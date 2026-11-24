/Поглед.инфо/ Вътрешно писмо на ръководството на Луфтханза разкрива тежка структурна криза: основната авиокомпания губи по 20 милиона евро всеки месец и съкращава 1000 души във Франкфурт и Мюнхен. Докато финансовите отчети се крепиха на борсови залози за керосин и скъпо карго, реалният пътнически бизнес затъва за трета поредна година. Затвореното руско небе, войната в Близкия изток и свиването на германската автомобилна индустрия пренареждат картата на световната авиация.

По публикации на Станислав Лещенко и европейски икономически издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата димна завеса във Франкфурт

Ако някой отвори консолидирания отчет на групата Луфтханза за първите девет месеца на 2026 година без да чете бележките под линия, ще види оперативна печалба от 1,18 милиарда евро. Цифрата изглежда прилична на фона на общата европейска стагнация, макар и с приблизително 20 процента по-ниска от постигнатите 1,48 милиарда евро за същия период на 2025 година. Истината обаче се крие в структурата на този резултат и тя е брутална за всеки, който разбира от счетоводство в гражданската авиация. Основната марка, носителят на германския флаг Луфтханза Еърлайнс, всъщност е на оперативна загуба от 180 милиона евро за деветмесечието.

Самият главен изпълнителен директор Йенс Ритер, заедно с още четирима висши мениджъри, признава това в поверително писмо до персонала, изтекло в пресата в края на миналата седмица. Формулировката му не оставя място за бюрократични увъртания: компанията е неконкурентоспособна по отношение на структурата на разходите, ефективността и производителността, като губи средно по 20 милиона евро на месец. Това вече е трета поредна година, в която гръбнакът на германската авиация работи на минус.

Как тогава групата излиза на плюс? Отговорът няма нищо общо с превоза на пътници. През 2025 година финансовият отдел във Франкфурт е сключил договори за предварително фиксиране на цената на горивото (хеджиране) за около 80 процента от нужните количества за настоящата година. Когато след съвместния удар на САЩ и Израел срещу Иран цените на реактивното гориво буквално се удвоиха, тези фючърсни контракти донесоха 1,21 милиарда евро номинална печалба. Без тази борсова застраховка сметката за керосин щеше да скочи от 9,3 милиарда на 11,2 милиарда евро и да потопи целия холдинг.

Борсови залози вместо реална икономика

Схемата прилича на ресторант, в който кухнята от три години произвежда само загуби, сервитьорите стачкуват, а клиентите намаляват, но заведението оцелява, защото собственикът е спечелил от търговия с картофи на стоковата борса и е дал мазето под наем за склад. В ролята на мазето тук влиза подразделението за товарни превози Луфтханза Карго. Заради хаоса в глобалните вериги за доставки и затворените морски и въздушни коридори тарифите за спешно въздушно карго скочиха с 22 процента, което утрои оперативната печалба на товарното крило през третото тримесечие до 162 милиона евро спрямо 49 милиона година по-рано.

Този финансов байпас обаче има срок на годност. По данни, цитирани в анализите на сектора, за 2027 година Луфтханза е успяла да покрие чрез хеджиране едва около 40 процента от прогнозното си потребление на гориво. Защитната възглавница изтънява, а никой във Франкфурт не може да гарантира, че извънредните свръхпечалби от товарни превози ще продължат вечно. Когато спекулативният буфер изчезне, остава голата реалност на разходната база, при която керосинът вече формира 48 процента от всички оперативни разходи на авиокомпанията.

За да разберем мащаба на пропадането, трябва да се върнем само шест години назад. През лятото на 2020 година германското правителство спаси Луфтханза от фалит чрез държавния стабилизационен фонд с пакет от 9 милиарда евро, придобивайки 20 процента от капитала. До ноември 2022 година превозвачът успя да изплати дълга, държавата продаде дела си с печалба и в Берлин тържествено обявиха победа на германския икономически модел. Четири години по-късно същият този модел се пука по шевовете, но този път причината не е вирус, а собствената външна и санкционна политика на Европейския съюз.

Цената на сибирския коридор и азиатската капитулация

В официалната реторика на Брюксел и Берлин забраната за полети на руски авиокомпании над Европа през февруари 2022 година беше представена като мощен инструмент за натиск. Последвалият реципрочен отговор на Москва, който затвори въздушното пространство над Сибир за западните превозвачи, беше подценен като дребно неудобство. Днес сметката се плаща в брой и в изгубени пазари.

Оперативният директор на Луфтханза Карго Франк Бауер директно посочва пред медиите, че невъзможността да се прелита над руска територия представлява тежък конкурентен недостатък, който удря компанията дори по-болезнено от войната в Близкия изток. Конкретният пример е показателен: полетът от Шанхай до Франкфурт се е удължил с час и половина заради заобикалянето на Русия през южните трасета. По-дългият полет означава десетки тонове допълнително гориво на всеки курс, а тежките резервоари принуждават екипажите да намаляват полезния търговски товар. По оценка на самия Бауер само това заобикаляне изтрива около 100 милиона евро оперативна печалба годишно.

Тук обаче има един детайл, който европейските политици упорито избягват да коментират, макар той да е очевиден на всеки радар. Докато самолетите на Луфтханза, Ер Франс и Бритиш Еъруейс правят огромни дъги над Централна Азия, Кавказ и Близкия изток, харчейки милиони за керосин и екипажи, китайските държавни превозвачи като Ер Чайна, Чайна Истърн и Чайна Садърн летят директно над Сибир. Те нямат санкции, не плащат европейски въглеродни квоти и предлагат билети от Франкфурт и Мюнхен до Пекин и Шанхай на цени, с които германският превозвач физически не може да се конкурира.

През 2024 и 2025 година Луфтханза вече беше принудена да спре линията Франкфурт - Пекин, оставяйки китайската столица на азиатските си конкуренти. Резултатът е парадоксален: западните санкции срещу Русия де факто субсидираха китайската гражданска авиация и ѝ подариха най-доходоносните междуконтинентални маршрути между Европа и Далечния изток.