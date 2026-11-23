Напитката на живота по Древния път на чая
/Поглед.инфо/ Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Зад мен се крие част от една чаена култура, която някога е пътувала по Древния път на чая чак до Европа и Западна Азия. Колко впечатляваща е тя? Хайде да влезем и да разберем!
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Декларацията от Шънджън от 19 ноември блокира юрисдикцията на Международния наказателен съд и поставя под въпрос санкциите на Вашингтон
/Поглед.инфо/ Съвместната декларация, подписана на 19 ноември 2026 г. в китайския град Шънджън от държавните глави на Китай, Русия и САЩ, съдържа едва четири лаконични точки, но тежестта на формулировките преобръща досегашната дипломатическа практика на Вашингтон. Според анализа на руския коментатор Дмитрий Орлов документът поставя Доналд Тръмп в позиция на публично порицание и го задължава да преразгледа санкционния режим, кризата в Ормузкия проток, съдбата на Николас Мадуро и ядрената доктрина на Пентагона.24.11.2026 15:40
Луфтханза губи по 20 милиона евро месечно и съкращава 1000 служители заради затвореното руско небе и скъпия керосин, сочат вътрешни документи
/Поглед.инфо/ Вътрешно писмо на ръководството на Луфтханза разкрива тежка структурна криза: основната авиокомпания губи по 20 милиона евро всеки месец и съкращава 1000 души във Франкфурт и Мюнхен. Докато финансовите отчети се крепиха на борсови залози за керосин и скъпо карго, реалният пътнически бизнес затъва за трета поредна година. Затвореното руско небе, войната в Близкия изток и свиването на германската автомобилна индустрия пренареждат картата на световната авиация.24.11.2026 15:30
Си Дзинпин изпрати поздравително послание до тържественото заседание по случай Международния ден на солидарност с палестинския народ
/Поглед.инфо/ На 23 ноември ООН проведе тържествено заседание по случай „Международния ден на солидарност с палестинския народ", на което председателят на КНР Си Дзинпин изпрати поздравително послание.24.11.2026 15:30
Морски дронове от западнолибийския бряг удариха руски военен кораб на кей в Бенгази
/Поглед.инфо/ Ударът с безпилотни катери по руски военен кораб в либийското пристанище Бенгази извади на светло нов фронт на конфликта, разположен на хиляди километри от Черно море. Докато властите в Източна Либия настояват за разследване в ООН заради присъствието на украински оператори край Мисрата, военни експерти посочват към разузнавателната подкрепа на Великобритания и Франция и правните ограничения, оставили руския екипаж без възможност за отговор на кея.24.11.2026 15:15
Срещата в Анталия се провали, докато Вашингтон, Пекин и Москва договориха петролни доставки в Шънджън.
/Поглед.инфо/ Докато в Анталия близо двеста държави се провалиха в опита да договорят общ климатичен пакт и срокове за отказ от петрола, в китайския град Шънджън лидерите на САЩ, Китай и Русия подписаха декларация за увеличаване на добива и доставките на въглеводороди. Сблъсъкът между нормативната власт на Европейския съюз и суровинния прагматизъм на великите сили пренарежда правилата в световната енергетика, оставяйки Брюксел в изолация с неговите скъпи въглеродни регулации.24.11.2026 15:00
Визията на Си Дзинпин и многополюсния свят: възможност за повече равноправни партньорства
/Поглед.инфо/ През последните години председателят Си Дзинпин представи редица инициативи, насочени към глобалното развитие, международната сигурност, културния обмен и усъвършенстването на глобалното управление.24.11.2026 15:00
Вашингтон отказва военен чадър по член 5 за Украйна, ако той се опитва да въвлича Америка в пряка война
/Поглед.инфо/ Вашингтон постави условие, което преобръща досегашната западна дипломация: гаранции за сигурност на Киев ще има само ако те изключват военен сблъсък между САЩ и Русия и стъпят върху нова общоевропейска рамка. Докато в Берлин и Лондон обсъждат разполагане на западни войски, в Париж вече пресмятат последиците от удар по френските ядрени централи. Как сметките на екипа на Доналд Тръмп сблъскват американския прагматизъм с европейските илюзии?24.11.2026 14:24
Китайска банка разширява финансовата подкрепа за тайвански предприятия
/Поглед.инфо/ Китайската банка за износ и внос (EIBC )и Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет подписаха в Пекин споразумение за разширяване на финансовата подкрепа за тайвански предприятия в континенталната част на Китай през следващите пет години.24.11.2026 14:05