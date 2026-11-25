/Поглед.инфо/ Срив с 2,16 трилиона долара пазарна капитализация за дни и светкавично възстановяване на 1 трилион само за една нощ. Скандалът около уволнението и последвалото връщане на Дженсън Хуанг начело на Нвидия разголи истинската природа на съвременния технологичен капитализъм. Зад моралистичните обяснения за скрита извънбрачна връзка прозират подозрения в индустриален шпионаж в полза на Пекин, пряка намеса на Доналд Тръмп и Илон Мъск, както и преплетени финансови интереси за десетки милиони.

По публикации на Ройтерс, Киодо и руски икономически издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарният театър и цената на един подпис

В нормалната корпоративна логика на Уолстрийт изпълнителен директор, който в продължение на дванадесет месеца мами собствения си съвет на директорите относно лична връзка с ключов търговски партньор, излита от сградата с кашон в ръце и забрана да се доближава до борсата. Когато обаче този човек контролира 90 процента от световния пазар на специализирани процесори за изкуствен интелект, корпоративният морал се изпарява за по-малко от седмица.

Уволнението на Дженсън Хуанг през ноември 2026 година изтри 2,16 трилиона долара от пазарната стойност на Нвидия. Подобен срив надхвърля брутния вътрешен продукт на държави като Италия или Канада. Само за една нощ след обявяването на неговото възстановяване като президент и главен изпълнителен директор компанията си върна 1 трилион долара. Никакви реални активи не бяха произведени през тези часове, нито един нов завод за силициеви пластини не заработи, нито пък се появи революционен софтуер. Движението на трилионите се диктуваше единствено от присъствието или отсъствието на един човек в коженото яке.

Твърди се, че съветът на директорите е действал под натиска на вътрешни правила за прозрачност и избягване на конфликт на интереси. Но кой всъщност управлява Нвидия? Когато акциите паднаха с 30 процента, водещите инженери на компанията открито заплашиха с масово напускане, ако Хуанг не бъде върнат. Така наречените независими директори се оказаха в ролята на статични наблюдатели без реална власт върху технологичното ядро на дружеството.

Сингапурската връзка и сенките на разузнаването

Официалната версия за отстраняването се върти около едногодишна извънбрачна афера, която Хуанг е прикривал от борда. Според медийни публикации, които не са официално потвърдени от самата корпорация, става дума за китайската предприемачка Алис Хуанг. Тя е основател на регистрираната в Сингапур компания Мегаспийд, която се явява един от най-големите купувачи на графични ускорители с марката Нвидия в Азия.

Тук личната мелодрама рязко преминава в територията на националната сигурност. Сингапур от години служи като основен логистичен и финансов шлюз, през който високотехнологични западни компоненти заобикалят експортните ограничения на Вашингтон и достигат до континентален Китай. Американските разузнавателни служби са заподозрели Алис Хуанг в сътрудничество с китайското разузнаване. По оценка на анализатори именно тези съмнения за изтичане на чувствителни данни и заобикаляне на ембаргото са превърнали личната лъжа на Дженсън Хуанг в повод за незабавно отстраняване.

Защо тогава правителството на Съединените щати излезе със становище, че връщането на Хуанг не представлява заплаха за националната сигурност? Логиката на Белия дом очевидно не следва правилата на контраразузнаването, а грубата сметка на технологичното оцеляване. Без Хуанг веригите за доставки на чипове за Пентагона и американските технологични гиганти рискуваха да блокират в рамките на месеци. Вашингтон предпочете да затвори очи пред потенциалния пробив в сигурността, вместо да подари на Пекин шестмесечна или едногодишна преднина в надпреварата за изчислителни мощности.

От видеоигри до гръбнака на американската държава

За да се разбере паниката във Вашингтон и на финансовите пазари, трябва да се погледне сухата статистика на приходите. По данни на финансовия анализатор Дмитрий Кучков от компанията АРБ ПРО, през фискалната 2017 година сегментът за видеоигри е носил 59 процента от постъпленията на Нвидия, докато центровете за данни са заемали скромните 12 процента.

Показател в структурата на приходите на Нвидия Фискална 2017 година Фискална 2026 година Дял на центровете за данни 12% 90% Дял на видеоигрите 59% 7% Приходи от сегмента за видеоигри 4,1 млрд. долара 16 млрд. долара

Цифрите показват пълна трансформация. Въпреки че бизнесът с игри е нараснал близо четири пъти в абсолютно изражение, той вече е незначителен придатък. Днес Нвидия не продава просто хардуер на геймъри, а изгражда нервната система на съвременната икономика, военното планиране и научните изследвания. Когато един-единствен доставчик държи монопола върху архитектурата за обучение на големи езикови модели и автономни оръжейни системи, всеки трус в неговото управление удря директно по държавния суверенитет.

Игор Додонов от финансовата група Финам посочва, че сътресенията в Нвидия веднага поставят под въпрос инвестиционните планове на всички големи доставчици на облачни услуги, производители на сървъри и мрежово оборудване. Пазарите и без това бяха напрегнати заради съмненията, че в сектора на изкуствения интелект се надува гигантски спекулативен балон без ясна възвръщаемост на вложените стотици милиарди долари. Оставката на Хуанг подейства като спусък за масова разпродажба.