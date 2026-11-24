/Поглед.инфо/ Наскоро в Китай бе на посещение зам.-председателят на Швейцария и министър на външните работи Игнацио Касис, а членът на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър Уан И проведе с него 5-ия кръг стратегически диалог на ниво външни министри между Китай и Швейцария.

В коментар на това на днешната пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че Швейцария е важен стратегически иновационен партньор на Китай в Европа, а отношенията винаги са били сред водещите със западните държави. Китай и Швейцария са пример за сътрудничество между държави с различни социални системи и различни етапи на развитие. Стратегическите диалози на ниво външни министри са ефективен механизъм за засилване на координацията на политиките между дипломатическите служби на двете страни и за координиране на двустранните и многостранните сътрудничества.