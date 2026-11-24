/Поглед.инфо/ След залавянето на Николас Мадуро във Венецуела и ударите срещу Иран администрацията на Доналд Тръмп насочва икономическия и разузнавателен натиск към Хавана. Чрез Указ 14404, прекъсването на петролните доставки, 150 часа разузнавателни полети и планове за операция на 101-ва въздушно-десантна дивизия Вашингтон търси сценарий за смяна на властта. Военни анализатори обаче предупреждават, че лесна победа няма да има, а Куба подготвя асиметрична съпротива по доктрината за народна война.

По публикации на Politico, Bloomberg, The New York Times и Responsible Statecraft. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военната сметка в Пентагона: защо 101-ва дивизия не решава кубинския въпрос

В коридорите на Пентагона отново се разгръщат карти на Карибския басейн, но сметките на генералите рядко съвпадат с предизборните лозунги на Белия дом. По данни на Politico висши служители на Министерството на отбраната на САЩ са разгледали няколко варианта за силови действия срещу Куба, включително мащабна въздушно-десантна операция с участието на хиляди военнослужещи от сухопътните сили. Като единствено съединение, подготвено за подобен тип светкавичен удар, се посочва 101-ва въздушно-десантна дивизия, базирана във Форт Кембъл, щата Кентъки. На хартия логиката изглежда проста — превъзходство във въздуха, парализиране на комуникационните възли около Хавана и бързо овладяване на ключовите летища и пристанища.

Само че остров с площ от 110 860 квадратни километра не е нито Гренада от октомври 1983 г., нито Панама от декември 1989 г. Дори пенсионираният полковник от американската армия Октавио Перес в интервю за базираната в Тексас медия Voz Media признава очевидния факт, че редовните въоръжени сили на Куба не могат да се мерят технологично с армията на Съединените щати. Спътниковото разузнаване, крилатите ракети „Томахоук“ и палубната авиация на ВМС на САЩ могат да унищожат стационарната противовъздушна отбрана и казармената инфраструктура за броени часове. Проблемът започва в момента, в който първият американски пехотинец стъпи на бетона на крайбрежния булевард „Малекон“ или на пистата на международното летище „Хосе Марти“.

Дан Грейзър, директор на Програмата за реформа на националната сигурност в авторитетния вашингтонски Център „Стимсън“, предупреждава пред изданието Responsible Statecraft, че разбиването на редовната кубинска армия ще бъде най-лесната фаза от кампанията. Истинското изпитание за Вашингтон настъпва след разпадането на организирания фронт, когато бойните действия преминат в партизанска война, сравнима с най-тежките периоди в Ирак след 2003 г. и в Афганистан. Дали Пентагонът изобщо разполага със свободен логистичен и кадрови ресурс за втора мащабна окупация, докато въоръжените сили на САЩ са въвлечени в конфликт с Иран в Персийския залив? Този въпрос остава без публичен отговор.

Кубинското военно ръководство от десетилетия не храни илюзии за симетричен сблъсък с северния си съсед. Още след американската инвазия в Гренада през 1983 г. Хавана преработи изцяло отбранителната си концепция и прие доктрината „Война на целия народ“ (Guerra de Todo el Pueblo). Тя разделя защитата на острова на три ешелона — редовните Революционни въоръжени сили (FAR), Териториалните войски на милицията (MTT) и Производствено-отбранителните бригади (BPD), в които са включени стотици хиляди цивилни граждани с базово стрелково и сапьорно обучение.

Освен живата сила географията на Куба работи срещу класическите десантни операции. Планинските масиви Сиера Маестра в източната част на острова, Ескамбрай в центъра и Гуанигуанико на запад са прорязани от десетилетия с подземни тунели, складове за боеприпаси и автономни командни пунктове, проектирани да издържат на продължителна въздушна блокада. Дори в гъсто застроените квартали на Хавана — от Стария град до Ведадо и Марианао — тесните улици и бетонната архитектура превръщат всяка бронирана колона в лесна мишена за преносими противотанкови средства и самоделни взривни устройства.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел реагира на последните заплахи от Вашингтон с официална позиция в социалните мрежи, като подчерта, че страната му не представлява заплаха и няма агресивни планове срещу Съединените щати, но е решена да отблъсне всеки опит за чужда военна намеса. Редовните учения на кубинските сили за териториална отбрана през последните месеци показват, че Хавана се готви точно за сценарий на продължително изтощаване на евентуален окупационен корпус. Колко дълго американското обществено мнение, вече изморено от инфлацията и военните разходи в Близкия изток, би търпяло поток от жертви на сто и петдесет километра от бреговете на Флорида?

