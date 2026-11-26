/Поглед.инфо/ Заместник-началникът на украинското военно разузнаване ген. Вадим Скибицки предупреди Лондон и Париж за заплаха от руската спътникова система „Расвет“ и нейното продължение InnoStat. Според Киев разгръщането на над 1100 сателита ще позволи на Москва да насочва дронове над Европа и Африка. Докато ГУР заплашва 49 руски завода с диверсии и иска блокиране на честотите в ООН, Украйна тества свой орбитален проект „Обрия“ с датски партньор и стотици милиони евро външно финансиране.

По публикации на The Times, данни на Международния съюз по далекосъобщения и анализи на военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Лондонската тревога и операцията по убеждаване на „Даунинг стрийт“

Оператор седи в кабинет в Санкт Петербург и насочва малък безпилотен апарат право над пистите на лондонското летище „Хийтроу“ в реално време. Връзката не минава през местните мобилни клетки на Vodafone или BT, които полицията може да проследи или заглуши за минути, а през компактен спътников терминал, внесен на британска територия от нищо неподозиращ куриер.

Точно този сценарий описа заместник-началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки в обширно интервю за британския вестник The Times. Изборът на трибуна не е случаен. Лондон от 2022 г. насам действа като основен европейски архитект на разузнавателните и диверсионните операции на Киев, но през последната година умората сред британските данъкоплатци и дефицитите в бюджета на Министерството на отбраната на Обединеното кралство принудиха „Даунинг стрийт“ да пресмята всеки отпуснат фунт.

Когато украински генерал говори пред британска аудитория, той рядко прави сух технически преглед на чужди космически програми. Скибицки превежда фронтовия проблем на Киев на езика на пряката физическа заплаха за британската столица и за експедиционните сили на Великобритания и Франция в Африка.

В коментарите около изявлението на Скибицки често се смесват термините за безекипажни катери (известни в руската военна терминология като БЕК — безэкипажный катер) и класически ракети. Всъщност украинският генерал визира интеграцията на нискоорбитални спътникови приемо-предаватели върху целия спектър от безпилотни платформи — от въздушни баражиращи боеприпаси до морски ударни дронове, които досега бяха приковани към радиуса на радиохоризонта или зависими от ретранслатори в Черно море. С глобално спътниково покритие този географски ограничител изчезва. Заплахата се пренася автоматично към Северно море, Ламанша, Червено море и крайбрежието на Западна Африка, където британски и френски части все още поддържат логистични бази.

Само че между мрачната прогноза в интервю за западен ежедневник и реалната оперативна готовност на една орбитална групировка лежат десетки милиарди рубли, санкционни бариери и законите на небесната механика.

Техническата анатомия на „Расвет“ и реалните възможности на „Бюро 1440“

Зад кодовото име „Расвет“ (Рассвет), което в западните медии автоматично получава етикета „руският Starlink“, стои конкретна индустриална структура — аерокосмическата компания „Бюро 1440“, част от руския технологичен холдинг „ИКС Холдинг“, работеща в пряка координация с държавната корпорация „Роскосмос“. Наименованието на бюрото препраща към 1440-те минути в денонощието, но задачата му е далеч по-прагматична: да изгради за Москва собствена широколентова мрежа в ниска околоземна орбита (LEO) на височина между 500 и 800 километра.

По данните, които Скибицки изнася пред The Times, руският план е разписан за десетилетие напред — до 2035 г. — и предвижда разгръщането на 924 спътника, обслужвани от седем наземни шлюзови станции на територията на Руската федерация. Заявените характеристики звучат впечатляващо на хартия: скорост на предаване на данни до 650 мегабита в секунда за мобилни абонатни терминали, монтирани върху платформи, движещи се със скорост до 250 километра в час.

За да се разбере какво означава това във военно отношение, трябва да се направи сравнение със старите геостационарни комуникационни спътници (като руските серии „Ямал“ и „Експрес“), висящи на 35 786 километра над Екватора. Геостационарната връзка страда от огромно закъснение на сигнала — около 600 милисекунди — и изисква тежки параболични антени, които се забелязват от километри и лесно се пеленговат. При нискоорбитална групировка на 600 километра закъснението пада под 35–40 милисекунди. Това е границата, отвъд която операторът на безпилотен самолет или морски дрон вижда картината от камерата практически без забавяне и може да коригира курса в последните секунди преди удара.

Проблемът при ниската орбита е скоростта на самите сателити — те обикалят Земята с около 7,6 километра в секунда и остават в зоната на видимост на даден терминал едва за няколко минути. За да поддържа непрекъсната връзка при 250 км/ч на земята (скоростта на високоскоростен влак, нисколетящ хеликоптер или крилат дрон), терминалът не може да използва механично въртяща се чиния. Необходима е плоска антена с активна фазирана антенна решетка (АФАР), която превключва електронния лъч от един прелитащ спътник към следващия за хилядни от секундата, без движещи се части.

Москва вече проведе два експериментални пуска с ракети-носители „Союз-2.1б“ от космодрума Плесецк — мисиите „Расвет-1“ през юни 2023 г. (три апарата) и „Расвет-2“ през май 2024 г. (още три сателита, оборудвани с терминали за междусателитна лазерна връзка и собствени приемо-предаватели в Ka- и Ku-диапазоните). Лазерната връзка между самите спътници в орбита е критичният елемент за глобалните операции, за които предупреждава Скибицки. Без нея спътникът над Лондон или Мали трябва едновременно да вижда и дрона, и наземната станция в Русия — нещо геометрично невъзможно. С оптичен канал между спътниците сигналът прескача по веригата в космоса и слиза на земята чак над наземен шлюз в Подмосковието или Сибир.

Тук обаче възниква първото сериозно съмнение. Изработката на шест експериментални апарата в лабораторни условия е инженерно постижение, но серийното производство на 924 радиационно устойчиви спътника и хиляди фазирани антенни решетки изисква масов достъп до високочестотна елементна база — галиев нитрид, специализирани аналогово-цифрови преобразуватели и чипове, които Русия не произвежда в нужните обеми и които попадат под най-строгите експортни забрани на САЩ, Тайван и Европейския съюз.