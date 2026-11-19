/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп и Владимир Путин са провели двустранни разговори в кулоарите на срещата на върха на АТИС в китайския град Шънджън, съобщават световните агенции. Според разпространената информация американският президент е акцентирал върху дългогодишното си познанство с руския лидер, а в преговорите са се включили ключови финансови и външнополитически фигури. Очаква се и тристранен формат с участието на Китай в държавния пансион „Цилин Шанджуан“, чиито реални параметри остават скрити.

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Външнополитическа хирургия в Шънджън вместо протоколни усмивки

Изборът на географска точка в голямата политика рядко е въпрос на логистично удобство. Когато срещата на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември 2026 г. се провежда в Шънджън, самата декорация носи повече информация от сутрешните комюникета. Това не е старият имперски Пекин с тежките му церемониални зали, нито туристическият остров Бали. Шънджън е витрината на китайския технологичен и финансов прагматизъм — градът на Huawei, Tencent, BYD и Шънджънската фондова борса, залепен непосредствено до границата с Хонконг.

Именно в тази индустриално-финансова зона, според разпространените от информационните агенции сведения, президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин са седнали за двустранен разговор в кулоарите на форума. Няма официален документ с печати, няма предварително раздаден дневен ред, няма дори яснота колко точно минути е продължил същинският разговор след извеждането на камерите. Има само протоколни фрагменти — и списък на присъстващите, който крещи много по-силно от дежурните фрази пред микрофоните.

Защо точно сега и защо без предварителна медийна подготовка? Отговорът вероятно не е в дипломатическата любезност. Към есента на 2026 г. глобалната търговска система се намира в състояние на хронична аритмия — американските митнически тарифи по Раздел 301, китайският контрол върху износа на критични суровини като галий, германий и антимон, както и задъхващите се вериги за разплащане между Азия и Евразия принуждават големите играчи да търсят преки канали. Многостранните декларации на АТИС отдавна не вършат работа за подобни възли.

Английската реплика на Путин и микрохореографията в кулоарите

Ако се съди по цитираните в медийните съобщения кадри и реплики, началото на срещата е било изградено по класическия за Тръмп транзакционен модел. Американският президент, както се твърди в публикациите, е заявил, че има отлични отношения с руския си колега, очаква с нетърпение разговора и е добавил изречение, което в превод на дипломатически език означава липса на идеологически предразсъдъци: „Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да се получат много хубави неща.“

Отговорът от руска страна също заслужава вглеждане, макар да изглежда дребен протоколен детайл. Според съобщенията Владимир Путин е благодарил на английски език с краткото „Много ви благодаря“. В руската дипломатическа практика преминаването на английски пред камерите обикновено се пести за моменти, в които Кремъл иска да демонстрира директен, неопосредстван контакт без преводаческата бариера — сигнал не толкова към руската публика, колкото към американския естаблишмънт и финансовите пазари.

Още по-показателен е епизодът, предхождащ самата среща. По данни от разпространената хроника, около 07:47 ч. — веднага след пленарната сесия на икономическите лидери на АТИС — Доналд Тръмп се е поздравил с говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. В строго регламентирания протокол на подобни форуми президентът на Съединените щати не спира случайно при прессекретаря на чужд държавен глава пред обективите, освен ако не иска да покаже, че каналът за комуникация е отворен и на работно равнище. Разбира се, без независим аудиозапис и официално потвърждение от Белия дом остава открит въпросът дали това е било предварително режисиран жест или спонтанна импровизация в коридора.