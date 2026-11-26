Индексът на глобалните иновационни центрове за 2026 г. (GIHI2026) е разработен съвместно от Центъра за индустриално развитие и екологично управление (CIDEG) към университета Цинхуа и Nature Research Intelligence. От 2020 г. насам той проследява и отчита ежегодно най-новите тенденции в глобалното иновационно развитие и се радва на широка репутация сред публичните политици и специалистите по иновации в страната и чужбина.
Пекин зае второ място в индекса на глобалните иновационни центрове
/Поглед.инфо/ На 26 ноември, по време на тазгодишния Форум за центрове на научно-технологични иновации и научни градове, бе публикуван официално тазгодишният индекс на глобалните иновационни центрове (GIHI2026). Според него Сан Франциско-Сан Хосе запазва първото си място, докато Пекин за първи път се изкачва на второ място в световен мащаб.
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