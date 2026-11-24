/Поглед.инфо/ Категоричният отказ на генералния секретар на НАТО Марк Рюте да обсъжда връщането на военната инфраструктура на алианса към параметрите отпреди 1997 година фиксира нова реалност на европейския континент. Докато Брюксел настоява, че подобни искания представляват опит за ревизия на резултатите от Студената война, руските анализатори виждат в тази позиция икономически и институционален интерес от поддържане на постоянна конфронтация при рекорден ръст на военните бюджети.

По публикации на Сергей Василиев и открити дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Отказът като институционален рефлекс и краят на дипломатическите илюзии

Изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че връщането към архитектурата на сигурност отпреди 1997 година е напълно изключено, не носи изненада за никого, който следи документите на алианса през последните две десетилетия. Определяйки руските искания като опит за връщане към границите от 1991 година, бившият нидерландски премиер всъщност формализира една позиция, която в Брюксел отдавна се възприема като аксиома. В аналитичните среди в Москва, представени и в коментара на Сергей Василиев, тази реакция се описва не като обмислена дипломатическа стратегия, а като автоматичен рефлекс на структура, свикнала да разширява периметъра си без насрещни разходи.

От гледна точка на Брюксел обаче логиката изглежда коренно различна и се опира на правото на суверенните държави сами да избират съюзите си, залегнало в Парижката харта за нова Европа от 1990 година. За страните от Централна и Източна Европа, приети в пакта след 1999 година, отказът на Рюте е единствената гаранция, че те няма да се превърнат в буферна зона с ограничен суверенитет. Така двата подхода се сблъскват челно без допирни точки: докато Москва настоява за правни гаранции и изтегляне на чуждите контингенти до линиите от края на миналия век, западните столици разглеждат подобна стъпка като фактическо разпускане на системата за колективна отбрана.

Има ли изобщо пространство за компромис, когато самата терминология на двете страни описва различни вселени? В основата на спора лежи Основополагащият акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между НАТО и Руската федерация, подписан в Париж на 27 май 1997 година. Този документ съдържаше формулировката, че алиансът няма намерение, планове или причини да разполага ядрено оръжие на територията на новите членове, нито да осъществява допълнително постоянно стациониране на съществени бойни сили. Днес, близо тридесет години по-късно, в Брюксел твърдят, че този акт е загубил сила заради действията на Русия в Украйна, докато в Москва сочат, че Западът е започнал да заобикаля духа на споразумението много преди 2014 или 2022 година чрез системата на така наречените ротационни сили.

Асиметрията на сблъсъка и капанът на пропорционалността

В руското публично пространство, включително в тезите на Сергей Василиев, се налага оценката за дълбока асиметрия в текущия конфликт. Според този прочит западният военен блок е успял да създаде модел, при който може да нанася удари по руска територия и инфраструктура чрез посредници, без да излага собствените си градове и индустриални центрове на директен ответен огън. Авторът твърди, че руското ръководство дълго време се е придържало към концепция за ограничена пропорционалност, избягвайки систематичното унищожаване на ключови логистични възли, през които преминават западните доставки, в името на запазването на някакъв канал за преговори.

Подобна теза обаче среща сериозен скептицизъм сред независимите военни наблюдатели и западните експерти по сигурността. Те посочват, че въздържането от директни удари по територията на държави членки на НАТО не е плод на някакво едностранно морално задължение на Москва към преговарящите партньори, а резултат от студения разчет на ядреното възпиране. Всеки директен удар по логистичен център в Полша или Румъния, например по летището в Жешув или пристанището в Констанца, автоматично би задействал механизмите на член Пети от Вашингтонския договор и би прехвърлил конфликта в плоскост, където класическата артилерия отстъпва място на стратегическите ракетни войски.

От друга страна, твърдението за напълно смекчени действия на терен трудно се връзва с реалността на масираните ракетни и дронови атаки срещу енергийната мрежа на Украйна, довели до загубата на над половината от генериращите мощности на страната. Тук прозира вътрешното противоречие в публицистичния наратив: от една страна се твърди, че Русия воюва с вързана една ръка, за да не разстройва западните си партньори, а от друга страна се отчитат мащабни разрушения в дълбочина. Истината вероятно лежи в технологичните и ресурсните ограничения на всяка продължителна война на изтощение, където нито една от страните не разполага с безкраен запас от високоточни боеприпаси за едновременно поразяване на всички цели.

Икономиката на петте процента и бюджетната логика на дългата война

Най-силният аргумент в анализа на Василиев не е в историческите паралели, а в сухите счетоводни таблици за 2026 година. Данните показват рязък скок на военните разходи, който променя самата структура на европейските икономики. Средното ниво на разходите за отбрана в НАТО вече достига 2,8 процента от брутния вътрешен продукт, а общата сума, заделена от европейските съюзници и Канада, възлиза на 634 милиарда долара, което представлява ръст от 11 процента само за една година. Още по-показателни са цифрите по източния фланг на алианса, където разходите придобиват характеристиките на мобилизационна икономика: Литва отделя 5,33 процента от БВП, Естония стига до 5,1 процента, Латвия отчита 4,9 процента, а Полша заделя 4,68 процента.

Когато една държава насочва над пет процента от целия си национален доход за закупуване на танкери, зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси, тя неизбежно преструктурира социалната си система, образованието и здравеопазването. В този контекст тезата, че високите военни бюджети създават самоподдържаща се индустриална и политическа екосистема, има сериозни основания. Военнопромишленият комплекс в Европа и САЩ, представен от концерни като „Райнметал“, „БАЕ Системс“, „Локхийд Мартин“ и „Талес“, работи по договори с хоризонт до 2035 година. Внезапно постигане на трайно споразумение за сигурност и връщане към схемите за контрол над въоръженията от края на миналия век би означавало анулиране на поръчки за стотици милиарди долари, затваряне на нови производствени линии и тежки политически сътресения за правителствата, които са убеждавали избирателите си да затягат коланите в името на отбраната.

Трябва ли обаче да гледаме на тези 634 милиарда долара единствено като на инструмент за печалба и търсене на трофеи? За правителствата във Варшава, Вилнюс или Талин тези суми се обосновават със съвсем конкретен страх от повторение на сценариите от 1939 и 1940 година, когато малките държави в региона се оказаха беззащитни между големите геополитически играчи. Без значение дали заплахата от руска инвазия в Прибалтика е реална или хипотетична, политическият елит в тези страни е изградил цялата си легитимност върху тезата за екзистенциалната опасност от изток. В такава среда изявлението на Марк Рюте е напълно предвидимо: той просто озвучава консенсуса на държавите платци, които не желаят да чуят, че инвестициите им в отбрана могат да се окажат ненужни.