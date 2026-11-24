/Поглед.инфо/ Когато космическите агенции и частните корпорации чертаят планове за самодостатъчни градове на Марс, разговорите почти винаги се въртят около добива на вода от полярните шапки и електролизата на кислород за дишане. Суровата планетарна геология и атмосферната химия обаче показват съвсем различен тесен участък в логистичната верига на оцеляването. Без критични количества азот изграждането на затворена биосфера, способна да изхранва хора и да поддържа атмосферно налягане, се сблъсква с физически бариери, които нито една съвременна ракета не може да преодолее икономически.

Всяка сериозна дискусия за изпращане на хора отвъд ниската околоземна орбита обикновено затъва в технически детайли за ракетни двигатели, радиационна защита или добив на воден лед. Публичното пространство е пренаситено с презентации на лъскави куполи и оранжерии, в които астронавти берат домати под червеното небе, но в тези сметки често зее огромна логистична пробойна, за която инженерите по животоподдържащи системи говорят само в специализираните си доклади. Става дума за азота – елемент, който на Земята приемаме за даденост, защото съставлява близо четири пети от въздуха около нас, но на съседната планета е в катастрофален дефицит, способен да обезсмисли всякакви планове за автономно заселване. Докато кислородът може да бъде извлечен директно от марсианския въглероден диоксид чрез инсталации като експеримента МОКСИ на марсохода Пърсивиърънс, азотът не може да бъде синтезиран от нищо, ако просто липсва в местната среда в достатъчни обеми.

Химическата инерция и планетарният грабеж

За да се разбере защо този газ е толкова оскъден на Марс, трябва да се погледне към самата физика на азотния атом и геоложката история на двете планети. Атомите на азота притежават изключително силна склонност да се свързват помежду си в двойки чрез тройна ковалентна връзка, образувайки стабилни и инертни газообразни молекули. За разлика от въглерода, кислорода или силиция, които охотно влизат в химични реакции и се заключват в скалните породи и минералите на планетарната кора, азотът упорито остава в газова фаза и се натрупва в атмосферата. Макар да съществуват твърди нитрати и амониеви съединения, те са относително нестабилни при геоложки процеси и при нагряване или вулканична дейност отново освобождават газа обратно в небето, което прави атмосферата единствения голям резервоар на този елемент.

На Земята мощното магнитно поле и значителната гравитация са успели да удържат тази газова обвивка в продължение на милиарди години, създавайки плътен буфер, в който азотът служи едновременно като разредител на запалимия кислород и като неизчерпаем източник за биосферата. На Марс обаче липсата на глобално магнитно поле и по-слабото привличане са позволили на слънчевия вятър систематично да издуха горните слоеве на атмосферата в открития космос. Данните от орбиталната сонда МЕЙВЪН на НАСА, събирани от две хиляди и четиринадесета година насам, показват категорично чрез изотопния анализ на останалите газове, че планетата е загубила по-голямата част от първичната си въздушна обвивка. Днес марсианската атмосфера е толкова разредена, че налягането на повърхността едва надхвърля половин процент от земното, а в тази нищожна газова обвивка азотът заема по-малко от три процента, което превръща абсолютното му количество в нищожна величина, разпръсната върху площ, равна на всички земни континенти взети заедно.

Биологичната стена пред марсианското земеделие

Когато оптимистите говорят за колонизация, те често подминават факта, че човешкият организъм не може да оцелее дългосрочно в атмосфера от чист кислород, дори при ниско налягане, заради високия риск от токсичност за белите дробове и катастрофалната пожароопасност, демонстрирана трагично още при инцидента с Аполо едно. За да се диша нормално в херметизирани модули, въздухът трябва да бъде разреден с инертен буферен газ, а азотът е единственият логичен кандидат, който не предизвиква наркотичен ефект при по-високо налягане и не променя тембъра на гласа и топлопроводимостта по начина, по който го прави хелият. Всяко отваряне на шлюз, всяка микропукнатина в конструкциите и всяко излизане на повърхността води до необратима загуба на този скъпоценен буферен газ, който няма откъде да бъде попълнен бързо на място.

Още по-тежък е ударът върху хранителната верига, защото азотът е фундаменталният скелет на биологията, без който не съществуват нито нуклеиновите киселини, нито белтъците. В двойната спирала на ДНК именно азотните бази формират водородните връзки, които държат генетичния код стабилен, а в аминокиселините азотът е вграден в самите пептидни вериги, изграждащи мускулите, ензимите и клетъчните мембрани. Зелените растения, на които разчитаме да произвеждат храна и да регенерират кислорода в затворените екосистеми, не могат да синтезират хлорофил и да извършват фотосинтеза без постоянен приток на усвоим азот в почвата. Местният марсиански реголит представлява стерилен прах от натрошени базалтови скали, богат на железни оксиди и токсични перхлорати, но напълно лишен от органична материя и достъпни за корените нитрати.

На Земята земеделието се крепи на два основни стълба – азотфиксиращите бактерии в корените на бобовите растения и индустриалния процес на Хабер-Бош, който при високо налягане и температура свързва атмосферния азот с водород за производство на амонячни торове. И двата метода обаче изискват суровина в огромни количества, която на Марс просто липсва в достъпен вид. Изследванията на марсохода Кюриосити в кратера Гейл през две хиляди и петнадесета година действително откриха следи от нитрати в проби от древни утаечни скали, което накара някои коментатори прибързано да обявят проблема за решен. Измерванията на бордовата лаборатория САМ обаче показаха концентрации от порядъка на няколкостотин части на милион, което означава, че за да се извлече един тон азотен тор, ще трябва да се изкопаят, смелят и нагреят до висока температура хиляди тонове токсична скална маса.