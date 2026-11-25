/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп обяви в интервю за телевизия „Си Ен Би Си“, че е продал 250 самолета „Боинг“ на Китай и очаква Пекин да закупи още толкова. Проверката на търговските регистри и изявленията на ръководството на корпорацията в Сиатъл обаче показват сериозно разминаване между политическите заявки и реалните договори. Дори майският ангажимент за 200 машини все още не е изцяло оформен в твърди поръчки, докато търговското примирие изтича на 10 януари 2027 година.

По публикации на „Ройтерс“, „Еър Дейта Нюз“ и „Саут Чайна Морнинг Пост“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическата аритметика срещу счетоводните книги в Сиатъл

На 23 ноември 2026 година президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в ефира на финансовия телевизионен канал „Си Ен Би Си“, че лично е договорил продажбата на 250 самолета „Боинг“ на Китай и прогнозира закупуването на още 250 машини. Числото петстотин звучи внушително в предизборни и следизборни речи, но в авиационната индустрия парите се превеждат само срещу подписани производствени слотове и авансови вноски. Нито китайското правителство, нито държавните авиокомпании в Пекин са потвърдили съществуването на подобен договор за нови 250 самолета.

Проблемът е още по-дълбок, когато се погледне назад към май 2026 година. Тогава, по време на двудневната среща на върха в Пекин между Тръмп и китайския председател Си Дзинпин, Белият дом обяви предварително споразумение за 200 самолета „Боинг“ и двигатели от американската компания „Дженерал Електрик Аероспейс“. Шест месеца по-късно този майски пакет все още не е превърнат изцяло в твърди търговски договори.

Едва на 24 ноември 2026 година – ден след телевизионното участие на Тръмп – се появи първото по-конкретно раздвижване. Дъщерната компания на „Чайна Садърн Еърлайнс“, превозвачът „Сямън Еърлайнс“, се съгласи да закупи 50 броя от модела „Боинг 737-8“ от семейството „737 Макс“. Каталожната стойност на тази сделка се оценява на 7,4 милиарда долара, макар в авиационния бранш никой да не плаща каталожни цени заради стандартните отстъпки от порядъка на 40 до 50 процента при поръчки на едро. Дори тези 50 самолета все още чакат одобрение от акционерите и от регулаторните органи в Пекин, за да влязат в официалния портфейл с поръчки. Къде са останалите 200 или 450 машини, за които говори американският президент? В сферата на дипломатическите пожелания.

Механизмът на китайските квоти и признанията на Кели Ортбърг

За да се разбере защо числата в изявленията на Белия дом се менят от 200 на 250, а понякога стигат и до 750 самолета в неофициалните сондажи, трябва да се познава бюрократичната машина на китайската гражданска авиация. В Китай авиокомпаниите не купуват самолети свободно на пазарен принцип. Първо Държавният съвет и Националната комисия за развитие и реформи в Пекин определят обща политическа квота. След това тази квота се разпределя централизирано между големите държавни превозвачи – „Еър Чайна“, „Чайна Истърн“ и „Чайна Садърн“.

Едва на третия етап отделните авиокомпании сядат на масата с търговските представители на „Боинг“, за да договарят конфигурации на салоните, графици за доставка, резервни части и ценови отстъпки. Главният изпълнителен директор на „Боинг“ Кели Ортбърг директно охлади ентусиазма на политиците още през есента, като уточни, че майското споразумение представлява само „първоначален транш“ и израз на интерес, а не счетоводно осчетоводена поръчка. По данни на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър от септември 2026 година, едва около 140 самолета от майския списък са напреднали в преговорите, а само десетина са били в процес на финализиране.

Когато Тръмп казва „продах 250 самолета“, той смесва политическото разрешение на Пекин за започване на преговори с реална търговска сделка. Разликата между двете неща в търговията с Китай е колосална – едно политическо разрешение може да бъде замразено за двадесет и четири часа с един телефон от централния апарат в Пекин, без китайската страна да дължи неустойки, защото договорите с отделните превозвачи още не са подписани.

Дипломацията в Шънджън и часовникът, който тиктака до 10 януари 2027 година

Срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 18 и 19 ноември 2026 година показа колко крехко е равновесието между Вашингтон и Пекин. Протоколът беше нарушен демонстративно – Си Дзинпин лично посрещна Доналд Тръмп на пистата на международното летище „Шънджън Баоан“, като ръкостискането премина в кратка прегръдка, връщайки жеста на Тръмп от септемврийската им среща във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

Зад прегръдките на пистата обаче прозира сурова търговска сметка. Срещата в Шънджън приключи без нито един подписан твърд договор за самолети „Боинг“, което беше отбелязано и от хонконгското издание „Саут Чайна Морнинг Пост“. Причината се крие в календара. Временното търговско примирие между двете държави, договорено през октомври 2025 година и удължено едва с два месеца през септември 2026 година, изтича на 10 януари 2027 година.

Ако до 10 януари не бъде постигнато ново споразумение, Китай автоматично ще възстанови допълнителните мита от 24 процента върху американските стоки (към действащите 10 процента), както и специалните пристанищни такси за кораби, свързани със Съединените щати. В същото време администрацията във Вашингтон се оплаква, че Китай изнася едва две трети от обещаните количества редкоземни елементи, без които американската отбранителна и електронна индустрия не може да функционира нормално. При това положение Пекин няма никакъв интерес да изстреля всичките си козове предварително. Поръчките за „Боинг“ се държат в резерв като морков, който да бъде показан едва когато американската страна отстъпи по въпроса за митата и технологичните забрани.