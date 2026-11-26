/Поглед.инфо/ Федералната комисия по комуникациите на САЩ одобри плановете на Илон Мъск и компанията SpaceX за изграждане на мрежа от центрове за данни в орбита, която според публикациите може да достигне до един милион апарата за период от петнадесет години. Ръководството на регулатора свърза стъпката с надпреварата за изкуствен интелект и икономическото лидерство на Вашингтон, а предложението срещна одобрение и от страна на президента Доналд Тръмп. Зад гръмките формулировки остават тежки въпроси за сроковете, разходите и реалната приложимост.

По публикации на Politico и официални съобщения на Федералната комисия по комуникациите на САЩ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Регулаторният подпис под една рискована инженерна сметка

Когато един американски регулатор одобрява проект за до един милион спътника с изчислителни функции, това не означава, че утре сутрин над нас ще заработи готова орбитална мрежа. Означава, че Федералната комисия по комуникациите е дала административно и честотно разрешение за заявка, подадена през януари, с хоризонт до 2040 година. В политическите новини подобни решения звучат като вече решен въпрос, но между хартията в регулаторния регистър и реалната експлоатация в ниска околоземна орбита стои пропаст от инженерни компромиси, капиталови разходи и неизбежни забавяния.

Председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар обвърза решението директно с американската надпревара в областта на изкуствения интелект и предаването на големи обеми данни. По думите му изнасянето на изчислителни мощности в космоса трябва да съчетае позициите на Съединените щати в космическия сектор и напредналите технологии, за да укрепи икономическото лидерство на страната. Според публикациите президентът Доналд Тръмп също е изразил положителна оценка за подобна перспектива. Тук държавната реторика и частният бизнес интерес се преплитат плътно, но дали политическата воля сама по себе си решава законите на топлообмена и орбиталната механика? Не може независимо да бъде потвърдено, че заявените мащаби ще бъдат постигнати в рамките на заложените етапи.

Зад самата новина прозира по-прозаичен мотив, който рядко се вижда в тържествените изявления. На земята изграждането на големи центрове за данни вече среща твърд отпор заради потреблението на електроенергия, нуждите от охлаждане, шума и натиска върху местната инфраструктура. Когато местните общности и общини започнат да спират или бавят проекти за сървърни комплекси заради сметките за ток и вода, идеята за "сървъри в орбита" изглежда като удобен бягство от земните ограничения, макар да носи съвсем нови и далеч по-скъпи главоболия.

Какво предшества решението и защо темата избухна точно сега

Идеята за изчисления в космоса не се е родила в деня, в който регулаторът е сложил подписа си. Тя узрява на фона на стремителния ръст на изчислителните нужди за моделите с изкуствен интелект, при които електрозахранването се превърна в главно тясно място по-бързо, отколкото мнозина в технологичния бранш очакваха. През последните години големите технологични компании и стартиращи фирми търсят начини да заобиколят недостига на мощност в ключови енергийни възли, от Вирджиния до европейските индустриални зони.

Според публикациите SpaceX е поискала разрешение за спътниковата си инициатива през януари, а впоследствие регулаторът е разгледал параметрите за радиочестоти, телеметрия, управление и връзки между апаратите. В публичното пространство се посочва срок от петнадесет години, в рамките на който теоретично би могло да се стигне до един милион орбитални обекта, но подобна цифра сама по себе си поставя под съмнение реализма на графика. Кой в действителност е способен да поддържа стотици хиляди, а камо ли милион активни спътника с високо натоварване, без те да се превърнат в хроничен проблем за трафика в орбита?

Не бива да се забравя и сравнението със спътниковата система Starlink. При нея компанията също поиска големи мащаби на разрешение, а реално изведените в орбита апарати са много по-малко от максималните теоретични тавани, заложени в документите. Политическият и пазарен ефект от голямото число обаче работи веднага: то очертава амбиция, привлича вниманието на инвеститори и задава тон на дебата кой държи инициативата в новия технологичен цикъл.

Физика срещу лозунги: топлината, радиацията и цената на киловатчаса

В медийните разкази за "центрове за данни в космоса" често се създава впечатлението, че орбитата е едва ли не безплатна електроцентрала и безкрайно пространство. На практика средата в ниска околоземна орбита е безпощадна към електронните компоненти. Постоянната слънчева осветеност при определени орбитални конфигурации дава енергийна възможност, но същевременно поставя въпроса за радиационната устойчивост на процесорите и сървърните платки.

Още по-чувствителен е въпросът за охлаждането. На Земята сървърните зали разчитат на въздух, вода или течно охлаждане с огромни топлообменници и градини от охладителни кули. В безвъздушно пространство няма конвекция — топлината може да се отвежда основно чрез излъчване, което изисква развити радиаторни повърхности, допълнителна маса и прецизен контрол, за да не прегрее апаратурата или да не създаде механични напрежения при преминаване от слънце в сянка. Според коментатори тези технически детайли често остават на заден план зад общите думи за "непрекъсната слънчева енергия" и "иновации".

Към това се добавя и икономиката на извеждането в орбита. Дори при повтаряемо използване на ракети носители — било то Falcon 9, Falcon Heavy или разработваната система Starship — всеки килограм полезен товар има своя реална цена. Ако се заменят десетки или стотици хиляди сървърни сърцевини, чийто жизнен цикъл в космоса е ограничен от радиация, износване и орбитално разпадане, общата себестойност на изчислителния час може да се окаже значително по-висока от земната. По оценка на автора тъкмо тук е слабата точка на оптимистичните прогнози: математиката на поддръжката и замяната на апаратите лесно може да изяде предимствата на хартия.