/Поглед.инфо/ Срещата на върха между Великобритания и Европейския съюз в Брюксел завърши без конкретен график за връщане на Лондон в общността, въпреки гръмките заявки на премиера Анди Бърнам. Вместо договор за реинтеграция двете страни подписаха три ограничени споразумения за хранителни стандарти, въглеродни квоти и студентски обмен, които вече предизвикват остри сблъсъци заради университетските такси, бюджетната сметка от 50 милиарда евро и натиска на Найджъл Фараж и Борис Джонсън.

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Равносметката от Брюксел: политически шум срещу институционална стена

Срещата на върха между Великобритания и Европейския съюз на 20 ноември в Брюксел не произведе пътна карта за връщане на Обединеното кралство в европейските структури, нито отвори вратата за асоциирано членство. Очакванията за исторически обрат — подхранени умишлено от самия британски министър-председател Анди Бърнам само двадесет и четири часа по-рано — се сблъскаха с хладната счетоводна логика на Европейската комисия. Вместо договори за реинтеграция, делегациите напуснаха белгийската столица с уговорката да „обмислят добре“ темата в рамките на следващите дванадесет месеца и да се върнат към нея на следващия двустранен форум.

Политическата сметка зад този резултат изглежда прозрачна, макар официалните комюникета да я прикриват зад дипломатически формулировки. Според оценки на европейски наблюдатели Лондон и Брюксел влизат в този диалог с напълно несъвместими очаквания — всяка от страните вижда единствено себе си като печеливша от евентуално пренареждане на отношенията след Брекзит. Британското правителство търси облекчения за износа и достъп до европейските вериги за доставки, без да възстановява свободното движение на хора, без да плаща милиардни вноски в общия бюджет и без да връща юрисдикцията на Съда на Европейския съюз в Люксембург. Европейската комисия, оглавявана от Урсула фон дер Лайен, има обратния интерес — да обвърже всяка търговска или образователна отстъпка с преки финансови и регулаторни ангажименти от страна на Великобритания.

Така нареченото „завръщане“ на Лондон се оказа политическа фикция още преди да започне. В Брюксел никой не разполага с мандат да пренаписва Споразумението за търговия и сътрудничество (TCA) от декември 2020 г., нито да отваря наново болезнените преговори по член 50 и член 49 от Договора за Европейския съюз. По-скоро става дума за тактическо опипване на почвата в момент, когато и двете столици изпитват остра вътрешна несигурност.

Нощният завой в Гилдхол и цената на нарушеното обещание

За да се разбере защо Анди Бърнам предприе този ход точно сега, трябва да се проследи хронологията от вечерта на 19 ноември. На традиционния банкет на лорд-кмета в лондонския Гилдхол — сцена, която от XIX век насам британските премиери използват за программни външнополитически заявки — лейбъристкият лидер произнесе реч, която разтърси Уестминстър. Бърнам обяви, че напускането на Европейския съюз не е донесло полза на страната и че Великобритания се нуждае от много по-тесни връзки с континента, за да се противопостави на нарастващия изолационизъм в световната политика. „Брекзитът, който получихме, не проработи. Загубихме повече, отколкото спечелихме“, заяви той, добавяйки, че лично е готов да направи всичко за възстановяване на членството на Лондон.

Тежестта на тези думи идва не толкова от съдържанието им, колкото от факта, че при встъпването си в длъжност Бърнам публично бе поел ангажимент пред своите предшественици и политически опоненти да не повдига въпроса за отмяна на Брекзит. Това обещание беше ключов елемент от стратегията на Лейбъристката партия за задържане на избирателите в т.нар. „Червена стена“ — индустриалните райони в Северна Англия и Мидландс, които през 2016 г. гласуваха масово за напускане на ЕС и по-късно се отдръпнаха от лейбъристите заради опитите им да блокират референдума.

Защо тогава премиерът сам взриви собствената си защитна стена? Според коментатори в Лондон причините са две и икономическите данни ги правят трудни за прикриване. Първо, британската икономика продължава да страда от хронично нисък ръст на производителността, висок държавен дълг и постоянен натиск върху бюджета на Министерството на финансите, което принуждава кабинета да търси външни лостове за стимулиране на търговията без преки бюджетни разходи. Второ, самият Бърнам — бивш кмет на Голям Манчестър, изградил профила си като прагматичен регионален лидер извън затворения кръг на лондонския елит — очевидно се опитва да пренареди политическия дневен ред, преди икономическата стагнация да ерозира окончателно доверието в правителството. Но този завой веднага предизвика напрежение вътре в самия му кабинет. По сведения на британски издания редица министри са изразили тревога, че отварянето на кутията на Пандора около Брекзит ще парализира законодателната програма на правителството. Неслучайно веднага след срещата в Брюксел Бърнам смени тона и предупреди, че на всеки етап от бъдещите разговори „британският народ ще бъде най-важното нещо“ — формулировка, която звучи по-скоро като опит за успокояване на собствените му редици, отколкото като уверена дипломатическа офанзива.