/Поглед.инфо/ Украински морски дронове са атакували руската корвета „Меркурий“ и товарен кораб в либийското пристанище Бенгази, твърдят международни издания и източници в Киев. По оценки на военни анализатори операцията на хиляди километри от Черно море удря ключовия морски коридор Балтика – Гибралтар – Либия. След загубата на постоянната база в сирийския порт Тартус през декември 2024 г. този маршрут остана основната артерия за снабдяване на руския Африкански корпус в Мали, Нигер и Буркина Фасо.

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Артерията Балтика – Гибралтар – Бенгази: как Либия се превърна в незаменим тил

До декември 2024 г. руската логистика в Източното Средиземноморие имаше стабилен бетонен пристан — сирийското пристанище Тартус. По силата на междудържавното споразумение от януари 2017 г., сключено за срок от 49 години, Москва разполагаше с правото да държи там едновременно до единадесет военни кораба, включително плавателни съдове с ядрени енергийни установки. Падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г. разруши тази инфраструктурна схема за броени дни.

Днес, по данни на западни разузнавателни и военноморски източници, руският Военноморски флот вече не разполага с постоянна оперативна база в Сирия и се задоволява с епизодични, предварително съгласувани влизания в пристанището. Липсата на сигурен тил в Леванта принуди Министерството на отбраната на Руската федерация да пренасочи целия си южен снабдителен поток към Киренайка — източната част на Либия, контролирана от Либийската национална армия на фелдмаршал Халифа Хафтар.

Така се роди дългата и уязвима морска дъга от Балтийско море, през Датските проливи, Ламанша и Гибралтарския проток, до либийските терминали в Тобрук и Бенгази. По този маршрут руските сухотоварни кораби и ро-ро съдове, оперирани често от структурата „Оборонлогистика“ или свързани с нея частни превозвачи, превозват тежка техника, боеприпаси и резервни части.

Залогът далеч надхвърля самата Либия. През пристанищата на Хафтар минава жизнената линия на руския Африкански корпус — военната структура на Министерството на отбраната, която след 2023–2024 г. погълна остатъците от частната военна компания „Вагнер“ в Мали, Буркина Фасо и Нигер. Без редовни доставки по море и последващ въздушен или сухопътен транзит през южнолибийските бази Ал-Джуфра и Брак ал-Шати, руските контингенти в Сахел биха се оказали в логистична изолация.

А обстановката в Сахел не търпи прекъсвания в снабдяването. В северните райони на Мали — около Кидал и Тинзауатен — правителствените сили в Бамако и техните руски съюзници водят тежки сблъсъци едновременно с туарегските сепаратисти и с джихадистката коалиция „Джамаат Нусрат ал-Ислам уал-Муслимин“ (JNIM). Оцеляването на военните хунти в Алианса на сахелските държави зависи пряко от пристигането на поредната партида камиони „Урал“, бронетранспортьори и реактивни системи за залпов огън.

Според разследване на вашингтонския аналитичен център C4ADS, най-малко дванадесет кораба под руски контрол или свързани с руски логистични мрежи извършват регулярни военни курсове между руските пристанища и Африка. През септември изследователи регистрираха пристигането на сухотоварните кораби „Анастасия“ и „Юрий Аршеневски“ в Тобрук с бронирани машини и артилерийски системи на борда — ясен знак, че Бенгази и Тобрук са се превърнали в основен разпределителен възел за руската проекция на сила на юг от Сахара.

Утрото на 22 ноември в Бенгази: факти, сателитни кадри и противоречиви версии

На разсъмване в неделя, 22 ноември, тази отдалечена тилова база внезапно се оказа под директен удар. Според разпространени в международните медии сателитни снимки, руската многоцелева корвета „Меркурий“ от проект 20380 е била атакувана от безпилотни надводни апарати, докато се е зареждала с гориво на кея в пристанището на Бенгази. На кадрите, цитирани от редица издания, корпусът на кораба изглежда преобърнат на една страна, като над водната повърхност стърчи единствено носовата му част.

Твърди се, че заедно с кораба е бил изгубен и базиран на палубата му вертолет Ка-27. Официално потвърждение от страна на руското Министерство на отбраната за мащаба на щетите или за евентуални жертви сред екипажа липсва — стандартна информационна практика на Москва при инциденти с военноморски единици от началото на войната през 2022 г.

Почти едновременно с атаката в самото пристанище, на няколко морски мили от подходите към Бенгази, е бил поразен и товарен кораб, който обаче е останал на вода. Тук фактологията се раздвоява и изисква повишено внимание към източниците. Украинската страна твърди, че атакуваният съд е „Ангара“ — кораб, добил известност в западните доклади с превоза на севернокорейски боеприпаси от пристанище Раджин към руския Далечен изток, а по-рано и с курсове по линията на „Сирийския експрес“.

Малтийските морски власти и независими OSINT анализатори обаче застъпват друга версия. По техни оценки удареният съд е „Аскалон“ — сухотоварен кораб, който през октомври е натоварил бронетранспортьори, бойни машини на пехотата и армейски камиони в пристанище Балтийск, Калининградска област. Объркването между двата плавателни съда е обяснимо от техническа гледна точка: и двата са построени в края на 90-те години на миналия век, имат почти идентична дължина от около 127 метра и се водят собственост на базираната в Москва компания M Leasing, включена в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ още през май 2022 г.

Допълнителна неяснота внася съобщението на либийския телевизионен канал Almasar, според което местните военни сили са унищожили най-малко още дузина безпилотни катери на подходите към Бенгази. Независима проверка на това твърдение засега е невъзможна, а подобни цифри често служат на местните командири в Киренайка да оправдаят пропуските в пристанищната охрана.

Още по-противоречиви са данните за точката, от която са тръгнали украинските дронове. Президентът Володимир Зеленски официално призна отговорността на Киев за операцията. От Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заявиха, че безпилотните катери са били пуснати на вода от предварително позициониран „кораб-майка“ в Средиземно море. Либийски военни източници и агенция „Асошиейтед прес“ обаче посочиха съвсем различна следа — че атакуващите лодки са потеглили от контролирана или използвана от украински специалисти база в Западна Либия.

Вътрешнолибийският разлом прави втората хипотеза политически правдоподобна, макар и недоказана. Либия остава разделена между международно признатото Правителство на националното единство в Триполи на запад и администрацията на Хафтар в Бенгази на изток. Ако в Западна Либия действително е съществувала логистична опорна точка за украински оператори, това би означавало, че вътрешният конфликт в Северна Африка се е преплел директно с войната в Източна Европа — без нито една от големите сили да го признава открито.