/Поглед.инфо/ В астрономията десетилетия наред се разчиташе на компютърни симулации, за да се опише моментът, в който една остаряваща звезда набъбва и поглъща съседа си. Наблюдение на събитието AT 2025abao в галактиката Андромеда обаче постави теорията пред суровата проверка на реалността. С помощта на орбиталните телескопи SPHEREx и „Джеймс Уеб“ изследователски екип, воден от Вирадж Карамбелкар от Колумбийския университет, успя да проследи целия процес от тихото съжителство до окончателното разкъсване на по-малката звезда. Данните, публикувани в списание „Nature“, показват, че вътрешната физика на тези сблъсъци работи доста по-различно, отколкото гласяха учебниците.

В научните среди често се говори с голяма увереност за процеси, които никой никога не е виждал с очите си, просто защото продължителността им е нищожна на фона на космическия календар. Точно такъв е случаят с така наречената фаза на общата обвивка при двойните звездни системи, където две слънца обикалят около общ център на тежестта, докато едното не изчерпи горивото си и не започне да се раздува неконтролируемо. Доскоро тази фаза съществуваше предимно като удобен математически мост в софтуерните модели, които трябваше да обяснят как се раждат компактните двойки бели джуджета, неутронни звезди или източниците на гравитационни вълни. Проблемът на всяко кабинетнo моделиране обаче е, че то неизбежно опростява суровата физика на плазмата и газодинамиката, за да може сметките да излязат в рамките на разумно машинно време. Когато през 2025 година в галактиката Андромеда се разигра събитието, каталогизирано като AT 2025abao, се оказа, че природата има доста по-различен сценарий от този, заложен в сървърите на теоретиците. Всичко започва напълно рутинно в началото на годината с плавно повишаване на яркостта на една привидно обикновена звезда в съседната ни галактика, което само по себе си не би вдигнало на крак обсерваториите по света, тъй като променливите звезди са ежедневие в наблюдателната астрономия. Истинският обрат настъпва няколко месеца по-късно, когато инфрачервеният космически телескоп SPHEREx на НАСА засича рязко и необичайно изригване на същото място, при което обвивката на обекта започва да се разширява със скорост от триста и тридесет километра в секунда, а светимостта му скача стократно в рамките на около месец.

За да разбере човек защо подобна находка предизвиква толкова сериозно раздвижване, трябва да си даде сметка за логистиката и цената на наблюдателното време в съвременната астрофизика. Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ не е квартален бинокъл, който можеш да завъртиш по всяко време към небето, защото ти се е сторило, че нещо премигва в далечината; всяка минута от неговия график е разпределена месеци предварително след тежки конкурси и безкрайни комисии, а пренасочването му изисква сериозен разход на гориво за стабилизация и пренареждане на цялата научна програма. Фактът, че екипът около Вирадж Карамбелкар от Колумбийския университет е успял да активира протокола за спешни наблюдения и да насочи огледалата на „Джеймс Уеб“ към AT 2025abao, показва колко рядък е бил този прозорец от възможности. Самата фаза на общата обвивка трае едва няколко години на фона на милиардите години живот на една звезда, което я прави практически неуловима за стандартните обзори на небето, разчитащи на случайни снимки през големи интервали. В конкретния случай архивните данни и новите инфрачервени измервания позволяват на изследователите да сглобят пълната хронология на катастрофата – от спокойната двойна система, през първия физически контакт между раздутата атмосфера на гиганта и по-малкия му спътник, до спираловидното пропадане и финалния взрив. В работния жаргон на екипа двете тела получават почти битовите имена „Голямата Бао“ и „Малката Бао“, зад които обаче стои безмилостна механика на приливни сили, триене и разрушение.

Сблъсъкът в плътната атмосфера и пробойните в старите модели

Когато по-масивната звезда в една двойка изчерпи водорода в ядрото си, тя навлиза в предсмъртната си фаза на червен свръхгигант, при която външните ѝ слоеве се разширяват до чудовищни размери и поглъщат орбитата на близкия си партньор. В момента, в който звезда от слънчев тип като „Малката Бао“ навлезе в разредената, но все пак осезаема газова обвивка на своя раздут съсед, тя започва да изпитва огромно аеродинамично съпротивление, сравнимо с навлизането на метеорит в земната атмосфера, но в несравнимо по-голям мащаб. Това триене отнема от орбиталната енергия на по-малката звезда и я принуждава да се спуска по спирала все по-дълбоко към ядрото на гиганта. В случая с AT 2025abao финалният етап на това пропадане се е разиграл изключително бързо – само за седем орбитални обиколки по-малката звезда е била буквално разкъсана от гравитационните и приливните напрежения, докато при други конфигурации този процес може да се проточи с хиляди обиколки и да отнеме години. Твърди се, че именно тази скорост на разпад е породила мощната ударна вълна и рязкото покачване на яркостта, регистрирани от инструментите в орбита, макар че пълното разчитане на спектрите от далечна галактика винаги носи известна доза несигурност заради праха и газа по пътя на светлината.

По-интересната част от проучването, публикувано в списание „Nature“, всъщност не е самият факт на поглъщането, а разминаването между очакванията на теоретиците и реално измерените параметри. Професор Джейсън Нордхаус от Технологичния институт в Рочестър, който от години се занимава с моделирането на подобни системи, признава директно, че физиката на място се е оказала коренно различна от досегашните представи. В продължение на десетилетия в астрофизиката господстваше схващането, че когато по-малката звезда потъне в обвивката на гиганта, освободената орбитална енергия ще действа като взрив, който почти мигновено ще издуха и изхвърли външните газови слоеве в околното пространство, без да остави време за по-сложни вътрешни процеси. Според тази опростена логика преносът на топлина чрез конвекция – движението на огромни мехури гореща плазма от вътрешността към повърхността – би трябвало да играе второстепенна и пренебрежима роля. Данните от Андромеда обаче показват точно обратното: фазата на общата обвивка е продължила по-дълго от предвиденото, а през цялото това време огромни количества енергия са били изнасяни постепенно към повърхността на раздутия гигант именно чрез мощни конвективни потоци. Този механизъм променя из основи сметките за това колко маса успява да изхвърли звездата и какво точно остава в центъра след приключването на сблъсъка, което автоматично хвърля сянка върху точността на досегашните каталози за еволюцията на двойните системи.