Разузнавателната офанзива на ЦРУ и дипломатическият парадокс на Марко Рубио

Докато военните планират десанти на картата, тихата война във въздуха и ефира около Куба вече тече с пълна скорост. Според разследване на The New York Times Централното разузнавателно управление е сформирало специална оперативна група за Куба, чиято задача е да координира засиления натиск върху правителството в Хавана. В звеното влизат оперативни офицери за вербуване и ръководене на агентура, разузнавателни анализатори, специалисти по кибероперации и кадри с опит в тайните операции за психологическо влияние.

Успоредно с това администрацията на Доналд Тръмп е издигнала Куба до статут на „Приоритет 1“ в рамките на Националната рамка за приоритети на разузнаването (NIPF) — категория, в която попадат основните стратегически противници на Вашингтон като Иран и Китай. Практическото измерение на това решение се вижда в небето над Флоридския проток. Данни от проследяването на полетите, цитирани от американски медии, сочат, че от февруари 2026 г. насам специализирани самолети на САЩ са натрупали над 150 летателни часа в непосредствена близост до кубинското въздушно пространство.

В тези мисии участват три ключови платформи на американското техническо разузнаване. Патрулните самолети Boeing P-8A Poseidon картографират бреговата линия и морския трафик около кубинските пристанища. Стратегическите разузнавачи RC-135V Rivet Joint прихващат радиокомуникациите и радарните честоти на кубинската противовъздушна отбрана, а височинните безпилотни апарати Northrop Grumman MQ-4C Triton, излитащи от бази във Флорида, осигуряват непрекъснато денонощно наблюдение на целия остров.

На фона на тази сложна техническа машина поведението на държавния секретар Марко Рубио предизвика недоумение дори сред опитни наблюдатели във Вашингтон. Броени дни преди тежкото поражение на републиканците на междинните избори в САЩ през ноември 2026 г., Рубио публично призова онези, които търсят промяна в Куба, да се възползват от момента и да действат чрез „тайното партньорство на ЦРУ“. Изказването звучеше толкова необичайно за ръководител на американската дипломация, че кореспондентът на Bloomberg в Белия дом публично отбеляза, че е проверил цитата четири пъти, преди да повярва в автентичността му.

В класическата разузнавателна практика вербуването на информатори в затворени държавни системи се извършва чрез криптирани канали, трети страни или прикрити дипломатически контакти — метод, използван от ЦРУ при администрациите на Джордж Буш-младши и Барак Обама по отношение на Иран. Публичната покана от трибуната на Държавния департамент на практика обявява всеки опозиционер на острова за потенциален сътрудник на чужда разузнавателна служба. В страна, където Комитетите за защита на революцията (CDR) и Министерството на вътрешните работи (MININT) наблюдават всяко квартално движение още от времето на провалената операция „Мангуста“ през 1961–1962 г., подобна реторика на Рубио по-скоро улеснява кубинското контраразузнаване, отколкото да му пречи.

Още по-остър дисонанс се появи в началото на ноември на срещата на външните министри от Г-7 в Париж. Там Рубио се озова в обяснителен режим пред европейските си колеги, обвинявайки властите в Хавана, че се страхуват да дадат свобода на гражданите си и използват социалните системи за контрол над населението. В същото изказване държавният секретар призна, че кубинците досега не са се възползвали от подкрепата на американската военна мощ, за да свалят правителството си, което според него им е донесло „колективно наказание“. Признанието, че самата администрация във Вашингтон възприема икономическите лишения на милиони цивилни като наказание за политическия им избор, рядко се чува толкова открито на дипломатически форуми от ранга на Г-7.