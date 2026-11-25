Проф. Нако Стефанов: Шънджън - историческата среща, която може да промени съдбата на човечеството

/Поглед.инфо/ Владимип Трифонов: Защо Китай не повтори съдбата на СССР? Как Си Цзинпин се опитва да спре израждането на властта, преди то да погуби държавата? В разговора ми с проф. Нако Стефанов, завърнал се от Китай, разкриваме логиката на китайската самореволюция и безкомпромисната битка с корупцията по върховете. Защо след конфронтацията с Русия Германия рискува сблъсък и с Китай? Могат ли Путин, Тръмп и Си Цзинпин да открият път към световно разведряване? Ще има ли мирно решение за Тайван? Какво предлага Пекин на човечеството, изправено пред ядрената заплаха? И защо България се нуждае от мир като от въздух?