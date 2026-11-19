/Поглед.инфо/ На 1729-ия ден от конфликта бойните действия навлизат в нова фаза на логистично изтощение, докато зад кулисите на дипломацията се тестват формули за териториални отстъпки. Според руски военни сводки и публикации в западната преса, нощна атака срещу Кримския мост се преплита с методично унищожаване на украинския железопътен подвижен състав и тайни сондажи на Вашингтон за статута на Донбас. Анализ на военната обстановка, енергийно-транспортната блокада и политическите трусове в Киев.

По публикации на руски военни кореспонденти, сводки на Министерството на отбраната на Руската федерация и материали на агенция Блумбърг. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият сондаж като признание за изчерпване

Разговорът за евентуалното изтегляне на украинските формирования от територията на Донбас срещу формални гаранции за сигурност, за който съобщава агенция Блумбърг с позоваване на изявления на украинския президент Володимир Зеленски, променя политическата рамка на конфликта много по-дълбоко от поредния превзет опорен пункт. В продължение на почти пет години всяка подобна теза в Киев се третираше като държавна измяна и се преследваше по Наказателния кодекс. Днес, според цитираните публикации, самата украинска администрация допуска внасянето на такъв сценарий за обществено обсъждане, макар и при поставянето на предварителни условия за твърди външни гаранции.

Тук веднага изниква фундаменталното противоречие, което прави подобна конструкция трудно приложима на практика. Белият дом вече изрично отхвърли възможността на украинска територия да бъде разположен американски военен контингент. Вместо реално военно присъствие, във Вашингтон се обсъжда модел, наподобяващ договореностите с Израел (дългосрочни ангажименти за доставка на въоръжение, разузнавателни данни и финансова подкрепа, но без автоматично влизане на американската армия във война). Дали подобен документ може да замени реалния военен чадър на член 5 от Северноатлантическия договор, или служи единствено като политическо прикритие за неизбежно териториално отстъпление? Отговорът изглежда очевиден за всеки, който следи реалните възможности на западния военнопромишлен комплекс. За Москва пък всяко обвързване на Украйна с инфраструктурата на НАТО, независимо под каква юридическа форма е опаковано, остава неприемливо условие, което обезсмисля самото преговорно упражнение още в зародиш.

Локомотивът като по-скъпа мишена от релсата

Докато дипломатите обсъждат хипотетични гаранции, на терен се води методична война срещу транспортната свързаност, в която изборът на цели показва рязка еволюция в тактическото планиране. Според разпространени кадри и сводки от последните денонощия, безпилотни летателни апарати от модификацията „Геран-4“ са поразили четири украински локомотива в районите на Запорожие и Днепропетровск. На пръв поглед унищожаването на четири тягови машини изглежда като тактически епизод с ограничено значение на фона на хилядите километри железопътна мрежа в Украйна.

В действителност логиката е чисто инженерна и икономическа. Повреденото железопътно платно, скъсаните траверси или разрушените стрелки се възстановяват от ремонтните бригади на „Укрзализниця“ в рамките на шест до дванадесет часа. Релсата е просто стоманен профил, от който в складовете има огромни запаси. Локомотивът (особено тежкият магистрален електровоз или дизел-електрическият локомотив) е сложен, скъп и на практика невъзстановим в условията на война агрегат. Украйна не разполага със собствено масово производство на нови тежки локомотиви, а доставките от Запада се сблъскват с проблема на различната ширина на железопътния коловоз (1520 милиметра в постсъветското пространство срещу 1435 милиметра в Централна и Западна Европа). Преоборудването на западни машини изисква време, депа и специализирани талиги. Когато извадиш от строя четири локомотива за една нощ, ти не просто спираш един влак, а създаваш системен дефицит на тяга по цялото направление към Запорожкия фронт, принуждавайки украинското командване да прехвърля боеприпаси и бронетехника с автотранспорт по пътища, които се намират под непрекъснато наблюдение на разузнавателните дронове.

Керченският проток и нощната размяна на удари

Поредният опит за атака срещу Кримския мост през нощта срещу 19 ноември, за който съобщи ръководителят на Крим Сергей Аксьонов и който доведе до временно спиране на движението по съоръжението, вече не носи психологическия ефект от есента на 2022 година или лятото на 2023 година. Към края на 2026 година сухопътният коридор през Приазовието и модернизираната железопътна линия по крайбрежието на Азовско море отдавна поеха основния товар на военната логистика към Южната групировка. Ударите по моста през Керченския проток днес имат предимно информационна и политическа функция за Киев (демонстрация на способности пред западните донори в момент на тежки фронтови новини), но веднага предизвикват симетричен и много по-мащабен отговор по тиловата инфраструктура.

В същата нощ експлозии са регистрирани в три украински области едновременно. В Киевска област ударите засягат пръстена от сателитни градове и логистични възли около столицата: Бровари, Вишгород, Обухов, Фастов, Переяслав, Ржишчив, Иванков и Велика Димерка. Ако се погледне картата, тези населени места образуват пълен кръг около Киев, през който минават всички основни жп магистрали, далекопроводи и складови бази. В Кировоградска област целите са в Кропивницки, Бобринец и Благовещенски (централният тилов район, служещ за прегрупиране на резервите между десния и левия бряг на Днепър), а във Виницка област безпилотни апарати атакуват обекти край Могилив-Подолски (непосредствено на границата с Молдова, където минават транзитни коридори), Бершад и Тростянец. Няма независимо потвърждение за точния мащаб на щетите във всеки от тези пунктове, но географията на ударите очертава опит за парализиране на целия логистичен тил от границата до столицата.

Пробивът при река Оскол и разпадането на триъгълника край Ямпол

На самата линия на съприкосновение, която към 18 ноември 2026 година навлиза в своя 1729-и ден, събитията се развиват не чрез мащабни танкови клинове от учебниците по военна история, а чрез бавно просмукване на малки щурмови и разузнавателни групи. Най-същественото раздвижване според публикуваните данни се наблюдава в зоната на отговорност на групировката „Запад“, в Изюмското направление на Харковска област. Фиксирането на руска диверсионно-разузнавателна група в населеното място Подлиман, западно от река Оскол, е индикатор за промяна в устойчивостта на украинската отбрана.

Самата река Оскол дълго време служеше като естествен воден рубеж, удържащ настъплението след есенната кампания от 2022 година. Прехвърлянето на бойни действия западно от реката и проникването в Подлиман означават, че отбранителната линия по водния басейн е пробита или заобиколена. Показателно е, че според цитираните източници дори украински военни наблюдатели започват публично да отчитат разширяването на так наречената „сива зона“ и загубата на устойчив контрол в триъгълника Ямпол – Диброва – Иличевка (Озерное). Когато в сводките от фронта една територия започне да се описва като „сива зона“, това обикновено е междинният евфемизъм преди официалното признание за отстъпление. Липсата на плътен пехотен състав принуждава отбраняващата се страна да разчита на отделни опорни пунктове, между които остават празни пространства от по няколко километра, през които малките щурмови групи проникват в тила и прекъсват снабдяването.