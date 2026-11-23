/Поглед.инфо/ В този коментар авторът анализира задълбочаващото се геополитическо разделение след паралелните срещи в Китай и Берлин и противоречивите сигнали от европейските столици. Текстът поставя фокус върху финансовите парадокси на политиката на ЕС, новите удари по руски кораби в Средиземно и Балтийско море, както и въпроса доколко действията на Киев не прерастват в индиректни операции на НАТО. На фона на изострената реторика и цитираните анализи за нагласите в Русия, материалът търси отговор на въпроса остана ли пространство за реални мирни преговори преди достигането на критична точка.

24.11.2026 08:01