/Поглед.инфо/ Съвременната астрофизика от десетилетия държи на изкуствено дишане конструкция, в която деветдесет и пет процента от космоса са невидими, неуловими за детекторите и съществуват единствено като счетоводни корекции в уравненията. Нов пробив от Университета в Отава обаче показва, че ако просто позволим на скоростта на светлината и гравитацията да се променят с възрастта на света, тъмната материя и тъмната енергия стават напълно излишни. Най-тежкият изпит за всяка подобна ерес – синтезът на първите химични елементи в зората на времето – току-що беше преминат без нито една пукнатина в крайния резултат, оставяйки научния естаблишмънт пред неудобния въпрос дали не е търсил призраци в празна стая.

Всяка уважаваща себе си научна дисциплина рано или късно стига до момент, в който защитата на собствения ѝ канон започва да струва повече милиарди долари от самата изследователска работа. Точно в това състояние се намира днес стандартният космологичен модел, известен в тесните среди като Ламбда-Си-Ди-Ем. Според официалната доктрина всичко, което виждаме с очите си, с оптичните телескопи и с радиоантените – звезди, планети, прахови облаци и самите нас – представлява едва около пет процента от съдържанието на Вселената. Останалото е запълнено с две призрачни субстанции, които никой никога не е хващал в лаборатория: тъмна материя, която да държи въртящите се галактики да не се разпаднат като претоварени центрофуги, и тъмна енергия, която да обясни защо пространството се раздува все по-бързо. Десетилетия наред под земята в стари мини, в изоставени тунели и на орбита се изливат колосални бюджети за детектори, чийто единствен сигурен резултат до момента е поредният нулев отчет и ново оправдание защо частиците пак са се изплъзнали.

Точно тази хронична липса на физически доказателства кара малцина упорити изследователи да ровят в архивното гробище на отхвърлените идеи. Сред тях е професорът по физика Раджендра Гупта от Университета в Отава, който заедно със своя колега Николаос Самарас публикува в списание „Юнивърс“ изследване, способно да разклати основите на съвременната теоретична физика. Моделът на Гупта носи тромавото съкращение Си-Си-Си плюс Ти-Ел, което на човешки език означава комбинация от променящи се физически константи и старата, отдавна осмивана хипотеза за уморената светлина. В тази картина на света тъмната материя и тъмната енергия просто не съществуват, а всички гравитационни аномалии се обясняват с факта, че самите инструменти на природата – скоростта на светлината, силата на привличането и квантовите мащаби – не са заковани с пирони при раждането на космоса, а се плъзгат плавно с неговото остаряване.

Преди няколко години подобни разсъждения щяха да бъдат посрещнати с учтиво мълчание и бързо изпращане в кошчето за спам, но появата на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ промени правилата на играта. Още с първите си дълбоки снимки на ранния космос орбиталната обсерватория засне огромни, напълно оформени и тежки галактики в епоха, в която според официалния календар Вселената е била едва на няколкостотин милиона години. По законите на стандартната физика подобни структури просто нямат физическото време да се съберат, да изстинат и да родят поколения звезди в толкова кратък срок, освен ако не прибегнем до поредната порция математическа акробатика. Моделът на Гупта разреши този сблъсък с реалността по брутално прост начин: в неговия вариант ранната Вселена се е разширявала и еволюирала много по-бавно, което е дало на първите галактики предостатъчно време да израстат до наблюдаваните гигантски размери, подобно на хронологичните размествания, които вече обсъждахме при анализите на ранните звездни купове.

Истинският кошмар за всяка алтернативна космология обаче не са далечните галактики, а първите няколко минути след Големия взрив, когато се е ковала самата химия на мирозданието. В науката този процес се нарича първичен нуклеосинтез и представлява безпощаден филтър, през който десетки красиви теории са минавали само за да излязат от другата страна на парчета. Причината е в суровата точност на данните: астрономите измерват състава на най-старите, недокоснати от звездни експлозии газови облаци и знаят с прецизност до десети от процента колко водород, колко хелий и колко деутерий е имало в космоса, преди да светне първата звезда. Ако промениш дори леко скоростта на разширяване на пространството в онези първи минути, ядрените реакции се объркват и Вселената се оказва с напълно погрешен химичен състав.

За да разберем как канадските физици заобикалят този капан, трябва да погледнем двата двигателя на тяхната система. Първият е ефектът на уморената светлина, предложен още през двадесетте години на миналия век от Фриц Цвики и по-късно захвърлен, защото сам по себе си не можел да обясни разтягането във времето на далечните свръхнови. Гупта не изхвърля разширяването на Вселената, а го оставя да работи паралелно с идеята, че космическият вакуум не е абсолютна пустота, а среда със собствена фина структура. Докато фотоните пътуват милиарди години към нашите огледала, те отдават нищожна част от енергията си на този вакуум, без да се разсейват и без да размазват образа. Това допълнително почервеняване на светлината на огромни разстояния създава у земния наблюдател илюзията, че космосът се раздува с ускорение, което мигновено прави тъмната енергия излишна.

Вторият механизъм е още по-радикален и стъпва върху стара идея на Пол Дирак от края на тридесетте години, според когото силата на гравитацията отслабва с разрастването на космоса. В модела от Отава глобалното разширяване на пространството променя самата еталонна единица за дължина в микросвета, което повлича след себе си всички фундаментални константи, в чието измерване участва разстоянието. Скоростта на светлината, която зависи от дължината на първа степен, се променя правопропорционално на един общ еволюционен коефициент. Константите на Планк и Болцман, управляващи квантовия свят и топлината, зависят от площта и се променят на втора степен, докато гравитационната константа на Нютон, обвързана с обема, се изменя на трета степен. Тук се крие и причината, поради която нито един лабораторен експеримент на Земята никога не е уловил промяна в тези величини: физиците винаги проверяват един параметър, докато насилствено държат останалите фиксирани, което в свързана система автоматично занулява търсения ефект и създава типична интелектуална мъгла.