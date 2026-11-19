/Поглед.инфо/ Какво остана извън официалните изявления в Шънджън и защо премълчаното може да се окаже по-значимо от подписаното? Зад дипломатическите формулировки се очертават въпроси за съдбата на Европа, бъдещето на долара, границите на държавния суверенитет и цената на глобалното съперничество. В мащабен авторски анализ тук се разкриват дълбоките противоречия на историческия преход и изследва дали светът навлиза в епоха на ново стратегическо разбирателство, или се приближава към още по-опасно противопоставяне.

Големият парадокс на новия световен ред: когато могъществото вече не е достатъчно за господство

Светът, който вече не може да бъде управляван от един център

Срещата между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп на 19 ноември 2026 година в китайския град Шънджън поставя въпрос, чието значение надхвърля дипломатическите отношения между трите държави. В продължение на десетилетия международната политика беше организирана около представата, че световната стабилност зависи от способността на една доминираща сила да определя правилата, да гарантира тяхното спазване и при необходимост да налага санкции срещу онези, които ги нарушават. Днес материалните основания на тази система се променят с такава скорост, че политическите институции все по-трудно успяват да се приспособят към новото съотношение на силите.

В Шънджън се срещнаха ръководителите на три държави, които притежават различни, но взаимно незаменими форми на могъщество. Съединените щати продължават да разполагат с изключителна концентрация на финансови, технологични и военни ресурси. Китай е изградил индустриална и производствена система, чието функциониране е неразделна част от световната икономика. Русия запазва стратегически потенциал, който ѝ позволява да влияе върху международната сигурност далеч отвъд относителния ѝ дял в световното производство. Нито една от тези държави не е способна да наложи самостоятелно устойчив международен ред, но всяка притежава достатъчно възможности да възпрепятства установяването на ред, който смята за неприемлив.

Това противоречие променя природата на международните отношения. Военното превъзходство вече не гарантира политическо господство, икономическата взаимозависимост не премахва стратегическото съперничество, а технологичното развитие създава нови форми на уязвимост наред с новите възможности за влияние. Държавите могат едновременно да бъдат противници във военното планиране, конкуренти в световната икономика и необходими партньори при предотвратяването на глобална катастрофа. В подобна система самото понятие за победа започва да придобива различно съдържание, защото окончателното отслабване на противника може да разруши и онези международни зависимости, от които победителят се нуждае.

Публикуваната от китайската страна Мирна декларация съдържа четири положения, посветени на реформата на ООН, стабилността на енергийните доставки, международната наказателна юрисдикция и намаляването на ядрените рискове. Документът не предлага завършена концепция за бъдещия световен ред и не съдържа конкретни механизми за разрешаване на най-острите международни конфликти. Неговото значение трябва да се търси в обстоятелството, че трите държави са формулирали общо пространство за политическо взаимодействие въпреки съществуващите между тях противоречия.

Историческата тежест на Шънджън няма да бъде определена единствено от приетата декларация. Тя ще зависи от това дали срещата ще постави началото на продължителен процес на стратегическо договаряне, или ще остане дипломатически епизод, породен от временно съвпадение на интереси. За да бъде разбрана тази разлика, трябва да се изследват не само изявленията на тримата лидери, но и промените в икономическата, политическата и военната структура на съвременния свят.

Американското могъщество и историческата умора на еднополюсния ред

След разпадането на Съветския съюз Съединените щати се оказаха в положение, което трудно намира аналог в съвременната история. Американската икономика заемаше централно място в международната финансова система, доларът изпълняваше ролята на основна резервна валута, а американското военно присъствие обхващаше практически всички стратегически региони. Влиянието на Вашингтон върху международните институции позволяваше националните му интереси често да бъдат представяни като израз на общите интереси на световната общност.

Това превъзходство имаше реални материални основания, но постепенно породи и специфична политическа култура. В американския външнополитически елит се утвърди убеждението, че съществуващото съотношение на силите представлява трайно състояние, а не исторически ограничен период. Възможността други държави да изградят съпоставими икономически или военни ресурси се разглеждаше предимно като отклонение от нормалното развитие на международната система. Разширяването на западните институции, либерализацията на пазарите и интегрирането на нови държави в глобалната икономика се възприемаха като процеси, които естествено ще възпроизвеждат американското лидерство.

Историята се разви по-сложно. Финансовата криза от 2008 година разкри уязвимостта на икономическия модел, който дотогава се представяше като образец за универсално развитие. Продължителните военни операции в Близкия изток показаха ограничената способност на военното превъзходство да създава устойчиви политически резултати. Китайският индустриален възход преобразува международното разделение на труда, а Русия постепенно възстанови възможностите си за самостоятелно стратегическо действие. Американската мощ не изчезна, но започна да функционира в среда, в която упражняването ѝ изискваше все по-големи ресурси и срещаше все по-сериозна съпротива.

Доналд Тръмп представлява особен политически израз на тази трансформация. Неговият подход към международните отношения се отличава от традиционния американски институционализъм, защото поставя непосредствената национална изгода в центъра на външнополитическото договаряне. Съюзите се оценяват през финансовите им измерения, търговските отношения се превръщат в инструмент за стратегически натиск, а многостранните механизми често отстъпват място на непосредствени разговори между държавните ръководители.

