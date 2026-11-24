/Поглед.инфо/ Радиоефирът по фронтовата линия в Украйна променя своя езиков профил. Докато през първите две години от конфликта средствата за радиоелектронно разузнаване регистрираха плътен обмен на английски, полски и френски език, днес доминират единствено украинският и местният диалект суржик. Според оценки на военни експерти общият брой на чужденците в украинската армия е спаднал до около 16 000 души, повечето от които стоят далеч от окопите, докато европейските армии ги привличат обратно.

По публикации в руския печат и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Езиковият барометър на фронта

В съвременната война статистиката за загубите и ротациите на противника рядко се чете от официалните сводки, защото и двете страни превръщат цифрите в инструмент за информационен натиск. Много по-надежден показател за реалния състав на частите на предния край дава радиоелектронното разузнаване. Ефирът не може да бъде редактиран от пресцентровете в Киев или Брюксел. Когато в тактическите радиомрежи на ниво взвод и рота изчезнат английските, полските и френските позивни, а останат само украинската реч и граничният диалект суржик, това означава само едно: чуждестранният компонент е изтеглен от окопите или е престанал да съществува като самостоятелна бойна единица.

Твърди се, по оценки на руски офицери от подразделенията за радиоелектронна борба и военния експерт полковник в оставка Генадий Арьохин, че тази промяна е станала отчетлива през последните месеци. Според различни анализаторски сметки, цитирани в руския и западния печат, общата численост на чужденците, ангажирани в системата на украинските въоръжени сили, се движи около 16 000 души. Тази цифра обаче изисква сериозна уговорка, тъй като не може да бъде потвърдена от независим регистър. В нея се смесват две напълно различни категории хора: редови наемници, изпращани в щурмови групи, и кадрови специалисти от държави членки на Северноатлантическия алианс, които оперират дълбоко в тила.

Инструкторите, операторите на сложни системи за противовъздушна отбрана и щабните съветници в Лвов, Киев или Днепропетровск нямат нищо общо с хората в калта край Часов Яр или Покровск. Тези специалисти избягват линията на бойно съприкосновение по чисто административни и политически причини. Евентуалното им пленяване или гибел на предния край би създало директен дипломатически скандал за правителствата във Вашингтон, Лондон или Париж, които официално поддържат тезата, че техни военнослужещи не участват в преки бойни действия.

Краят на автономните чуждестранни батальони

За да се разбере защо западните доброволци напускат Украйна, трябва да се проследи еволюцията на така наречения Интернационален легион, създаден с указ на президента Володимир Зеленски в края на февруари 2022 година. В първите месеци на конфликта чужденците се ползваха с особен статут. Те формираха отделни роти и батальони, имаха собствени командири, получаваха по-добро снабдяване и в много случаи действаха като затворени общности с висока степен на автономия. Тогавашната информационна кампания в западните медии ги представяше като елитни ветерани от Ирак и Афганистан, дошли да предадат своя безценен опит на украинската армия.

Сблъсъкът с реалността на индустриалната война обаче бързо обезцени този опит. Военните действия в Близкия изток се водеха при пълно въздушно превъзходство на западната коалиция, безупречна медицинска евакуация с хеликоптери в рамките на първия час след раняването и противник, разполагащ предимно с леко стрелково оръжие и самоделни взривни устройства. В Украйна бившите капрали и сержанти от американската или британската армия попаднаха под непрекъснат артилерийски обстрел, удари на планиращи авиобомби и безпилотни летателни апарати, без въздушна поддръжка и при хроничен недостиг на бронетехника.

Още през 2023 и 2024 година украинският генерален щаб осъзна, че автономните чуждестранни части са трудни за управление и често отказват да изпълняват заповеди, които смятат за самоубийствени. Последва тиха административна реформа. Значителна част от чужденците бяха разпръснати като редови попълнения в състава на обикновени механизирани и щурмови бригади на сухопътните войски. Лишени от собствено командване и преводачи, те се оказаха в ситуация, в която комуникацията на бойното поле се свежда до жестове и базови команди на непознат език.

Вътрешните конфликти и сривът на йерархията

Когато в един окоп събереш хора без общ език, но с коренно различно заплащане и манталитет, напрежението е неизбежно. По оценка на руски военни кореспонденти и източници от фронта отношението на мобилизираните украински войници към чуждестранните им колеги е претърпяло пълен обрат. Първоначалното уважение към западните инструктори се е трансформирало в открито раздразнение, а понякога и в преки сблъсъци с използване на оръжие.

Причината е прагматична. Украинските войници, насилствено мобилизирани по улиците от служителите на териториалните центрове за комплектуване, виждат в чужденците хора, дошли за пари, които при първата сериозна криза могат да разтрогнат договора си и да заминат за Полша. От своя страна европейските и американските бойци се оплакват от ниското ниво на тактическо планиране на местните офицери, от липсата на артилерийска подготовка преди атака и от практиката чуждестранните групи да бъдат използвани за запълване на пробиви в отбраната, където загубите са най-тежки.

Дали тези конфликти са масово явление, или представляват изолирани инциденти, раздухвани от военната пропаганда? Истината вероятно е по средата. Дори в публични интервюта за западни издания като „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Пост“ американски и британски доброволци многократно са признавали за хаоса в логистиката, корупцията при разпределението на западното въоръжение и липсата на координация между съседните батальони. Когато тези проблеми се насложат върху езиковата бариера, бойната ефективност на смесените подразделения пада до критичния минимум.

Икономиката на договора и изчезналите долари

Пазарът на частните военни услуги се движи от строга финансова логика, в която идеологията служи само за параван при набирането на кандидати. Командирът на специалните части „Ахмат“ и заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили Апти Алаудинов посочва неизпълнението на финансовите ангажименти от страна на Киев като една от основните причини за отлива на европейци.

На хартия украинското законодателство предвижда сериозни възнаграждения за чуждестранните военнослужещи, достигащи до 100 000 гривни (около 2400–2700 долара в зависимост от курса) на месец за престой на първа линия, плюс допълнителни премии за унищожена техника. На практика обаче системата за изплащане на тези суми се оказа изключително тромава. За да получи максималната ставка, боецът трябва да докаже с документални рапорти от командира на частта точния брой дни, прекарани в зоната на преки бойни действия. При високите загуби, честата смяна на командния състав и бюрократичния хаос в тиловите финансови служби хиляди чужденци установяват, че реалните преводи по банковите им сметки са с пъти по-ниски от обещаните при вербуването.

Още по-сериозен проблем се оказаха компенсациите при раняване или смърт. Докато за загинал украински гражданин държавата формално дължи 15 милиона гривни, процедурите за доказване на гибелта на чужденец, чието тяло често остава в сивата зона без възможност за евакуация, се проточват с години. За един професионален военен от Западна Европа, свикнал със застрахователните полици на големите американски и британски частни военни компании в Ирак, подобна финансова несигурност прави риска напълно неоправдан.