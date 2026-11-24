/Поглед.инфо/ Изявлението на германския външен министър Йохан Вадефул, че мирът в Европа е възможен само срещу Русия, а не с нея, очертава дълбок разлом в дипломатическите опити за уреждане на конфликта в Украйна. Докато от Москва се твърди, че съществува готовност за разговори с европейски представители, Берлин демонстративно затваря вратата за компромис. Редакционният анализ проследява аргументите на двете страни, историческия контекст на разширяването на НАТО и реалната цена на отказа от преговори.

По публикации на РИА Новости и коментари на международни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата формула на Берлин и отказът от посредничество

Изявлението на германския министър на външните работи Йохан Вадефул, че стабилността на европейския континент може да бъде постигната единствено срещу Русия, а не в сътрудничество с нея, бележи рязка промяна в официалната реторика на Берлин. Според публикации в руски медии тези думи на практика прекратяват възможността Европейският съюз да участва като посредник в евентуални мирни преговори за Украйна. Подобна позиция не е просто моментна емоция, а отражение на натрупаното напрежение след години на санкции, военни доставки и прекъснати икономически връзки между Германия и Руската федерация.

В същото време от Москва се разпространяват твърдения, че руското ръководство е изразило готовност да приеме европейска делегация с ясен мандат. Според руската страна в дипломатическите среди дори е бил обсъждан конкретен формат за среща с участието на съветниците по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия. Твърди се, че условието на руския президент Владимир Путин е било европейските столици ясно да определят дали търсят дипломатическо решение или продължаване на военната конфронтация. Няма независимо публично потвърждение от Берлин, Париж или Лондон за степента на готовност за подобна среща, но реакцията на Вадефул показва, че в германското външно министерство надделява линията на твърдо сдържане.

Тук възниква сериозно вътрешно противоречие в европейската политика. От една страна, без участието на водещите държави от Европейския съюз е трудно да се изгради устойчива система за сигурност на континента, тъй като географията и икономиката не позволяват Русия да бъде преместена извън Европа. От друга страна, настоящото политическо ръководство в Берлин очевидно разглежда всеки преговорен процес с Москва като легитимиране на руските действия в Украйна и като отстъпление от собствените си стратегически ангажименти.

Историческият спор за архитектурата на сигурността

За да се разбере защо позициите на Берлин и Москва изглеждат напълно несъвместими през ноември 2026 година, е необходимо да се проследи развитието на европейската система за сигурност през последните три десетилетия. В основата на спора стои принципът за неделимост на сигурността, залегнал още в Заключителния акт от Хелзинки през 1975 година и потвърден в Парижката харта за нова Европа от 1990 година. Този принцип предвижда нито една държава да не укрепва собствената си сигурност за сметка на сигурността на други страни.

Според руските коментатори и официалната позиция на Кремъл Западът системно е нарушавал тази договореност след разпадането на Съветския съюз чрез последователните вълни на разширяване на НАТО на изток. В руската интерпретация включването на бивши съветски републики и държави от Варшавския договор в северноатлантическия алианс, както и военното обвързване на Украйна след 2014 година, са създали директна заплаха за границите на Русия. По оценка на руски анализатори именно този процес е разрушил предишната архитектура на сигурност и е довел до настоящия военен конфликт.

В западните столици, включително в Берлин, събитията се тълкуват по коренно различен начин. Според европейските дипломати разширяването на НАТО и Европейския съюз е резултат от суверенния избор на държавите от Централна и Източна Европа, които са търсили гаранции за своята независимост. От гледна точка на германската външна политика не разширяването на западните институции, а руската военна интервенция в Украйна през 2022 година е разрушила европейския мирен ред. Когато Йохан Вадефул заявява, че мирът е възможен само срещу Русия, той формулира именно тази западна теза, според която Москва вече не се възприема като партньор в системата за сигурност, а като основен източник на нестабилност.

Икономическите и военните измерения на германския завой

Отказът на Берлин от дипломатически диалог с Москва има конкретни измерения, които далеч надхвърлят словесните престрелки между дипломати. В продължение на десетилетия германската външна политика се опираше на концепцията за промяна чрез търговия, чийто символ беше сътрудничеството в енергийния сектор и проекти като газопроводите по дъното на Балтийско море. Прекъсването на доставките на руски природен газ и преориентирането на германската икономика към по-скъп втечнен природен газ доведоха до сериозно преструктуриране на индустрията в страната и до загуба на конкурентоспособност за редица енергоемки производства.

Успоредно с икономическата раздяла Германия предприе мащабно увеличаване на военните си разходи чрез специалния фонд за модернизация на Бундесвера и пое ангажименти за разполагане на постоянна бойна бригада в Литва. В този контекст думите на Йохан Вадефул не са изолиран дипломатически гаф, а логично продължение на политика, която залага на дългосрочна милитаризация и икономическо откъсване от Изтока.

Въпреки това в самото германско общество и сред част от индустриалните среди съществуват сериозни съмнения доколко подобен курс е устойчив в дългосрочен план. Критиците на правителствената линия в Берлин обръщат внимание, че продължителният военен конфликт в Източна Европа изтощава финансовите ресурси на Европейския съюз, без да води до ясна военна развръзка. Освен това липсата на директни канали за комуникация с Москва увеличава риска от неконтролирана ескалация при евентуален инцидент в района на Балтийско море или по източния фланг на НАТО.