Тук се проявява противоречие, което заслужава много по-сериозно внимание от обичайните спорове около личността на американския президент. Стремежът да бъде укрепено американското могъщество чрез по-твърдо отстояване на националните интереси може едновременно да отслабва част от институционалните механизми, чрез които това могъщество се е възпроизвеждало в продължение на десетилетия. Когато съюзническите отношения започнат да се разглеждат предимно като финансови задължения, тяхната политическа предвидимост намалява. Когато международните институции се оценяват единствено според непосредствената им полезност, отслабва способността им да легитимират дългосрочните стратегически решения.

Участието на Тръмп в срещата в Шънджън може да бъде разгледано като част от тази промяна. Американският президент разговаря с ръководителите на държави, които не приемат Съединените щати като единствен център на международната власт и притежават собствени възможности да отстояват интересите си. Това не означава, че Вашингтон се отказва от стремежа към глобално лидерство. Означава, че поддържането на това лидерство все по-често изисква преговори с държави, чието развитие вече не може да бъде направлявано едностранно.

Китайската историческа алтернатива: индустриалната мощ като основа на политическото влияние

Изборът на Шънджън за място на срещата притежава символика, която трудно може да бъде пренебрегната. Градът е едно от най-ярките въплъщения на китайската икономическа трансформация. Неговото развитие от специална икономическа зона до световен технологичен и индустриален център показва как целенасочената държавна политика, пазарните механизми, международните инвестиции и натрупването на производствени компетентности могат да преобразят икономическата структура на огромна държава.

В продължение на десетилетия западната икономическа мисъл разглеждаше либерализацията на пазарите и ограничаването на държавната намеса като основни предпоставки за модернизация. Китайският опит постави под съмнение универсалността на тази представа. Пекин използва пазарните механизми, без да се отказва от стратегическата роля на държавата, а привличането на чуждестранен капитал беше съчетано с развитието на национална индустриална база, инфраструктура и технологични способности. Постепенно Китай премина от производство с ниска добавена стойност към сложни индустриални системи, в които научните изследвания, технологичното усъвършенстване и мащабът на вътрешния пазар придобиха решаващо значение.

Това преобразуване има непосредствени геополитически последици. Държава, която заема централно място в глобалните производствени вериги, разполага с влияние, различно от традиционната военна сила. Нейното значение произтича не само от възможността да оказва политически натиск, но и от обстоятелството, че икономическото развитие на множество други държави зависи от отношенията с нея. Китайската индустриална система се превърна в един от основните фактори за функционирането на световната икономика, а това постепенно промени и политическата тежест на Пекин.

Тук се открива съществено различие между американския и китайския модел на международно влияние. Американското могъщество исторически се опира върху съчетанието между финансово превъзходство, технологично лидерство, военни съюзи и институционален контрол. Китайската стратегия поставя по-силен акцент върху производствените възможности, инфраструктурната свързаност, търговските отношения и дългосрочното икономическо сътрудничество. Разбира се, това разграничение не е абсолютно. Съединените щати остават огромна индустриална и технологична сила, а Китай развива собствените си финансови, военни и институционални инструменти за международно влияние.

Китайският модел също съдържа противоречия. Големината на икономиката създава асиметрии в отношенията с по-малките партньори, а зависимостта от китайски технологии, производствени мощности и инфраструктура може да поражда опасения за националната сигурност. Вътрешните икономически проблеми, демографските промени и необходимостта от поддържане на технологично развитие поставят пред Пекин задачи, чието решаване изисква продължителна адаптация.

Но точно съчетанието между икономическа тежест и дипломатическа активност обяснява защо Китай се превърна в необходим участник при обсъждането на бъдещата международна система. Домакинството на срещата между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп позволява на Пекин да демонстрира способността си да събира около една маса държави с различни стратегически интереси. Китайската дипломация представя подобно взаимодействие като израз на отговорността на големите сили за международната стабилност, но реалното значение на тази роля произтича от икономическите и технологичните ресурси, натрупани през предходните десетилетия.

Русия и противоречието между икономическа тежест и стратегическо могъщество

Участието на Владимир Путин в тристранната среща поставя въпроса за мястото на Русия в международната система след продължителния период на конфронтация със Запада. Руската икономика е значително по-малка от американската и китайската по номинален брутен вътрешен продукт, но подобно сравнение не изчерпва международното значение на държавата. Русия притежава огромна територия, значителни енергийни и суровинни ресурси, развита военна индустрия и един от двата най-големи ядрени арсенала в света. Нейното географско положение я превръща в съществен фактор за сигурността на Европа, Азия и Арктика.

Тук се проявява противоречие между икономическата и военностратегическата структура на световната власт. Държавите не могат да бъдат подредени в единна йерархия само според размера на икономиката си. Военният потенциал, технологичните способности, ресурсната осигуреност и политическата устойчивост създават различни измерения на могъществото, които невинаги съвпадат. Русия е пример за държава, чието стратегическо значение надхвърля относителния ѝ дял в световното производство, но това несъответствие едновременно предоставя възможности за влияние и поражда ограничения.

