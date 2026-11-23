/Поглед.инфо/ Вашингтон постави условие, което преобръща досегашната западна дипломация: гаранции за сигурност на Киев ще има само ако те изключват военен сблъсък между САЩ и Русия и стъпят върху нова общоевропейска рамка. Докато в Берлин и Лондон обсъждат разполагане на западни войски, в Париж вече пресмятат последиците от удар по френските ядрени централи. Как сметките на екипа на Доналд Тръмп сблъскват американския прагматизъм с европейските илюзии?

24.11.2026 14:24