царски погребален комплекс, а не за потвърдена гробница на Александър Велики.

Каменни основи, тунел и градска геология под бетон

Когато в съвременна Александрия се появи новина за древни зидове и подземни галерии, първият въпрос не е романтичен, а чисто инженерно-географски. Градът, основан от Александър през 331 г. пр.н.е., е претърпял земетресения, пропадания на бреговата линия, преустройства и непрекъснато наслояване на жилищни квартали и комуникации. Всеки обект в плътната градска тъкан се разкрива на парчета, под действащи улици, водопроводи и основи на нови сгради, което превръща теренната работа в бавно прокопаване през чужди напластявания и ограничени пространства. В тези условия откриването на масивни основи и тунел сама по себе си показва сериозна строителна активност, но не казва автоматично кой е поръчал зидарията и каква е била нейната функция.

Всичко това изглежда логично, но има един физически и археологически проблем, който редовно спъва подобни хипотези в египетския средиземноморски бряг. Подземните ходове в античните градове имат десетки практични приложения: от дренажи и водоснабдителни или отводнителни трасета до служебни връзки между дворцови и стопански постройки. Докато научната комисия не установи точното предназначение на тунела и връзката му със съседните структури, всяко свързване с царския мавзолей остава предварителна работна версия. В противен случай лесно се създава интелектуална мъгла, при което всеки солиден античен зид се превръща в кандидат за гробницата на Александър.