Поддържането на голям военен потенциал изисква значителни ресурси, а продължителната конфронтация със Запада увеличава необходимостта от технологична, финансова и търговска адаптация. Развитието на отношенията между Москва и Пекин е пряко свързано с тези обстоятелства. Двете държави имат общ интерес от ограничаването на възможността международните правила да бъдат определяни едностранно от Вашингтон и развиват икономическо, енергийно и дипломатическо сътрудничество, което придобива особено значение в условията на санкционен натиск срещу Русия.

Руско-китайското партньорство обаче не означава пълно съвпадение на националните интереси. Китай е глобална индустриална и търговска сила, чийто просперитет зависи от устойчивостта на международните пазари. Русия поставя по-силен акцент върху военно-политическата сигурност и стратегическата автономия. Двете държави имат различни икономически структури и различна степен на зависимост от световните финансови и технологични системи. Тези различия не обезсилват партньорството им, но показват, че неговата устойчивост произтича от съчетаването на конкретни интереси, а не от пълното им тъждество.

За Москва срещата в Шънджън има и друго значение. Участието на руския президент в разговор с ръководителите на САЩ и Китай демонстрира, че опитите Русия да бъде изолирана от обсъждането на глобалните стратегически въпроси срещат обективни ограничения. Ядрената сигурност, енергийните пазари и конфликтите в Евразия не могат да бъдат разглеждани пълноценно без участието на руската държава. Това обстоятелство не представлява автоматично признаване на всички руски позиции, защото дипломатическото участие и политическото съгласие са различни категории.

Историческата особеност на Шънджън се състои в това, че Русия участва в тристранен формат, който поставя на преден план нейната роля в стратегическото равновесие независимо от продължаващите противоречия около войната в Украйна. За руската дипломация подобно участие има значение, което надхвърля непосредствените резултати от разговорите, защото утвърждава необходимостта международните въпроси на сигурността да бъдат обсъждани с участието на Москва.

Реформата на ООН и противоречието между международното право и реалната власт

Първото положение на Мирната декларация се отнася до реформата на Организацията на обединените нации. Трите държави заявяват намерение да съдействат за преобразуването на организацията, така че тя да отговаря по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност. На пръв поглед подобно съгласие изглежда естествено, защото необходимостта от реформа на ООН се обсъжда от десетилетия. Съществените разногласия започват тогава, когато трябва да се определи съдържанието на тази реформа.

Съветът за сигурност отразява историческото разпределение на силите след Втората световна война. Петте постоянни членки разполагат с право на вето, което им предоставя изключителни възможности да възпрепятстват приемането на определени решения. Тази структура е създадена в конкретни исторически условия, но продължава да функционира в свят, чиято икономическа и демографска география е съществено променена. Възходът на Индия, увеличеното значение на Африка и развитието на държавите от Глобалния юг поставят въпроса за представителността на международните институции.

Пекин, Москва и Вашингтон могат да бъдат единодушни, че ООН трябва да функционира по-ефективно, без да имат общо разбиране как да бъдат преразпределени правомощията в организацията. Самата декларация не съдържа предложения за разширяване на Съвета за сигурност, промяна на правото на вето или нови механизми за изпълнение на решенията. В това се проявява фундаменталното противоречие между легитимността и могъществото. Международният ред се нуждае от правила, които да бъдат приемани като справедливи от възможно най-широк кръг държави, но държавите, които притежават най-голяма власт в съществуващите институции, невинаги имат интерес от преобразуване, което би ограничило собствените им привилегии.

Проблемът има и по-дълбоко философско измерение. Международното право се основава върху принципа на юридическото равенство между държавите, докато международната политика функционира в условията на огромно фактическо неравенство между тях. Една малка държава притежава формално същия суверенитет като велика сила, но не разполага със съпоставими възможности да защитава интересите си. Международните институции са създадени, за да ограничават последиците от това неравенство, но самата им структура често възпроизвежда исторически установените привилегии на най-могъщите държави.

Шънджън не разрешава това противоречие. Срещата показва, че трите държави признават необходимостта от институционална адаптация, без засега да представят общ модел за нейното осъществяване. Дали заявената готовност за реформа ще придобие реално съдържание, ще зависи от конкретните предложения, които Пекин, Москва и Вашингтон ще внесат в международните организации, както и от отношението им към исканията на държавите, които настояват за по-широко представителство.

Енергетиката в сърцевината на световната сигурност

Второто положение на декларацията е необичайно за документ, представен като политически ангажимент към мира. Китай, Русия и Съединените щати заявяват намерение да увеличат производството и доставките на рафинирани нефтопродукти и подчертават значението на стабилните енергийни потоци. Тази формулировка заслужава особено внимание, защото показва колко тясно са свързани международната сигурност и материалното възпроизводство на световната икономика.

Енергията е необходима предпоставка за индустриалното производство, транспорта, земеделието и функционирането на съвременните общества. Прекъсването на енергийните доставки не остава ограничено до сектора на горивата, а се пренася върху цените на храните, производствените разходи, инфлацията, платежните баланси и социалната стабилност. Глобализацията увеличи икономическата ефективност чрез специализация и международно разделение на труда, но едновременно с това създаде сложни зависимости, при които производството може да бъде концентрирано в една държава, суровините да идват от друга, транспортът да преминава през трета, а финансирането да зависи от институции, разположени на друг континент.

