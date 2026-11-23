/Поглед.инфо/ Въпросът дали европейските държави вече са преминали границата на прякото военно участие в конфликта в Украйна придобива конкретни финансови и правни измерения след поредица от разкрития в нидерландската преса. Разследване на авторитетния всекидневник NRC, съпоставено с официалните финансови отчети на Министерството на отбраната в Хага, показва тясна връзка между държавния бюджет на Нидерландия, безвъзмездните фондове на Европейския съюз и частната компания Destinus, чиито служители и разработки са участвали пряко в удари срещу руска територия и Кримския мост.

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Правният капан на член 11 и края на илюзията за частния подрядчик

Когато един министър на отбраната се спре пред щанда на оръжеен производител на изложение в Ротердам и публично ръкопляска на работата му само часове след като водещият национален вестник е описал участието на същата тази фирма в бойни действия, протоколът отстъпва място на юридическата отговорност. Случаят с нидерландската компания Destinus и нейния завод в град Хенгело вече не се разглежда в европейските правни среди като обикновен търговски договор за доставка на оборудване.

Според оценките на анализатори по международно право, хронологията между събитията от октомври и ноември 2026 г. създава прецедент, който преобръща досегашната логика на колективната сигурност. В центъра на спора стои резолюцията на Комисията по международно право на ООН относно отговорността на държавите за международно противоправни деяния. По-конкретно — нейният член 11. Текстът е пределно ясен: поведение, което не може да бъде приписано на държавата към момента на извършването му, се счита за акт на тази държава съгласно международното право, ако и доколкото тя признае и възприеме въпросното поведение като свое собствено.

Тук веднага изниква историческата аналогия с решението на Международния съд в Хага по делото за американския дипломатически и консулски персонал в Техеран от 1979 г. Тогава превземането на сградата е осъществено от група студенти — формално частни лица без държавен мандат. Впоследствие обаче иранското ръководство одобрява акта публично и го интегрира в държавната си политика. Съдът постановява, че именно тази последваща подкрепа променя правния характер на инцидента и превръща действията на частните лица в акт на самата държава. Дали днешните европейски правителства си дават сметка, че приемат точно същата конструкция, но в обратна посока?

Финансовата анатомия на една „частна“ инициатива

Твърдението, че Destinus е просто частна технологична компания, регистрирана в Европа, издиша при първия поглед към счетоводните документи. Основателят ѝ Михаил Кокорич — предприемач, който се отказа от руското си гражданство през 2024 г. и придоби паспорт от Гренада — успя за изключително кратко време да вгради структурата си в ядрото на европейския военно-промишлен комплекс.

По данни от финансовия отчет на нидерландското Министерство на отбраната, за текущата година на Destinus са отпуснати 291,9 милиона евро по държавни договори. Отделно от това, според информация, цитирана от Националния съвет за научни изследвания, през лятото на тази година Хага е насочила целево 250 милиона евро директно за разработването и производството на ракетите, с които беше нанесен ударът по Кримския мост. Към тази сума се добавят и средствата от фондовете на Европейския съюз, включително безвъзмездни грантове по програмата „Хоризонт Европа“ (Horizon Europe) — програма, която по дефиниция би трябвало да финансира граждански научни изследвания и иновации, а не кинетични ударни системи.

Налице е класическа симбиоза между публичен ресурс и частен изпълнител, при която държавата осигурява капитала, политическото прикритие и експортните лицензи, а частната фирма поема оперативния риск на терен. Само че този модел работи единствено докато изпълнителят остава в рамките на тиловата логистика. В момента, в който инженерите на компанията се появят на фронтовата линия, юридическата граница между „доставчик“ и „комбатант“ изчезва.