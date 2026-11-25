/Поглед.инфо/ Двустранната търговия между Русия и Китай достигна 243 милиарда долара за десет месеца на 2026 г. и върви към предсрочно преминаване на прага от 300 милиарда долара. Зад рекордния руски износ на петрол, втечнен газ, соя, свинско месо и живи раци обаче стоят сериозни митнически разминавания, тесни места по Транссибирската магистрала, санкционен натиск върху разплащанията и нарастваща технологична зависимост на Москва от ценовия диктат на Пекин.

По публикации в международните икономически издания и митнически справки. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато през 2013 г. Москва и Пекин записаха в стратегическите си документи целта двустранният стокообмен да достигне 300 милиарда долара до 2030 г., тогавашните 90 милиарда долара правеха подобна прогноза да изглежда като дипломатическа декларация без покритие. Тринадесет години по-късно, през есента на 2026 г., сметките показват коренно различна картина. Според данни, цитирани в руския икономически печат, само за първите десет месеца на 2026 г. търговският оборот между двете държави е достигнал 243 милиарда долара – ръст от 32 процента, или с 59 милиарда долара повече спрямо същия период на предходната година.

Още по-резки са месечните показатели от есента. По публикации в профилираните издания през октомври 2026 г. партньорите са реализирали рекорден месечен оборот от близо 28 милиарда долара, което представлява скок от 43 процента на годишна база, като руският износ за Китай е достигнал 16 милиарда долара само за тридесет дни. На този фон прогнозните оценки в Москва сочат годишен обем от около 280 милиарда долара до края на 2026 г. и преодоляване на психологическата граница от 300 милиарда долара още през 2027 или 2028 г. – две до три години предсрочно.

Само че сухата статистика губи смисъл, ако се чете изолирано от глобалната търговска йерархия. В същите тези десет месеца на 2026 г. търговията на Китай със Съединените щати е възлизала на 523 милиарда долара – над два пъти повече от оборота с Русия. Дори съобщенията за тристранна среща в Шънджън в края на ноември 2026 г. между лидерите на Русия, Китай и САЩ потвърждават, че Пекин не заменя Запада с Москва, а изгражда двуслойна буферна система. В нея руските суровини и храни служат за подсигуряване на тила, докато технологичният и експортният кислород на китайската икономика продължава да минава през Тихия океан и европейските пристанища.

Митническата аритметика и капанът на разплащанията в юани

Зад заглавията за „златна мина“ прозират сериозни методологически и финансови пукнатини, които рядко попадат в официалните комюникета. Още при съпоставката на селскостопанския обмен се вижда разминаване от над два милиарда долара: докато руската статистика отчита износ на храни от 4,6 милиона тона на стойност 4 милиарда долара за първите седем месеца на 2026 г., данните на Главното митническо управление на Китай (GACC) сочат обща двустранна аграрна търговия от 8,3 милиарда долара, от които 6,2 милиарда долара са руски доставки.

Подобни разлики не са техническа грешка. От 2022 г. насам Федералната митническа служба на Русия силно ограничи публичността на детайлните номенклатури, за да затрудни проследяването на веригите за доставки от страна на западните санкционни регулатори. Към това се наслагват разликите в отчитането по условия FOB (в руско пристанище) и CIF (в китайско пристанище с включени навло и застраховка), както и транзитното префактуриране през трети юрисдикции в Централна Азия и Хонконг.

Още по-сложен е въпросът с паричните потоци зад тези 243 милиарда долара. По оценка на банкови анализатори над 90 процента от двустранните плащания вече се извършват в национални валути – юани и рубли. Въпреки това американските вторични санкции, разширени след 2024 г. срещу чуждестранни кредитни институции, обслужващи руския индустриален сектор, принудиха големите китайски държавни банки (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China) да въведат драконовски проверки за съответствие. В резултат плащанията се забавят със седмици, преминават през малки регионални банки в североизточната провинция Хъйлундзян или през специализирани клирингови канали с високи комисиони.

Така се оформя и т.нар. юанов капан. Когато руският износ за Китай стига 16 милиарда долара месечно, в руската финансова система се натрупва огромна ликвидност в китайски юани. Тя обаче не може да бъде свободно конвертирана в долари или евро, нито да бъде инвестирана на световните капиталови пазари, което на практика задължава Москва да връща тези средства обратно в Китай под формата на покупки на китайски стоки, оборудване и държавни облигации.