Подобна система функционира сравнително устойчиво при предвидими политически отношения. Когато обаче международните конфликти засягат транспортните маршрути, финансовите разплащания и енергийните пазари, взаимната зависимост се превръща в източник на уязвимост. Точно тук е необходимо да разграничим петрола като суровина от рафинираните нефтопродукти, посочени в декларацията. Производството на бензин, дизелово гориво, авиационно гориво и други продукти зависи не само от наличието на суров петрол, но и от капацитета на рафинериите, транспортната инфраструктура, технологичните характеристики на преработката и международните търговски ограничения.

Китай, Русия и САЩ заемат различни позиции в тази система. Съединените щати са голям производител и потребител на енергия, Русия е сред водещите износители на петрол и нефтопродукти, а Китай разполага с огромен рафинериен капацитет и е ключов участник в международните енергийни потоци. Съчетаването на тези възможности създава значителен потенциал за влияние върху световния енергиен пазар, но декларацията не съдържа количествени ангажименти, срокове, механизми за координация или конкретни решения относно санкциите и транспортните ограничения.

Затова би било преждевременно да се говори за създаване на нов енергиен съюз между трите държави. По-същественото е, че енергийната стабилност е поставена редом с ядрената сигурност и реформата на международните институции. Това отразява разбирането, че съвременната международна сигурност не може да бъде сведена до военните отношения, защото икономическите сътресения могат да създадат политически последици, които впоследствие да прераснат в стратегически конфликти.

Тук се открива и възможност за по-дълбок анализ на отношенията между финансовия и индустриалния капитал. Световната икономика през последните десетилетия беше белязана от огромното разрастване на финансовите пазари, чиято динамика все по-често се откъсваше от непосредствените потребности на материалното производство. Но независимо от развитието на финансовите инструменти, реалната икономика продължава да зависи от енергията, суровините, технологиите и производствената инфраструктура. Финансовият капитал може да преразпределя собственост и доходи, но не може да замени физическите условия, при които обществото произвежда необходимите за съществуването си блага.

Поставянето на енергетиката в центъра на мирната декларация може да бъде разгледано като признание за тази материална основа на международната стабилност. Световната икономика се нуждае от предвидими енергийни потоци, но държавите продължават да използват енергетиката като инструмент на външната политика. Противоречието между икономическата необходимост от сътрудничество и политическия стремеж към стратегическо преимущество прави второто положение на декларацията едновременно значимо и трудно за практическо осъществяване.

Суверенитетът и международното правосъдие: конфликтът между две представи за справедливост

Третото положение на декларацията вероятно ще предизвика най-сериозните юридически и политически спорове. Тримата държавни ръководители подчертават значението на държавното съгласие и зачитането на имунитета на държавните длъжностни лица, като заявяват, че Международният наказателен съд и сходни институции не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция. Тази формулировка засяга едно от най-сложните противоречия в съвременното международно право: отношението между суверенитета на държавата и възможността отделни лица да носят международна наказателна отговорност.

Класическата система на международните отношения се основава върху принципа на държавния суверенитет. Държавите притежават юридическа самостоятелност и не са подчинени на универсална световна власт, аналогична на националната държавна власт. Международните договори, обичаите и институциите създават правни задължения, но тяхното изпълнение зависи от сложни механизми на съгласие, принуда и политическо взаимодействие. След Втората световна война международното право постепенно разви и друга логика, според която престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцидът могат да пораждат индивидуална отговорност независимо от официалното положение на извършителя.

Тази еволюция постави ограничения пред традиционното разбиране за държавния имунитет. Същевременно международната наказателна юрисдикция остана обвързана с конкретни договори, процедури и правни основания. Международният наказателен съд не притежава неограничена компетентност, а отношенията между неговата юрисдикция и имунитетите на държавните представители продължават да пораждат сложни юридически спорове. Китай, Русия и Съединените щати не са държави — страни по Римския статут, учредил Международния наказателен съд, което има значение за разбирането на общата им позиция, макар правните и политическите мотиви на трите държави да не са еднакви.

За Русия въпросът има непосредствено политическо измерение поради издадената през 2023 година заповед за арест на Владимир Путин от Международния наказателен съд. Москва отхвърля юрисдикцията на съда по този случай. Съединените щати също имат продължителна история на противоречиви отношения с институцията. Американските администрации са заемали различни позиции по отделни разследвания, но Вашингтон последователно е поставял въпроси относно възможността американски граждани и длъжностни лица да бъдат подведени под юрисдикцията на съда без съгласието на САЩ. Китай традиционно подчертава принципите на държавния суверенитет, ненамесата и необходимостта международните институции да действат в рамките на ясно определени правомощия.

Общата формулировка в Шънджън събира тези различни позиции, без да ги превръща в единна правна доктрина. Тук възниква проблем с огромно философско значение. Ако държавният суверенитет се превърне в абсолютна преграда пред международната наказателна отговорност, съществува опасност тежки престъпления да останат без ефективно правно преследване. Ако международните съдебни институции действат без достатъчно ясни ограничения и без последователно прилагане на правните стандарти, тяхната легитимност може да бъде поставена под съмнение.

