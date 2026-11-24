/Поглед.инфо/ Едновременните атаки с безпилотни апарати срещу сухотоварния кораб „Спарта II“ във Финския залив и корветата „Меркурий“ в либийското пристанище Бенгази очертават нов етап в морската война. Отдалечени на хиляди километри от Черно море, руските логистични коридори към Калининград и Африка се оказват под систематичен натиск. Какви са фактите, какво остава непотвърдено и какви варианти за реакция стои пред Москва.

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Разширяване на морския театър на военните действия

Доскорошната представа, че морските безекипажни катери и ударните дронове с голям обсег са проблем, ограничен единствено до затворената акватория на Черно море, рухна в рамките на един уикенд. Две координатно несвързани на пръв поглед точки — източната част на Финския залив и либийското пристанище Бенгази в Централното Средиземноморие — се оказаха обект на синхронизирани по време въздушни и надводни удари срещу плавателни съдове, свързани с руското Министерство на отбраната.

Разстоянието между двете точки по права линия надхвърля три хиляди километра. По морски път — през Датските проливи, Ламанша и Гибралтар — дистанцията е почти двойна.

Според разпространени в специализирани канали данни, в събота сутринта два безпилотни летателни апарата са поразили сухотоварния кораб „Спарта II“, докато плавателният съд се е намирал в източния сектор на Финския залив с курс към Калининградска област. Почти по същото време, на южния бряг на Средиземно море, серия от атаки с безекипажни катери и въздушни дронове е била насочена срещу руски кораби, акостирали в пристанището на Бенгази.

Официалната реакция на Москва засега остава сдържана, но руският дипломатически представител в Бенгази вече заяви, че инцидентът няма да остане без последствия и се разглеждат няколко варианта за отговор. Какъв точно ще бъде този отговор — дипломатически, диверсионен или открито военен — зависи от това как руското командване ще оцени реалните щети и собствените си пропуски.

Фактите и версиите около удара в Бенгази

Картината на случилото се в либийското пристанище се сглобява фрагментарно от съобщения на местните власти, сателитни изображения и публикации на независими мониторингови групи. Твърди се, че в нападението са участвали общо 21 безпилотни апарата — комбинация от въздушни дронове и нископрофилни морски катери. По данни, приписвани на командването на Либийската национална армия (ЛНА), 17 от целите са били унищожени при подходите към акваторията.

Останалите апарати обаче са пробили периметъра и са достигнали директно до кея. Там в този момент се е намирала руската корвета „Меркурий“, влязла в пристанището за попълване на запаси и провизии.

Властите в Бенгази потвърдиха за серия от експлозии и избухнал пожар на борда на руския военен кораб. Според информация на агенция Ройтерс при инцидента са били ранени най-малко десет души, сред които има както руски военнослужещи, така и либийски пристанищни работници и охранители. В понеделник сутринта в социалните мрежи и профилираните телеграм канали се появиха сателитни снимки с висока резолюция, за които авторите им твърдят, че показват частично потъване или силен крен на корветата „Меркурий“ непосредствено до пристана. Независимо официално потвърждение от Министерството на отбраната в Москва за състоянието на кораба към момента липсва.

Паралелно с удара по военния съд в информационното пространство изтекоха кадри, заснети от борда на либийски хеликоптер, на които се вижда моментът на експлозия на борда на търговския кораб Ascalon в близост до Бенгази. По оценка на анализатори от сферата на разузнаването по открити източници (OSINT), Ascalon не е пътувал сам. Съдът е бил част от по-голям логистичен конвой, включващ още четири сухотоварни кораба — Anastasiia, Lady D, Lady R и Maia-1 — както и средния морски танкер на руския ВМФ „Елня“.

Маршрутът на този конвой е показателен за целия геополитически пъзел. Корабите са отплавали от пристанище Балтийск в Калининградска област, прекосили са цяла Западна Европа и са навлезли в Средиземно море, натоварени вероятно с техника, боеприпаси и снабдяване за подразделенията на руския Африкански корпус.