/Поглед.инфо/ Финландският парламент подкрепи идея за изграждане на отбранителни укрепления по 1340-километровата граница с Русия, наричана неофициално „Линията Щуб“. В основата на проекта стоят противотанкови препятствия, включително „драконови зъби“, и позоваване на опита от бойните действия в Украйна. В материала се разглеждат числеността на финландските сухопътни сили, историческият мит за линията Манерхайм, промяната в ролята на бронетехниката и дроновете, както и икономическите и стратегическите последици за Хелзинки.

По публикации на Борис Джерелиевски и отворени военни и исторически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

На хартия идеята изглежда проста: копаеш ровове, подреждаш бетонни пирамиди, опъваш телени заграждения и обявяваш, че границата е защитена. Само че границата между Финландия и Русия не е градска улица, нито къс траншеен участък в Донбас. Това са 1340 километра гори, блата, езера, скали и просеки, където всяка линия от бетон и земя се сблъсква с географията, климата и сметките за личен състав.

Митът за непобедимата линия и студените цифри

В общественото пространство във Финландия се утвърди образът на „Линията Щуб“ по аналогия с историческата линия Манерхайм. Според публикациите на финландски депутати и военни представители се обсъжда укрепване на гранични направления с противотанкови съоръжения, включително „драконови зъби“. Не е публично потвърдено окончателното инженерно задание за всеки участък, но самият замисъл възпроизвежда стара схема: спиране на противника чрез физически прегради и тежка отбрана.

Когато обаче се поставят числата един до друг, картината губи тържествеността си. В мирно време числеността на сухопътните сили на Финландия е около 14 000 души. Ако тези 14 000 души се разпределят равномерно по 1340 километра граница, се получават приблизително десет души на километър. Това е колкото един взвод, разтегнат на километър през тайга и езера. Кой ще копае, кой ще охранява, кой ще зарежда боеприпаси и кой ще поддържа техниката?

Опитът от съвременните конфликти показва, че за един боец на предната линия са нужни няколко души в тила за снабдяване, ремонт, връзка и медицинско осигуряване. По оценка на автора, без устойчива тилова мрежа от пътища, складове за боеприпаси, електрозахранване и укрития за личния състав всяка укрепителна линия бързо се превръща в набор от изоставени съоръжения. През зимата снегът, ледът и пролетното топене на почвата действат на бетона и земните насипи по-постоянно от всеки артилерийски разчет.

При пълна мобилизация въоръжените сили на Финландия биха могли да достигнат около 280 000 души, като по-голямата част от тях биха били сухопътни формирования. Това е сериозен мобилизационен резерв за държава с население под шест милиона души. Но маршал Борис Шапошников навремето е формулирал тезата, че мобилизацията на практика означава война. Икономика, поставена в режим на пълна мобилизация в мирно време, сама подкопава социалната и финансовата си стабилност, дори без да падне един снаряд.

Какво всъщност се случи на линията Манерхайм

Защо тогава в Хелзинки толкова лесно се прибягва до образа на „линията“? Отговорът не е само в днешните доклади на щабовете, а в историческата памет, изграждана десетилетия наред. Във финландската традиция Зимната война от 1939–1940 година често се представя като триумф на малката страна, устояла на огромен съсед благодарение на духа на защитниците, подвижните групи и линията Манерхайм.

Къде е разминаването с фактите? Според историческите изследвания на съветско-финландския конфликт, линията Манерхайм наистина забавя настъплението на Червената армия в началния етап, особено на Карелския провлак и при тежки зимни условия. Но в началото на кампанията съветското командване допуска тежки организационни, разузнавателни и логистични грешки. Когато тези грешки са отстранени, укрепленията са пробити, а през март 1940 година Финландия подписва Московския мирен договор и отстъпва територии, включително Виборг и част от Карелския провлак.

По-късно, по време на Продължителната война от 1941–1944 година, Финландия воюва на страната на Нацистка Германия, а през 1944 година съветските войски отново пробиват отбранителните позиции на Карелския провлак. Последвалият договор от 1948 година за дружба, сътрудничество и взаимопомощ за дълги години определя външнополитическата линия на страната, известна като „финландизация“. Когато днес в Хелзинки говорят за нова отбранителна линия, те не просто рисуват карта на инженерни съоръжения, а активират стар културен код. Дали този код отговаря на оръжията на двадесет и първи век е съвсем друг въпрос.