Международното право трябва едновременно да ограничава произвола на държавната власт и да предотвратява превръщането на международните институции в инструмент за политическо въздействие. Нито едната задача не може да бъде изпълнена чрез механично отричане на другата. Шънджън не разрешава този проблем, защото декларацията не предлага конкретна реформа на Международния наказателен съд, нито определя кои действия представляват злоупотреба с юрисдикция. Тя обаче показва, че въпросът за границите на международното правосъдие вече присъства в най-високия дипломатически диалог между трите държави.

Ядреното оръжие и историческата граница на политическата рационалност

Четвъртото положение на декларацията възпроизвежда принцип, който има дълбоки исторически корени: ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена. Подобна формулировка беше утвърдена още в отношенията между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1985 година. Нейното значение произтича от особената природа на ядреното оръжие, което променя традиционното разбиране за войната като средство за постигане на политически цели.

В класическата теория на международните отношения войната се разглежда като продължение на политиката чрез други средства. Тази формула предполага, че използването на военна сила може да доведе до резултат, който да бъде политически осмислен и използван от победителя. При мащабна ядрена война подобна логика се разрушава, защото разрушителният потенциал на ядрените арсенали създава възможност за катастрофални последици, които биха надхвърлили всяка рационално формулирана политическа цел.

Ядреното сдържане възниква като опит да бъде управлявано това противоречие. Държавите поддържат оръжия с изключителна разрушителна сила, за да предотвратят тяхното използване. Сигурността се основава върху убеждението, че евентуалният противник ще се въздържи от нападение поради неприемливата цена на ответния удар. Тази система никога не е била напълно стабилна, защото зависи от политическата рационалност, техническата надеждност, комуникацията между държавите и способността да бъдат предотвратявани погрешни оценки.

Развитието на нови оръжейни технологии, противоракетни системи, хиперзвукови средства, кибероперации и изкуствен интелект създава допълнителни усложнения. Възможността за ускорено вземане на решения намалява времето за политическа преценка в кризисни ситуации, а атаките срещу комуникационни и предупредителни системи могат да породят опасни съмнения относно намеренията на противника. В подобна среда дори ограничен конфликт между ядрени държави може да създаде риск от ескалация, чиито последици трудно могат да бъдат контролирани.

Участието на Китай в разговор за намаляване на ядрените рискове има особено значение. В продължение на десетилетия стратегическите договорености се изграждаха предимно между Съединените щати и Съветския съюз, а впоследствие между Вашингтон и Москва. Китайският ядрен арсенал остава значително по-малък от американския и руския, но неговото развитие постепенно увеличава значението на Пекин за бъдещата система на стратегическа стабилност.

Това създава сложен проблем за евентуални многостранни преговори. Държавите с различни по размер и структура арсенали трудно могат да приемат еднакви количествени ограничения. Китай има основания да поставя въпроса за съществуващата асиметрия, докато САЩ и Русия трябва да отчитат променящата се структура на ядреното равновесие. Декларацията от Шънджън не съдържа договор за съкращаване на ядрените оръжия, количествени ограничения, график за преговори или механизъм за проверка. Трите държави заявяват готовност за диалог относно намаляването на ядрените рискове и предотвратяването на разпространението на ядрено оръжие.

Историята на контрола над въоръженията показва, че устойчивите договорености възникват след продължителни преговори, в които политическото намерение трябва да бъде превърнато в технически проверими задължения. Между декларацията и договора съществува огромно институционално разстояние. Дали Шънджън ще се превърне в начало на подобен процес, ще стане ясно едва когато трите държави представят конкретни предложения и започнат работа върху механизми за тяхното изпълнение.

Украйна и границите на публично заявеното съгласие

Една от най-съществените особености на декларацията е отсъствието на конкретни положения за войната в Украйна. Това обстоятелство заслужава внимание, защото конфликтът е сред основните източници на напрежение между Русия и западните държави и засяга европейската сигурност, международното право, санкционната политика, енергийните пазари и бъдещите отношения между Москва и Вашингтон.

В публичните изявления около срещата украинската тема присъства, но тя не е включена в съвместния документ. От това не може да се направи категоричен извод за съдържанието на разговорите при закрити врата. Липсата на текст не доказва липса на обсъждане, както и самото обсъждане не доказва постигната договореност. Възможно е позициите на участниците да остават твърде различни, за да бъдат сведени до приемлив общ текст, но е възможно и трите държави съзнателно да са предпочели декларацията да бъде ограничена до въпроси, по които могат да демонстрират съгласие.

Тези предположения не могат да бъдат представяни като установени мотиви. Самото отсъствие на Украйна обаче показва границите на публично заявеното разбирателство. Войната продължава да бъде въпрос, по който стратегическите интереси на участниците се пресичат, без да съвпадат. Русия разглежда конфликта през собствените си представи за национална сигурност и регионално влияние, Съединените щати трябва да съчетават отношенията си с Москва с ангажиментите към Украйна и европейските съюзници, а Китай се стреми да поддържа отношенията си с Русия, без да се отказва от икономическите и дипломатическите връзки със западния свят.

