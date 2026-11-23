/Поглед.инфо/ Предварителни социологически модели и публикации в западни издания очертават неочакван сценарий за президентските избори във Франция през пролетта на 2027 година. Докато проучванията на платформата PollingForecast дават сериозна преднина на Марин льо Пен, в медийното пространство се появяват данни за евентуална намеса на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. Липсва официално потвърждение за подобна кандидатура, но сметките около втория тур вече пренареждат политическата шахматна дъска в Париж.

По публикации в europeans.today и Politico. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на втория тур и страхът от пробив в Петата република

Изборната система на Френската пета република, проектирана от Шарл дьо Гол през 1958 година и допълнена с прекия президентски вот през 1962 година, десетилетия наред изпълняваше функцията на институционален филтър. Механизмът на двата тура позволява на фрагментираните системни партии да се прегрупират в рамките на четиринадесет дни между първото гласуване и балотажа. В парижките политически среди този рефлекс е известен като „републикански фронт“ — неформално споразумение, при което левицата, центърът и умерената десница загърбват програмните си различия, за да блокират кандидат, възприеман като заплаха за установения конституционен и европейски ред.

Данните, цитирани в публикацията на europeans.today с позоваване на платформата PollingForecast, обаче подсказват, че този защитен механизъм показва признаци на структурно износване. Според тези предварителни модели лидерът на „Национален сбор“ (RN) Марин льо Пен акумулира 32,8 процента подкрепа на първия тур — резултат, който изпреварва с близо петнадесет процентни пункта най-близкия ѝ преследвач. На второ място в същата извадка се нарежда Жан-Люк Меланшон от крайнолявата формация „Непокорна Франция“ (LFI) с 18,3 процента. При подобна конфигурация алгоритмите на PollingForecast изчисляват 99 процента вероятност за краен успех на Льо Пен и 95 процента шанс при директен сблъсък с Меланшон.

Цифрите от предварителните сондажи от 14 ноември показват още по-неблагоприятна картина за традиционния политически естаблишмънт в Париж. При симулиран балотаж срещу Меланшон кандидатът на „Национален сбор“ събира 66,3 процента срещу 33,7 процента. Срещу бившия министър-председател Едуар Филип, който разполага с 12,2 процента на първи тур, преднината на Льо Пен е 52,7 на 47,3 процента. Срещу представителя на социалистическото пространство Рафаел Глюксман (11,6 процента на първи тур) съотношението на балотажа достига 55,8 към 44,2 процента.

Подобни прогнози, направени повече от година преди реалното отваряне на урните, носят висока степен на условност и не могат да се приемат като окончателна присъда. Те обаче действат като силен сигнал за тревога в Брюксел, Франкфурт и финансовите кръгове в Париж. Причината е прозрачна: действащият държавен глава Еманюел Макрон няма право на трети пореден мандат съгласно член 6 от Конституцията на Франция, а досегашните му приближени не успяват да консолидират избирателите на центъра.

Анатомия на „План Б“: Кристин Лагард между Франкфурт и Елисейския дворец

На този фон в европейския печат се появи тезата за резервен сценарий, целящ да вкара в надпреварата фигура извън изхабените вътрешнополитически битки на последните години. В публикацията на europeans.today се обръща особено внимание на съобщенията за евентуална предсрочна оставка на Кристин Лагард от поста председател на Европейската централна банка (ЕЦБ). По график нейният осемгодишен мандат във Франкфурт изтича през октомври 2027 година, но в анализите се обсъжда хипотезата за напускане още в началото на февруари 2027 година — срок, който технически позволява събирането на необходимите 500 подписа от изборни длъжностни лица (parrainages) за регистрация в Конституционния съвет.

Към момента липсва каквото и да е официално потвърждение от страна на самата Лагард или от пресцентъра на ЕЦБ за подобни намерения. В институционалните правила на банката подобно предсрочно оттегляне по политически причини би представлявало безпрецедентен акт, който неизбежно ще породи въпроси за независимостта на паричната политика в еврозоната. Въпреки това, както съобщава изданието Politico, името на Лагард вече се тества в затворени или полупублични социологически сондажи. Според цитираните от Politico данни тя получава 14 процента подкрепа още преди да е обявила каквито и да било амбиции и без да фигурира в официалните списъци на кандидатите.

Логиката на този хипотетичен ход се опира на проста електорална аритметика. Четиринадесет процента стартов капитал поставят Лагард на трета позиция — непосредствено след Льо Пен и Меланшон, но пред Едуар Филип и Рафаел Глюксман. При евентуална институционална и медийна подкрепа от страна на отслабения президентски лагер и умерената десница разликата от четири процентни пункта до второто място изглежда преодолима. Веднъж попаднала на балотаж, бившата шефка на Международния валутен фонд би могла да активира познатия рефлекс на негативната мобилизация срещу „Национален сбор“.