/Поглед.инфо/ Възможен ли е директен военен сблъсък между Русия и НАТО до 2030 година, докато фронтът в Украйна остава нерешен? Анализ на новата ядрена доктрина на Москва, предупрежденията на Дмитрий Медведев за превантивен отговор при трансфер на ядрени технологии и призивите на генералния секретар на Алианса Марк Рюте за спешно превъоръжаване. Разбор на военната логистика по река Днепър, спорните твърдения за „мръсна бомба“ и реалните граници на тактическото ядрено възпиране в Европа.

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Календарът на Брюксел срещу реалността на изтощението

В европейските столици времето вече не се измерва в изборни цикли, а в производствени графици на отбранителната индустрия. Когато генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Брюксел, че държавите от Алианса са „следващата цел на Русия“ и разполагат с хоризонт от четири до пет години, за да се подготвят за потенциален военен сблъсък, думите му не бяха просто реторичен похват за убеждаване на финансовите министри. Тази времева рамка — приблизително до 2029–2030 година — съвпада с оценките на германското федерално разузнаване (БНД) и датското военно разузнаване, според които възстановяването на руския конвенционален капацитет след приключване или замразяване на активните бойни действия в Украйна би отнело именно между три и пет години.

От гледна точка на военното планиране в Москва обаче този календар крие фундаментално противоречие. Както отбелязват редица руски военни анализатори и коментатори, невъзможно е една държава да се подготвя пълноценно за високоинтензивен конфликт с тридесет и две членки на Северноатлантическия алианс, докато основната част от сухопътните ѝ сили, тактическата авиация и производството на боеприпаси остават ангажирани по над хилядакилометров фронт в Украйна.

Ситуацията на терен не прилича нито на класически мир, нито на обявена тотална война. Според оценките на руски публицисти страната се намира в междинно, „предвоенно“ състояние: ударите с далекобойни системи по руски рафинерии, летища и складове в Брянска, Курска, Белгородска и Ростовска област се превърнаха в ежедневие, но държавният и общественият механизъм продължават да функционират в режим на частична мобилизация на ресурсите. В същото време Украйна, макар и изправена пред остър недостиг на пехота и умора след години бойни действия, продължава да функционира като интегриран елемент от западната военна система — снабдявана с разузнавателни данни в реално време от американски и европейски сателитни групировки, финансирана директно от бюджетите в Брюксел и Вашингтон и въоръжавана чрез вериги за доставки, разположени извън обсега на руската артилерия.

Тук се появява първата сериозна пукнатина в тезата за „неизбежния сблъсък до 2030 година“. Ако в Брюксел твърдят, че Москва възнамерява да нападне Европа след няколко години (теза, която руското ръководство официално отхвърля като безсмислена), то самите военни реалности показват, че без решаващ прелом на украинския театър на военните действия Русия би посрещнала евентуална криза с НАТО в състояние на стратегическо разтягане. Присъединяването на Финландия и Швеция към Алианса удвои сухопътната граница между Русия и НАТО, добавяйки нови 1340 километра в Северозападния регион, където руските гарнизони бяха сериозно оредени заради прехвърлянето на части към Донбас и Запорожието.

Указ № 991 и капанът на стратегическата неопределеност

На 19 ноември 2024 година президентът Владимир Путин подписа Указ № 991, с който утвърди обновените „Основи на държавната политика на Руската федерация в областта на ядреното възпиране“. Документът замени предходната версия от юни 2020 година и формално разшири списъка от сценарии, при които Москва си запазва правото да прибегне до ядрен отговор. Промените не бяха козметични: агресия от страна на неядрена държава, извършена с участието или подкрепата на ядрена сила, вече се квалифицира като съвместно нападение; прагът за употреба беше изместен от „заплаха за самото съществуване на държавата“ към „критична заплаха за суверенитета и териториалната цялост“ на Русия и Беларус; добавен беше и критерият за масирано изстрелване и пресичане на държавната граница от средства за въздушно-космическо нападение (включително балистични и крилати ракети, стратегическа авиация и безпилотни апарати).

Проблемът с всяка доктрина обаче е, че тя представлява политическа декларация, а не автоматичен алгоритъм за изстрелване на ракети. Решението остава изцяло в ръцете на държавния глава, а самият документ умишлено запазва принципа на „стратегическа неопределеност“ — потенциалният противник не бива да знае предварително нито момента, нито мащаба, нито географската точка на евентуалния отговор.

В теорията на ядреното възпиране от времето на Студената война тази неяснота работи само при едно условие: когато противникът вярва, че политическата воля за натискане на бутона съществува реално. Ако предупрежденията се повтарят месец след месец, а всяка следваща стъпка на ескалация — от доставките на танкове „Леопард“ и „Ейбрамс“ през ракетите „Сторм Шадоу“ и ATACMS до разрешението за удари в дълбочина на руска територия — остава без ядрен отговор, неопределеността започва да се възприема от отсрещната страна не като сдържащ фактор, а като доказателство за нерешителност. Синдромът на лъжливото овчарче („Вълци, вълци!“) е най-опасният враг на всяко възпиране: „червена линия“, която може да бъде пресечена без незабавни и неприемливи последици, престава да бъде граница и се превръща в покана за следващ тест.

Именно в този контекст се вписва изявлението на заместник-председателя на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев от 23 ноември, в което той допусна възможността за превантивен ядрен удар от страна на Русия, ако западни държави осъществят явен или скрит трансфер на ядрени оръжия към Украйна. Любопитният юридически детайл тук е, че дори обновеният Указ № 991 не съдържа изрична клауза за „превантивен удар при ядрено разпространение“ — документът описва ответни действия при агресия или непосредствена заплаха от нападение. Думите на Медведев следователно представляват опит за вербално разширяване на доктрината извън нейния писмен текст — сигнал към Вашингтон, Лондон и Париж, че Москва не възнамерява да чака евентуално оръжие да бъде сглобено или разположено на украинска територия.