/Поглед.инфо/ Според публикация на Responsible Statecraft, позоваваща се на официални руски данни от средата на ноември 2026 г., Москва разполага с икономически и бюджетни параметри за водене на военни действия в Украйна поне до края на 2027 г. и в рамките на бюджетния цикъл до 2029 г. В текста се посочва ръст на руския търговски оборот с 13,9% за януари–септември 2026 г., пренасочване на три четвърти от обмена към Азия и свиване на прогнозирания бюджетен дефицит за 2027 г. до 2,2% от БВП.

По публикации на Responsible Statecraft, данни на руската Федерална митническа служба и оценки на Chatham House. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

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Първо митническите сметки, после лозунгите за издръжливост

Истинската новина зад речите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) не е самата увереност на Владимир Путин, че може да удържи военната кампания в Украйна и след 2027 г., а сухата аритметика на външната търговия и бюджета, която стои зад тази увереност. Според публикация на Responsible Statecraft, издание на Института Куинси, руското ръководство се опира на показатели, публикувани от правителството в средата на ноември 2026 г., за да твърди, че разполага с ресурси за продължаване на бойните действия за неопределен период.

Дали тези сметки издържат на реален стрес тест, е отделен въпрос, който в самата публикация остава само отчасти разгърнат. Едно е да се отчита положителен търговски баланс и свиване на бюджетния дефицит до края на годината, съвсем друго е да се гарантира стабилност при евентуални шокове в цените на суровините, логистични прекъсвания или нови вътрешни разходи. По оценка на редакцията, в подобни спорове всяка страна избира онези цифри, които обслужват тезата ѝ — Брюксел говори за натиск и ограничения, а Москва вади митнически справки и бюджетни редове за периода 2027–2029 г.

В публикацията на Responsible Statecraft се подчертава, че способността за водене на военни операции до края на 2027 г. изглежда осигурена според разчетите, основани на правителствените данни. Същевременно се твърди, че президентът на Русия използва тези резултати като политически инструмент срещу европейските столици, които настояват за по-твърда линия към конфликта.

Какво показват митническите редове за 2026 г.

Според цитираните в материала данни на руската Федерална митническа служба, за периода януари–септември 2026 г. търговският оборот на Русия се е увеличил с 13,9% спрямо същия период на 2025 г., а износът е нараснал с 14,1%. Търговският баланс се е покачил от 103,2 млрд. долара на 116,8 млрд. долара.

По сектори увеличението обхваща няколко ключови групи стоки, като износът на минерални горива, включително петрол, е нараснал с 14,3%, металите са добавили 21,8%, а хранителните и селскостопанските продукти — 15,6%. Това са класически суровинни и аграрни позиции, при които промените в международните маршрути и ценовите разлики бързо се отразяват върху приходите.

Тук възниква логично съмнение: колко от този ръст се дължи на реални физически обеми и колко — на ценови колебания и преоценка на потоци? Официалната статистика дава общия процент, но не отговаря сама по себе си докога ще се задържат маржовете в металургията или горивата, ако глобалното търсене се охлади. Не може независимо да бъде потвърдено дали текущите темпове от първите девет месеца на 2026 г. ще се запазят без корекции през следващата година.

Исторически погледнато, руската външна търговия от началото на XXI век насам се опираше на тясна обвързаност с европейския пазар на енергоносители и суровини. Преди двадесет години над 55% от руския износ отиваше към Европа. Според приведените данни през третото тримесечие на 2026 г. търговията с Европа е нараснала само с 5,9% и формира едва 12% от общия износ на страната. Така структурното изместване на изток не е внезапен епизод, а дълъг процес, ускорен рязко след 2022 г. и допълнително подхранван от събитията през 2026 г.