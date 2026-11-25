/Поглед.инфо/ Провалът на преговорите за Украйна до срещата на Г-20 в Маями на 14–15 декември може да отключи мащабни руски удари по енергийната мрежа и военните заводи, твърди основателят на „Царград“ Константин Малофеев. Според неговата оценка Москва разполага с прозорец от два-три месеца преди европейските оръжейни доставки и новото американско финансиране да променят баланса. Военната логистика и институционалните срокове на Запад обаче поставят под съмнение тези разчети.

По публикации на „Царград“ и открити дипломатически и военни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката за деветдесетте дни и календарът на Капитолия

Тезата, развита от основателя на телевизия „Царград“ Константин Малофеев в статия за „Първи руски“, се свежда до крайна времева рамка: два до три месеца. Толкова, по негова оценка, трае благоприятният за Москва оперативен и политически прозорец, в който руската армия разполага с натрупани ресурси, а западните механизми за подкрепа на Киев все още буксуват. След този срок — ако се вярва на изчисленията в публикацията — парите от Вашингтон ще потекат към европейските оръжейни концерни, а съотношението на силите на фронта ще започне да се изравнява.

Тук обаче сметката на Малофеев се сблъсква с елементарната институционална механика на Съединените щати. Да, на междинните избори през ноември Демократическата партия си върна мнозинството в Конгреса. Новият състав на 120-ия Конгрес обаче не встъпва в длъжност на сутринта след броенето на бюлетините, а едва на 3 януари. Дори при максимална политическа мобилизация в Камарата на представителите и Сената, внасянето на нов законопроект за извънредни бюджетни кредити (supplemental appropriations), преминаването му през комисиите по бюджетните кредити и подписа на президента изискват седмици тежки процедурни пазарлъци.

Има и още нещо, което в публикацията на „Царград“ остава удобно извън кадър. Парите, гласувани от Конгреса, не се превръщат автоматично в снаряди на фронтовата линия в Донбас. Механизмът USAI (Инициатива за подпомагане на сигурността на Украйна) предполага сключване на договори с американски или европейски производители за ново производство, чиито срокове на доставка често надхвърлят 12 до 18 месеца. Другият инструмент — президентските правомощия за изтегляне на въоръжение от складовете на Пентагона (PDA) — зависи пряко от подписа на стопанина на Белия дом Доналд Тръмп, а не от волята на демократическото мнозинство на Капитолийския хълм.

Дипломатическата ос Абу Даби – Шънджън – Маями без официални гаранции

Цялата конструкция за „зимата на победата“ се гради върху допускането, че дипломатическият канал окончателно ще заседне до средата на декември. В материала се припомнят три последователни дипломатически точки: двустранните контакти в Абу Даби на 10–11 ноември, тристранната среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и китайския председател Си Дзинпин в Шънджън на 19 ноември и предстоящият форум на Г-20 в Маями на 14–15 декември.

Разграничението между потвърдените факти и коментарните интерпретации тук е задължително. Контактите в Обединените арабски емирства действително доведоха до поредната размяна на военнопленници — сфера, в която Абу Даби поддържа работещо посредничество още от 2024 година — но териториалният спор остана напълно блокиран. За разговорите в Шънджън официалните протоколи на Кремъл, Белия дом и Пекин са пределно пестеливи и не съдържат публично потвърждение, че срещата на Г-20 във Флорида е поставена като ултимативен краен срок. Определението за форума в Маями като „последен сериозен шанс“ принадлежи изцяло на Константин Малофеев, а не на официалното руско външно министерство.

Историческата памет около този конфликт показва колко хлъзгави са подобни крайни срокове. През септември 2014 г. и февруари 2015 г. споразуменията „Минск-1“ и „Минск-2“ бяха подписани именно под натиска на тежки военни поражения на украинската армия при Иловайск и Дебалцево, но нито едно от двете не доведе до трайно политическо уреждане, тъй като страните тълкуваха по коренно различен начин последователността между прекратяването на огъня, контрола над границата и конституционния статут на спорните територии. Същият възел провали и проекта за комюнике в Истанбул през пролетта на 2022 г., когато въпросът за гаранциите за сигурност и числеността на украинските въоръжени сили се оказа непреодолим.