За европейските държави този въпрос има непосредствено значение. Войната се води на европейския континент, а нейните последици засягат системата на сигурност, икономическите отношения и политическата стабилност в Европа. Ако основните стратегически параметри на бъдещо уреждане бъдат обсъждани предимно между Вашингтон, Москва и Пекин, европейските държави ще бъдат изправени пред необходимостта да определят собствената си роля в процес, чиито последици ще носят пряко.

Това не означава, че трите държави могат легитимно да решат бъдещето на Украйна без нейното участие. Устойчивото политическо уреждане изисква да бъдат отчетени правата, сигурността и политическата воля на непосредствено засегнатите страни. Но международната практика показва, че големите сили често влияят върху условията, при които регионалните конфликти могат да бъдат прекратени. Шънджън поставя този проблем в нов контекст, без засега да предлага неговото разрешение.

Европа между икономическата тежест и стратегическата зависимост

Отсъствието на европейски представители от тристранната среща не означава, че Европа е престанала да бъде значим международен фактор. Европейският съюз продължава да представлява един от най-големите икономически центрове в света, разполага с огромен вътрешен пазар, развита научна и технологична база и значително нормативно влияние върху международната търговия. Но икономическата тежест не се превръща автоматично в единна стратегическа воля.

Европейският съюз е сложна политическа конструкция, в която националните интереси, общите институции и съюзническите ангажименти невинаги съвпадат. В областта на отбраната и сигурността европейските държави продължават да разчитат в значителна степен на НАТО и американските военни способности. Тази зависимост създава противоречие между стремежа към стратегическа автономия и реалната структура на европейската сигурност.

В продължение на десетилетия европейската интеграция се развиваше при относително благоприятни международни условия. Американските гаранции за сигурност, достъпът до световните пазари и сравнително предвидимите енергийни доставки създаваха възможности за икономическо развитие, без европейските държави да бъдат принудени да изграждат напълно самостоятелна система за стратегическа защита. Промяната в международната обстановка постави под натиск този модел. Войната в Украйна, енергийните сътресения, технологичното съперничество между САЩ и Китай и противоречията в трансатлантическите отношения показаха, че икономическата интеграция сама по себе си не гарантира геополитическа самостоятелност.

Срещата в Шънджън може да засили европейския дебат за стратегическата автономия. Ако Вашингтон все по-често предпочита непосредственото договаряне с Москва и Пекин, европейските столици ще трябва да преценяват как да съчетават съюзническите отношения със собствените си интереси. Но проблемът не може да бъде сведен до противопоставяне между Европа и Съединените щати, защото европейската сигурност не може да бъде разглеждана извън трансатлантическите отношения, както и европейската икономика не може да бъде отделена от международните производствени и търговски вериги.

Истинският въпрос е дали Европейският съюз ще успее да превърне икономическите си ресурси в последователна политическа стратегия, която да му позволява да участва по-самостоятелно в определянето на международните правила. Шънджън не е доказателство за окончателно геополитическо изтласкване на Европа, но срещата показва, че икономическото значение на един политически център не гарантира неговото участие във всеки формат, в който се обсъждат най-важните въпроси на международната сигурност.

Защо Шънджън не е новата Ялта

Сравненията между срещата в Шънджън и Ялтенската конференция от 1945 година са привлекателни за политическата публицистика. И в двата случая вниманието е насочено към разговори между ръководителите на велики сили, чиито решения могат да окажат значително влияние върху международната система. Историческите различия обаче са съществени и пренебрегването им би довело до погрешно разбиране на съвременните процеси.

Ялтенската конференция се проведе в заключителния етап на световна война, когато военният резултат вече очертаваше бъдещото разпределение на силите. Съединените щати, Съветският съюз и Великобритания бяха съюзници срещу общ противник. Техните отношения бяха изпълнени с противоречия, но съществуваше непосредствена военна необходимост от координация. Международният ред, който се формираше, беше пряко свързан с резултатите от войната и с реалното военно присъствие на победителите.

Шънджън се състоя в съвсем различна международна среда. Съединените щати, Китай и Русия не представляват единен военнополитически съюз. Те имат различни стратегически интереси, конкурират се в редица области и не разполагат с обща програма за преобразуване на международната система. Съвременният свят е и много по-сложен от международната система в средата на XX век. Индия, Европейският съюз, Япония, Бразилия, Индонезия, Турция, държавите от Персийския залив и редица други участници притежават значителни икономически, политически и регионални възможности.

Международните производствени вериги, финансовите пазари, технологичните мрежи и глобалните комуникации създават зависимости, които не могат да бъдат преразпределени чрез едно дипломатическо споразумение. Дори най-могъщите държави не могат произволно да определят посоката на икономическото развитие. Те могат да влияят върху правилата, да създават ограничения, да насочват инвестиции и да използват политическа принуда, но не разполагат с абсолютна власт над процесите, които самите те са участвали в създаването.

