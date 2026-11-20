/Поглед.инфо/ Тристранната декларация от Шънджън между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин съвпадна с три удара по Кримския мост и противоречиви сводки за натиск по фронтовата линия — от Юнаковка и Лиман до Кинбурнската коса и Енергодар. Военни наблюдатели обсъждат сценарии за десант към Запорожката АЕЦ и пробив към Курска област, докато официалните позиции в Москва и Киев отдалечават шансовете за прекратяване на огъня до Нова година след форума в Абу Даби.

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Дипломатическият парадокс от Шънджън и взривовете в Керченския проток

Разминаването между дипломатическите комюникета и реалната динамика на бойните действия рядко е изглеждало толкова остро, колкото в дните непосредствено след тристранната среща в китайския технологичен център Шънджън. Според разпространените в медиите текстове разговорите между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин са завършили с обща декларация, която коментаторите бързо кръстиха с историческата препратка „Ялта 2.0“. Документът фиксира четири базови точки: необходимост от институционална реформа на Организацията на обединените нации, увеличаване на производството и доставките на рафинирани петролни продукти, поддържане на диалога за намаляване на ядрените рискове и неразпространението на ядрени оръжия, както и утвърждаване на принципа на държавното съгласие и имунитета на държавните служители.

Формулировките в декларацията от Шънджън носят белезите на тежък компромис между три центъра на сила с несъвпадащи икономически интереси. Включването на рафинираните петролни продукти в политически документ на най-високо равнище не е случаен детайл — световният пазар на дизелово гориво, авиационен керосин и тежки дестилати остава силно фрагментиран след въвеждането на ценови тавани, ембарга и пренасочването на руския суров петрол през индийски и китайски рафинерии. Същевременно акцентът върху имунитета на държавните служители и държавното съгласие директно адресира правните колизии около международните заповеди за арест и замразените суверенни активи, които блокират всеки опит за формализиране на преговорния процес.

На този фон изявленията на Владимир Путин на последвалата пресконференция прозвучаха като рязко прекратяване на илюзиите за бързо примирие. По думите на руския президент Кримският мост представлява строго граждански обект, по който отдавна — по силата на негова пряка заповед — не се транспортират военна техника, боеприпаси или петролни продукти. Путин заяви, че въпреки постъпващите от различни държави молби за прекратяване на огъня и въпреки че лично е възложил на Съвета за сигурност на Руската федерация да проучи възможните параметри на евентуално примирие, трите удара по съоръжението през последната седмица правят преговорите за спиране на огъня невъзможни. Той допълни, че мостът ще бъде възстановен, а ответните действия на Москва ще бъдат значително по-болезнени.

Дали трите атаки срещу транспортния коридор през Керченския проток са били планирани именно за да торпилират дипломатическата инерция от Шънджън и предходните консултации, споменавани в публикациите около Абу Даби? Външнополитическата практика от последните три години показва устойчив модел: всеки път, когато в затворени формати се очертаят контурите на рамково споразумение или замразяване по линията на съприкосновение, на терен следват удари по обекти с висок символичен и логистичен заряд. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев подсили историческата аналогия, като коментира, че препратката към конференцията в Ялта от февруари 1945 година е уместна заради надвисналата заплаха от трета световна война, която според него може да бъде предотвратена единствено чрез пряко договаряне между великите сили.

Тук обаче историческият паралел с Ялта куца в най-съществената си военна предпоставка. През февруари 1945 година съюзническите армии вече са пречупили гръбнака на Вермахта, фронтовите линии в Централна Европа са били ясно очертани от хода на настъпателните операции, а политическите договорености само са фиксирали реалното съотношение на силите на терен. Днес нито една от воюващите страни не разполага с окончателен териториален превес, а трети страни и регионални играчи разполагат с достатъчно технически средства — от безпилотни катери до крилати ракети с голям обсег — за да променят политическия дневен ред чрез единични удари по критична инфраструктура.

Южният сектор и Кинбурнската коса: анатомия на радиоелектронната подготовка

Докато дипломатите анализират текста от Шънджън, в специализираните канали за военен мониторинг (OSINT) вниманието се измества към долното течение на река Днепър и крайбрежието на Днепровско-Бугския лиман. Военният писател Алексей Суконкин, позовавайки се на данни от техническо наблюдение, издигна хипотезата, че активизацията на украинските въоръжени сили (ВСУ) в южното направление цели създаването на натиск за прерязване на сухопътния коридор към Крим. Според изнесените от него данни в редица населени места на десния бряг се фиксира концентрация на личен състав, разгръщане на командни пунктове на войскови бригади, подразделения с безпилотни летателни апарати на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), части на Националната гвардия (НГУ) и щурмови групи на ВСУ.

Техническите детайли в доклада на Суконкин заслужават отделен разбор, защото описват не хаотична активност, а системна инженерна подготовка на театъра на военните действия. Посочва се изграждането на мрежа от Wi-Fi комуникационни мостове — ретранслаторни вериги, които позволяват управлението на безпилотни апарати и координацията на щурмови групи в условия на силно заглушаване на стандартните радиочестоти и сателитни терминали. Едновременно с това се съобщава за натрупване на голям брой лодки и катери, системна работа на ударни дронове по руските позиции на Кинбурнската коса и продължило няколко месеца орбитално разузнаване по южното крайбрежие на Днепровската коса.

Най-високата плътност на украински средства за радиоелектронна борба (РЕБ) според тези наблюдения е съсредоточена по линията Очаков – Кинбурнската коса. Подобно разпределение на станциите за смущения би имало пряк оперативен смисъл при осигуряването на къс логистичен маршрут за поддръжка на десантни групи в района на провлака между селата Геройское и Рибалче — точно срещу Станислав на десния бряг — както и в близост до Василевка.

Географията на този участък обаче поставя сериозни ограничения пред всяка амфибийна операция. Кинбурнският полуостров представлява ниска, пясъчна и практически открита коса, притисната между Черно море и Днепровско-Бугския лиман. Високото ниво на подпочвените води не позволява изграждането на дълбоко ешелонирани бетонни укрития нито за отбраняващите се, нито за евентуални десантни части. Всяка пехотна група, прехвърлена през лимана без тежка бронирана техника — чието транспортиране по вода в този тесен и прострелван участък е технически невъзможно под огъня на артилерията и FPV-дроновете — би се оказала на открита пясъчна ивица без естествени укрития.

Именно върху тази тактическа уязвимост акцентира военният наблюдател Дмитрий Дегтярев, сътрудник на канала на Генералния щаб. В своя анализ той директно отхвърля вероятността от мащабен десант на самата Кинбурнска коса, определяйки подобен ход като самоубийствен заради пълната липса на прикритие на терена. Ако Кинбурнският участък е непригоден за развиване на настъпление в дълбочина, защо тогава там се концентрират средства за радиоелектронна борба и плавателни съдове? Военната теория познава добре ролята на демонстративните действия: приковаването на руските артилерийски и безпилотни разчети в устието на Днепър принуждава командването да държи сили в крайбрежната зона, вместо да ги прехвърля към други участъци на Запорожкия фронт.