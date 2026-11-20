/Поглед.инфо/ Зад протоколните усмивки, орхидеите и кантонското меню на срещата на АТИС в Шънджън прозира опит за пренареждане на глобалния баланс между Москва, Пекин и Вашингтон. Докато експерти разчитат скритите кодове в цветята и местата край масата, тристранните разговори на Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в резиденция „Цилин Шанджуан“ завършиха с декларация за мир, ядрен риск и реформа на ООН, но без конкретни договори за подялба на света и без обвързващи гаранции за сигурност.

По публикации в чужди медии и анализи на протоколни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Желязото под коприната на Шънджън

В дипломацията изборът на град никога не е логистична случайност, особено когато домакинът е Китайската народна република. Предишните две домакинства на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) преминаха в Шанхай през 2001 г. и в Пекин през 2014 г. През 2026 г. Пекин обаче изведе Доналд Тръмп и Владимир Путин не в имперския декор на Забранения град, нито в колониалната финансова витрина на Бунд, а в Шънджън.

През 1979 г. това място е рибарско селище с около 30 хиляди жители точно срещу тогавашния британски Хонконг. През август 1980 г. Дън Сяопин го обявява за първата специална икономическа зона в Китай. Четиридесет и шест години по-късно Шънджън е централата на технологичните гиганти „Хуауей“ (Huawei), „Тенсент“ (Tencent), производителя на електромобили BYD и монополиста при гражданските дронове DJI. Тук се коват чиповете, батериите и телекомуникационните стандарти, заради които Вашингтон наложи най-тежките си експортни ограничения след Студената война. Да поканиш американския президент и руския държавен глава точно в този индустриален котел е тих, но безпощаден демонстративен акт на технологична автономност.

Според разпространените в медиите сведения тристранната среща между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп се е провела в държавния комплекс „Цилин Шанджуан“ (Qilin Villa) в район Наншан. Твърди се, че разговорите са започнали около 11:30 часа московско време (16:30 местно време), откритата за камерите част е продължила малко над десет минути, а закритите дискусии са отнели около час и половина. Резултатът, оповестен в информационния поток, е съвместна Декларация за мир, в която се споменават реформа на ООН, стабилност на енергийните доставки и намаляване на ядрения риск с повторение на формулата, че ядрената война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена.

Сравненията с Ялтенската конференция от февруари 1945 г., които веднага плъзнаха в коментарните рубрики, издишат при първия сблъсък с фактите. В двореца Ливадия в Крим Сталин, Рузвелт и Чърчил прекарват осем дни в изтощително чертане на граници, окупационни зони в Германия, съдбата на Полша и механизма на ветото в Съвета за сигурност, докато армиите им вече стоят на Одер и Елба. В Шънджън тримата лидери разговарят деветдесет минути. Липсват ратифицирани договори, липсват демаркационни линии, няма и подписани квоти за суровини. Няма официално потвърждение и дали зад общите фрази за енергийна стабилност стои някакво негласно споразумение за ценовите тавани на руския суров петрол или за американския втечнен природен газ в Азия.

Ядрената дупка след февруари 2026 г. и цената на декларациите

Защо точно в края на 2026 г. тристранното споменаване на ядрения риск звучи различно от обичайните дипломатически клишета? Отговорът не е в цветята на масата, а в календара на контрола над въоръженията.

През февруари 2026 г. изтече петгодишното удължаване на договора Нов СТАРТ (СНВ-3) между САЩ и Руската федерация. За първи път от 1972 г. насам — когато Ричард Никсън и Леонид Брежнев подписаха САЛТ-1 и Договора за противоракетна отбрана — двете най-големи ядрени сили останаха без нито един действащ двустранен механизъм за инспекции, обмен на телеметрични данни и тавани върху разгърнатите стратегически бойни глави. Междувременно Китай модернизира собствения си ядрен арсенал със скорост, която според оценки на Пентагона извежда Пекин към прага от над хиляда оперативни бойни глави до края на десетилетието, като същевременно китайското ръководство последователно отказва да влиза в тристранни преговори за съкращаване на оръжията поради огромната разлика в обемите спрямо Москва и Вашингтон.

На този фон текстът от Шънджън, цитиран в медийните публикации, повтаря буквално изречението от съвместното изявление на Роналд Рейгън и Михаил Горбачов в Женева през ноември 1985 г., възкресено по-късно и от петте постоянни членки на Съвета за сигурност през януари 2022 г. Сама по себе си тази декларация не връща инспекторите в ракетните шахти, нито спира разработването на хиперзвукови планиращи блокове или орбитални системи. Тя обаче служи като политически парашут: позволява и на Тръмп, и на Путин, и на Си да се върнат у дома с документ, който показва пред вътрешните им публики и пред нервните финансови пазари, че пряк сблъсък между ядрените сили не е на дневен ред.

Още по-противоречива е точката за „реформа на ООН“. Зад тези две думи се крият три несъвместими проекта. Вашингтон от години лансира разширяване на Съвета за сигурност с постоянни места за държави като Япония, Германия и Индия — ход, който автоматично би разредил тежестта на руското и китайското вето. Пекин настоява за засилване на гласа на Глобалния юг, но категорично блокира всякакво повишаване на статута на Токио. Москва пък обвързва всяка промяна в Устава на ООН с премахване на едностранните санкции и преразглеждане на влиянието на западните държави в секретариата на организацията. Когато трима лидери с диаметрално противоположни цели се подпишат под общ призив за реформа, това обикновено означава, че са се разбрали единствено да отложат спора за неопределено бъдеще.