В това отношение Шънджън може да бъде разгледан като историческа противоположност на Ялта. През 1945 година победителите във войната се опитваха да изградят международен ред върху основата на вече установено военно съотношение на силите. През 2026 година три велики сили търсят възможности за съгласие в условията на продължаващо стратегическо съперничество и незавършено преразпределение на световното икономическо влияние. Те могат да определят част от правилата на бъдещото взаимодействие, но не могат да се разпореждат с останалия свят като с пасивен обект на дипломатическо договаряне.

Многополюсността и опасността от ново неравенство

През последните години понятието „многополюсен свят“ придоби изключителна популярност в международния политически речник. То често се използва като обозначение на система, в която американското превъзходство постепенно отстъпва място на няколко центъра на сила. Подобно разбиране описва определена промяна в международното съотношение на силите, но не дава отговор на въпроса как ще функционира новата система.

Многополюсността сама по себе си не гарантира мир, равноправие или справедливост. Историята познава международни системи с множество центрове на сила, в които съперничеството е довеждало до разрушителни войни. Съществуването на няколко велики сили може да ограничава възможностите за едностранно господство, но едновременно с това създава сложни проблеми на координацията. Когато няма общоприети правила за управление на противоречията, конкуренцията между центровете на сила може да увеличава международната нестабилност.

Качеството на бъдещия международен ред няма да зависи единствено от броя на неговите центрове. То ще се определя от отношенията между могъществото и правото, между националните интереси и общите задължения, между суверенитета и международната отговорност. В този смисъл декларацията от Шънджън съдържа съществено противоречие. Трите държави заявяват подкрепа за реформата на ООН, но не представят обща концепция за по-широко международно представителство. Те подчертават значението на държавния суверенитет, но не формулират общ подход към защитата на правата на държавите, които не притежават съпоставима икономическа и военна мощ.

Тези противоречия не обезсмислят документа. Те показват колко трудно е преобразуването на международната система, когато държавите едновременно се нуждаят от общи правила и се стремят да запазят максимална свобода на действие. Една по-устойчива многополюсна система би трябвало да съчетава признаването на реалното разпределение на силите с международни механизми, които защитават и интересите на държавите извън кръга на великите сили. Без подобно съчетание съществува опасност еднополюсното господство да бъде заменено не с по-справедлив международен ред, а с конкуренция между няколко центъра на привилегирована власт.

Историческата граница на могъществото

Най-дълбокият проблем, който срещата в Шънджън поставя, е свързан с променящото се отношение между властта и възможността тя да бъде упражнявана ефективно. В традиционната политическа история могъществото често се измерва чрез територия, население, армия, икономически ресурси и способност за принуда. Съвременната глобална система добавя към тези измерения технологичната зависимост, контрола върху информационните потоци, финансовата инфраструктура и способността за управление на сложни международни мрежи.

Това разширяване на ресурсите на властта не води непременно до увеличаване на възможностите за политически контрол. Колкото по-сложно става световното общество, толкова повече решенията на отделните държави пораждат последици, които излизат извън първоначалните им намерения. Санкциите могат да променят търговските маршрути, но също така да ускорят създаването на алтернативни финансови механизми. Технологичните ограничения могат да забавят развитието на конкурент, но и да стимулират собствените му научни и индустриални способности. Военният натиск може да промени поведението на противника, но също така да увеличи неговата решимост да търси нови съюзи.

Световната политика постепенно придобива характеристиките на система, в която силата на отделния участник не е достатъчна, за да гарантира предвидим резултат. Съединените щати могат да упражняват огромно влияние върху международните финанси, но не могат да премахнат индустриалната мощ на Китай чрез политическо решение. Китай може да разширява технологичното и икономическото си присъствие, но не може да пренебрегне значението на американските пазари, финансови институции и военни възможности. Русия може да защитава стратегическите си интереси чрез военни и дипломатически средства, но не може да се освободи от необходимостта да развива икономическата и технологичната основа на собственото си могъщество.

Взаимната зависимост между трите държави не създава автоматично доверие, но поставя ограничения пред стремежа на всяка от тях да постигне едностранно окончателно преимущество. Държавите продължават да мислят международните отношения чрез категориите на суверенитета, конкуренцията и националната сигурност, докато материалните условия на тяхното съществуване стават все по-тясно взаимосвързани. Политическите институции се развиват по-бавно от икономическите и технологичните процеси, а разминаването между глобалния характер на проблемите и националната организация на властта създава все по-сериозни трудности пред международното управление.

Ядрената сигурност е най-драматичният израз на това разминаване. Нито една държава не може самостоятелно да гарантира, че ядрено оръжие никога няма да бъде използвано, но всяка от големите ядрени сили разполага с възможности да увеличава или намалява риска от подобна катастрофа. Същата логика, макар и в различна степен, се проявява при климатичните промени, глобалните епидемии, финансовите кризи, технологичната сигурност и международните енергийни пазари. Шънджън може да бъде разбран като опит политическите отношения между великите сили да се приспособят към тази нова структура на взаимна зависимост.

