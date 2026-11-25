/Поглед.инфо/ Спадът на обществената подкрепа в Германия за военната помощ за Украйна и колебливите сигнали от Берлин за възможен диалог с Москва очертават нова политическа реалност в Европа. Според коментар на Дмитрий Бавирин в руската агенция РИА Новости, позоваващ се на анкета на Forsa, страховете от геополитическа изолация и икономическо изтощение принуждават германските лидери да коригират курса си, макар реалният завой да остава блокиран от натрупаните институционални ангажименти.

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Социологическият прелом и границите на германския прагматизъм

Цифрите в германската социология рядко се движат със скокове, но когато преминат психологическата бариера от петдесет процента, политическата класа в Берлин започва да пренаписва речите си. В публикация на руската държавна агенция РИА Новости политическият коментатор Дмитрий Бавирин обръща специално внимание на проучване на авторитетния германски институт Forsa, според което 53 процента от германските граждани вече се обявяват против по-нататъшната подкрепа за Украйна, докато 46 процента я подкрепят. Само дванадесет месеца по-рано съотношението е било огледално — 39 процента „против“ срещу 59 процента „за“.

По оценка на автора в РИА Новости тези данни свидетелстват за ускорено „отрезвяване“ на германското общество, което се случва едновременно отдолу нагоре и отгоре надолу. Подобна интерпретация обаче изисква по-внимателно вглеждане в механизмите на германската вътрешна политика. Германският избирател не се е превърнал изведнъж в симпатизант на Кремъл, нито е приел безкритично руските условия за прекратяване на огъня. Промяната в нагласите отразява преди всичко натрупаната умора от тригодишната икономическа стагнация, свиването на реалните доходи и усещането, че федералният бюджет финансира безсрочен конфликт без ясен хоризонт за изход.

Разломът между старите западни провинции и петте източни провинции (Саксония, Тюрингия, Бранденбург, Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания) остава дълбок. Докато в Хамбург, Северен Рейн-Вестфалия или Бавария атлантическият консенсус все още държи мнозинство сред градската средна класа, в източните региони скептицизмът към санкциите и военните доставки отдавна надхвърля две трети от анкетираните. В Берлин знаят, че когато този скептицизъм започне да прелива през бившата вътрешногерманска граница към индустриалните центрове в Рур и Баден-Вюртемберг, стандартните формули за „ценностна солидарност“ престават да работят.

Борис Писториус, Балтийско море и сянката на „Северен поток“

В анализа на РИА Новости се твърди, че германският министър на отбраната Борис Писториус неочаквано е започнал да критикува Киев, напомняйки му за „специалната отговорност“ да не допуска разпространение на военните действия към балтийските държави. Според руския коментатор това е рязък контраст спрямо предишната позиция на Берлин, при която украинското ръководство е било представяно като безусловно невинно дори на фона на разследванията за саботажа срещу газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ през септември 2022 година.

Тук фактите и политическите оценки трябва да се разграничат прецизно. Самият Писториус е сред най-последователните привърженици на ускореното превъоръжаване на Бундесвера и налагането на концепцията за „Kriegstüchtigkeit“ — готовност на германската армия за водене на високоинтензивна война до 2029–2030 година. Именно под негово ръководство Берлин пристъпи към постоянното разполагане на 45-а танкова бригада в Литва — първото трайно базиране на германско бойно съединение извън пределите на страната след Втората световна война.

Защо тогава в германското министерство на отбраната се появяват нотки на раздразнение? Отговорът се крие в уязвимостта на критичната подводна инфраструктура в Балтийско море — електропроводи, оптични кабели за пренос на данни и газови връзки като Balticconnector. Всяка ескалация на морските удари с безпилотни апарати срещу търговски или спомагателни съдове превръща Балтийския басейн в зона на висок риск, където един инцидент може да задейства верижна реакция. В публикацията на РИА Новости се излага тезата, че целта на украинското ръководство е да въвлече НАТО в пряк военен сблъсък с Русия и да разпали Трета световна война — твърдение, което възпроизвежда официалната руска реторика, но не намира потвърждение в документите на Алианса, където Вашингтон и Берлин налагат строги ограничения върху използването на западни оръжейни системи именно за да избегнат директен сблъсък с Москва.