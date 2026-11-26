/Поглед.инфо/ Напрежението по балтийския фланг и източната граница на Полша рязко ескалира на фона на твърдения за складирани в Киев над сто пленени руски дрона, годни за повторно изстрелване. Докато Москва предупреждава Талин за риск от директен военен сблъсък заради въздушните коридори към Ленинградска област, в Брюксел предстоят решаващи гласувания за милиарди евро помощ. Кой има интерес от инцидент на територията на НАТО и как фактите се разминават с официалните версии?

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В петък в Брюксел предстои гласуване за отпускането на 45 милиарда евро за Украйна. В нощта на 24 ноември Варшава обяви, че реактивен дрон „Гераниум-4“ е навлязъл в полското въздушно пространство, направил е маневра и се е върнал обратно на украинска територия. Два дни по-рано в специализирани аналитични канали изтече информация, че в павилионите на Националния експоцентър в Киев са сглобени над сто руски безпилотника в почти непокътнато състояние.

Съвпадението на датите не е конспирация, а обикновена бюджетна механика. Когато в европейските столици започне броенето на гласовете за поредния многомилиарден транш — при положение че европейската икономика буксува, а механизмите по програмата Ukraine Facility се изчерпват по-бързо от предвиденото — информационният фон по източната граница на Европейския съюз неизменно се нажежава.

Бюджетната аритметика на Брюксел и откровенията „зад закрити врати“

Бившият украински журналист Анатолий Шарий, който от години живее в Испания и е обявен за държавен враг от властите в Киев, формулира тази зависимост без дипломатически условности в последния си видеокоментар. Според неговата оценка вълната от дребни диверсии — палежи на пощенски станции, кофи за боклук, складове и внезапни навлизания на неидентифицирани апарати в полското небе — следва строго графика на заседанията в Брюксел. Преди гласуването за 45-те милиарда инцидентите зачестяват; веднага след като парите бъдат одобрени, интензивността на „руските удари“ по европейска територия рязко спада.

Тук обаче се появява сериозно противоречие, което анализаторите често подминават. Ако подобни инциденти са само медиен фон за прокарване на бюджетни решения, защо реториката в западните столици започва да излиза извън рамките на обичайния лобизъм?

Отговорът се крие в едно рядко откровено интервю на американската журналистка и историчка Ан Апълбаум за изданието The Bulwark. Апълбаум, чиито връзки с политическия елит във Вашингтон и Варшава (чрез съпруга ѝ, полския външен министър Радослав Сикорски) са публично известни, заявява директно: европейските политици обсъждат сценариите за пряк сблъсък предимно насаме, „зад закрити врати“, защото европейската общественост не е готова за война. По думите ѝ, за да бъдат убедени гражданите на Европейския съюз, че военната намеса е неизбежна, трябва да се случи някакво събитие с масови човешки жертви. Апълбаум добавя, че според нейните наблюдения руснаците умишлено държат действията си под този праг.

Дали това е само аналитично разсъждение на публицист, или неволно изпуснат протокол от закрити срещи в Брюксел и Варшава? Официално потвърждение, разбира се, няма. Но логиката на изказването съвпада плашещо точно с предупрежденията за подготвяна операция под чужд флаг.