/Поглед.инфо/ Тримесечен хоризонт за приключване на конфликта в Украйна и непотвърдени планове за разрушаване на мостовете по река Днепър очертават противоречивата картина около руската стратегия в края на ноември. Докато военни коментатори обвързват преговорите в Шънджън и предстоящата среща на Г-20 в Маями с бърз военен изход, бавните щабни процедури след удара по Кримския мост и данъчното затягане вътре в Русия показват далеч по-сложна и нееднозначна динамика на събитията.

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Дипломатическият календар срещу реалността на терен

Твърдението, че военните действия в Украйна могат да приключат в рамките на следващите три месеца, прозвуча в ефира на руската федерална телевизия от устата на депутата от Държавната дума и генерал-лейтенант от резерва Андрей Гурульов. Според неговата оценка в момента са налице условия за постигане на решителен обрат и приключване на операцията в кратък срок, като ключовите предпоставки за това остават извън публично обявената част на последните международни разговори.

Тази теза не възниква във вакуум, а се опира на конкретна хронология от ноември, която в руските консервативни и аналитични среди се разглежда като подготвителен коридор към голяма сделка. На 10 и 11 ноември в Абу Даби се проведоха тристранни консултации, които според наличната информация са завършили единствено с договореност за размяна на военнопленници, без какъвто и да било пробив по териториалните параметри. Девет дни по-късно, на 19 ноември, в китайския град Шънджън се състоя среща между Владимир Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп, завършила с подписването на декларация относно ядрените оръжия, енергийния сектор и общите контури на международния ред.

В интерпретациите на приближени до Кремъл фигури, сред които и основателят на медийната група „Царград“ Константин Малофеев, срещата в Шънджън се представя като предпоследна спирка преди срещата на върха на Г-20 в Маями на 14 и 15 декември. Там, по оценки на наблюдатели, американският президент се стреми да финализира рамково мирно споразумение. Самият Гурульов лансира предположението, че основният предмет на разговорите в Китай е бил опитът на Тръмп да изгради коалиция срещу транснационалните глобалистки структури, докато темата за ядреното възпиране е служила по-скоро като параван — въпреки че след разпадането на договорите за ракетите със среден обсег (ДРСМО) и СТАРТ-3 контролът над стратегическите арсенали остава вакуум, който изисква спешно запълване.

Тук обаче се появява първото сериозно разминаване между оптимистичните прогнози в телевизионните студия и официалната предпазливост на Кремъл. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков изрично посочи, че решение за пътуване на Владимир Путин до Маями през декември все още не е взето. Липсата на напредък по териториалния въпрос в Абу Даби и отсъствието на потвърдена визита в Съединените щати поставят под съмнение хипотезата, че параметрите на мира вече са договорени на закрити врата в Шънджън. Когато един военен конфликт с подобна интензивност навлезе в зимния сезон без подписан протокол за прекратяване на огъня, тримесечният срок за пълна победа изглежда по-скоро като политически сигнал към вътрешната аудитория, отколкото като разписан оперативен график.

Инженерната математика на днепровските мостове и бавната машина на щабовете

Докато в политическите дискусии се чертаят срокове до февруари, на оперативно ниво възниква друг неудобен въпрос: защо повече от седмица след поредната атака срещу Кримския мост Москва не е обявила официално своя ответен удар? Владимир Путин публично предупреди, че реакцията ще бъде по-тежка от предишните, а през нощта срещу 25 ноември в различни части на Украйна, включително в близост до мостовите съоръжения в Киев, бяха регистрирани експлозии. Въпреки това нито руското Министерство на отбраната, нито президентската администрация обвързаха тези нощни удари с обещаното възмездие.

Военният анализатор Михаил Онуфриенко обясни това забавяне с чисто административни и бюрократични механизми вътре във военното ведомство. По неговите думи предупреждението на Върховния главнокомандващ не е отменено, но изпълнението му се сблъсква с тежката процедура по преразглеждане на списъците с цели в Генералния щаб. Всяка промяна в приоритетите изисква изготвяне на нова документация, междуведомствено съгласуване, правни и оперативни проверки и финално парафиране от министъра на отбраната, при което възникват допълнителни въпроси и корекции. С други думи, дори при политическа воля за ескалация, военната бюрокрация функционира с инерция, която изключва мигновени демонстративни акции.

Паралелно с това в социалните мрежи се разпространяват непотвърдени твърдения, позоваващи се на анонимни източници, според които Путин вече е одобрил сценарий за системно изваждане от строя на мостовете през река Днепър и е назначил конкретни отговорни лица. Съгласно тези публикации, които не могат да бъдат независимо верифицирани, първоначалните разчети вече са представени в Кремъл, а подготовката и стартът на операцията са разчетени за следващите три месеца. Предполага се, че първите удари ще бъдат насочени към прелезите в района на Запорожие с цел разрушаването на поне два моста и изваждането им от експлоатация за месеци, докато мостовете в украинската столица фигурират в тези неофициални планове чак за есента на 2027 година.

Ако се вгледаме в инженерната реалност на днепровската инфраструктура, подобно разминаване в сроковете — три месеца за Запорожие и близо две години за Киев — разкрива същината на проблема. Река Днепър разделя Украйна на два почти изолирани логистични театъра, свързани от ограничен брой масивни съветски съоръжения: Преображенските мостове и пътната артерия през стената на ДнепроГЕС в Запорожие, Крюковският мост в Кременчуг, дигата при Черкаси, както и петте основни моста в Киев — „Патон“, Метромостът, Южният, Дарницкият и Северният мост. Тези конструкции са проектирани през Студената война с огромен запас от якост, дебели стоманобетонни опори и масивни стоманени ферми, способни да издържат на близки ядрени взривове.

Опитът от войната досега — включително многомесечните украински удари по Антоновския мост край Херсон през 2022 година — доказа, че единични попадения с крилати или балистични ракети пробиват пътното платно, но не събарят носещите конструкции. Инженерните войски възстановяват подобни пробойни с метални конструкции и бетон в рамките на седмици. За пълното срутване на мостовите отвори на съоръжения от мащаба на Дарницкия или Южния мост в Киев са необходими десетки високоточни попадения в една и съща опорна точка с тежки проникващи бойни глави (каквито носят ракетите Х-101, „Искандер-М“ или „Кинжал“), при това в условията на най-плътната противовъздушна отбрана в Украйна. Ето защо твърденията за „бързо прерязване на Днепър“ влизат в пряко противоречие с физиката и инженерството — и точно затова в същите неофициални сценарии киевските мостове тихомълком се изместват към 2027 година, което на свой ред опровергава тезата за край на войната след деветдесет дни.