Мирът като историческа необходимост и политическа отговорност

В съвременната международна система мирът все по-трудно може да бъде разглеждан единствено като отсъствие на непосредствени военни действия. Икономическата взаимозависимост, ядреното сдържане и технологичната сложност създават условия, при които дори ограничените конфликти могат да пораждат последици далеч извън първоначалния си географски обхват. Това не означава, че международните противоречия ще изчезнат. Конкуренцията за ресурси, пазари, технологично влияние и стратегическа сигурност ще продължи да определя поведението на държавите, но възможността за разрушителна ескалация постепенно увеличава значението на механизмите, чрез които тези противоречия могат да бъдат управлявани.

Декларацията от Шънджън е ограничен документ. Тя не прекратява войните, не премахва санкциите, не създава нова система за ядрено разоръжаване и не предлага завършен модел за международна институционална реформа. Нейното значение се състои в публичното признаване, че трите държави имат обща отговорност за определени условия на международната стабилност. Тази отговорност обаче не може да остане само декларативна, защото политическата стойност на подобни документи се определя от способността им да бъдат превърнати в конкретни действия.

Ако разговорите за ядрената сигурност не бъдат последвани от механизми за намаляване на рисковете, политическата им стойност постепенно ще намалее. Ако заявената подкрепа за реформата на ООН не доведе до обсъждане на реални институционални промени, тя ще остане част от традиционния дипломатически речник. Ако ангажиментът към стабилни енергийни доставки не бъде съчетан с предвидими икономически политики, неговото практическо значение ще бъде ограничено. Историята на международните отношения познава множество декларации, които са останали без съществени последици, но познава и случаи, при които привидно скромни политически договорености са поставяли началото на продължителни процеси на стратегическо сближаване.

Шънджън все още не може да бъде поставен категорично в нито една от тези категории. Неговото значение ще се определя от последващите действия на Пекин, Москва и Вашингтон, от развитието на международните конфликти и от готовността на останалите държави да участват в преобразуването на световната система. Въпросът за бъдещето на международния ред остава открит, защото материалните процеси, които го формират, продължават да се развиват независимо от политическите намерения на отделните държавни ръководители.

Светът след Шънджън

Срещата в Шънджън се състоя в исторически момент, когато международните отношения се намират между две различни структури на властта. Еднополюсното превъзходство на Съединените щати вече не определя международната система със същата степен на безусловност, както през първите години след Студената война, но новият международен ред все още не е придобил завършени институционални очертания. Тази неопределеност създава пространство както за сътрудничество, така и за конфронтация, защото държавите се стремят да защитят интересите си в условията на променящо се съотношение на силите.

Китай, Русия и Съединените щати могат да окажат решаващо влияние върху посоката на бъдещото развитие, но нито една от тях не разполага с достатъчно ресурси, за да наложи самостоятелно устойчив световен ред. Тяхното могъщество е огромно, но не е абсолютно. То се упражнява в международна среда, която самите те могат да преобразуват само частично, защото икономическите, технологичните и социалните процеси притежават собствена динамика и не се подчиняват механично на политическите решения.

В това се състои и най-същественият исторически парадокс на Шънджън. Тримата държавни ръководители представляват сили, способни да определят съдбата на милиони хора и да влияят върху развитието на цели континенти. Но мащабът на техните възможности ги изправя пред необходимостта да признаят ограниченията на едностранното действие. Светът, който се формира пред очите ни, не може да бъде разбран единствено чрез противопоставянето между възходящи и отстъпващи сили, защото икономическата, технологичната и военната мощ все по-често се оказват разпределени между различни държави и международни системи.

Съединените щати продължават да притежават изключителни възможности във финансите, технологиите и отбраната. Китай е изградил индустриална система с глобално значение, а Русия остава един от основните фактори на стратегическото равновесие. Но никоя от тези форми на могъщество не може самостоятелно да замени останалите. Международният ред постепенно се превръща в резултат от взаимодействието между сили, които не могат да се подчинят една друга без неприемливи последици.

Подобно равновесие не е гаранция за мир. То може да бъде нестабилно, изпълнено с кризи и периодични опити за преразпределяне на влиянието, но създава необходимост от политически механизми, които да ограничават разрушителните последици от стратегическото съперничество. В Шънджън тримата лидери не създадоха нов световен ред, не разрешиха основните конфликти на съвременността и не представиха завършена концепция за бъдещата международна система. Срещата обаче показа, че дори държавите с най-големи възможности за стратегическо противопоставяне са принудени да търсят общ език по въпросите, от които зависи тяхната собствена сигурност.

Историческата тежест на подобно признание не бива нито да се преувеличава, нито да се подценява. Световната политика навлиза в период, когато способността да бъдат предотвратявани катастрофални конфликти може да се окаже не по-малко важен показател за могъщество от способността те да бъдат водени. Тримата, които се срещнаха в Шънджън, притежават достатъчно сила, за да променят света, но светът, в който техните държави са участвали в създаването, вече е твърде сложен, взаимозависим и противоречив, за да бъде управляван само от тях. В осъзнаването на тази историческа граница може би се съдържа най-същественото значение на срещата, защото бъдещето на международния ред ще зависи не само от способността на великите сили да отстояват своите интереси, но и от готовността им да признаят, че съществуват проблеми, които никоя от тях не е в състояние да реши самостоятелно.



