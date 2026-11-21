/Поглед.инфо/ Решението на Техеран от 1 ноември да обяви британското разузнаване МИ-6 за враждебна група, а Кралския флот и ВВС за терористични организации, пренарежда правилата в Близкия изток. Поводът са санкциите срещу КСИР и разрешението на премиера Кир Стармър американски сили да ползват британски бази за отбранителни удари срещу ирански ракетни обекти. За Иран логистиката вече е пряко участие във войната, а за Лондон кризисният сценарий излиза извън дипломацията.

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Логистиката като съучастие: защо Техеран зачеркна границата между „отбрана“ и „участие във война“

В съвременните регионални конфликти най-опасната зона не е линията на съприкосновение, а сивата ивица на инфраструктурната подкрепа. Точно там се сблъскаха Лондон и Техеран в началото на ноември 2026 година, когато иранското Министерство на външните работи обяви безпрецедентни реципрочни мерки срещу три централни стълба на британската държавност. Според разпространената на 1 ноември информация от иранската агенция „Тасним“ и допълнителните разяснения в изданието „Иран Прес“, Техеран официално е вписал британската служба за външно разузнаване МИ-6 като „враждебна група“, а Кралския военноморски флот и Кралските военновъздушни сили — като „терористични организации“ по силата на вътрешното иранско законодателство.

На пръв поглед ходът изглежда като поредния словесен залп в дългата поредица от взаимни обвинения между Ислямската република и Запада. Погледнат през военната и правната реалност на 2026 година обаче, актът на Техеран фиксира много по-дълбока промяна: отказът на Иран да признава политическата формула за „ограничено отбранително съдействие“.

Още на 1 март 2026 година в официално изявление, публикувано на сайта на британското правителство, премиерът Кир Стармър съобщи, че Обединеното кралство е дало съгласие Съединените щати да използват британски военни бази за „ограничени отбранителни действия“ срещу ирански ракетни обекти. Аргументът на „Даунинг стрийт“ № 10 беше стегнат и юридически премерен — Лондон не е участвал в първоначалните удари на САЩ и Израел, но се налага да защити своите граждани и съюзници в Близкия изток от ракетни и безпилотни атаки. На следващия ден, 2 март, пред депутатите в Камарата на общините в Уестминстър Стармър повтори същата теза, настоявайки, че достъпът до британските съоръжения остава строго рамкиран около предварително съгласувани отбранителни задачи.

Проблемът с подобни формулировки е, че те работят отлично в парламентарните стенограми в Лондон, но се разпадат при срещата с оперативната логика на отсрещната страна. За един военен планировчик в Техеран пистата, от която излита самолет-цистерна за дозареждане във въздуха, или пристанището, което обслужва разрушител за противоракетна отбрана, не се делят на „отбранителни“ и „настъпателни“. Те са възли в единна бойна верига. Иранското ръководство директно посочва в мотивите си от 1 ноември, че предоставянето на военни бази, логистика и инфраструктура за операции срещу иранска територия или ирански сили представлява съучастие в натиска срещу страната — независимо как го озаглавяват в Лондон.

Правната асиметрия: как британският Закон за тероризма срещна иранския принцип на реципрочност

Вторият носещ стълб в аргументацията на иранското външно министерство е пряко свързан с британските ограничителни мерки срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР). В политическата архитектура на Ислямската република КСИР не е просто елитно военно формирование, успоредно на редовната армия (Артеш). Корпусът е конституционно закрепен пазител на системата с мащабно присъствие в ракетната програма, разузнаването, регионалните операции и ключови сектори на иранската икономика.

Във Великобритания дебатът около статута на КСИР по силата на Закона за тероризма от 2000 година (Terrorism Act 2000) се точи от години. Докато редица британски институции и отделни командири на Корпуса попадаха под финансови и визови санкции по силата на Закона за санкциите и борбата с изпирането на пари от 2018 година, всяко затягане на режима срещу структурата като цяло засяга директно ядрото на властта в Техеран. Когато Лондон третира държавна военна институция на Иран през призмата на антитерористичното или санкционното право, отговорът на Техеран следва огледална матрица.

Тук действа механизмът на реципрочността, заложен в иранското законодателство още при предишните сблъсъци с Вашингтон. Още през април 2019 година, след като администрацията в Белия дом обяви КСИР за чуждестранна терористична организация, Висшият съвет за национална сигурност на Иран и Меджлисът (иранският парламент) отговориха със закон за реципрочни мерки, с който обявиха Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) за терористична организация. Решението от 1 ноември 2026 година пренася същия юридически шаблон директно върху британските въоръжени сили.

Нужно е обаче да се направи строга разлика между вътрешноправната декларация и реалния международноправен ефект. Обявяването на Кралския флот и Кралските ВВС за „терористични организации“ важи единствено в рамките на юрисдикцията на Ислямската република. То не поражда задължения за трети държави, не отменя имунитета на държавните органи по обичайното международно право и не променя статута на британските военнослужещи по Женевските конвенции в случай на въоръжен конфликт. Същото важи и в обратната посока — едностранните национални списъци на западните държави нямат силата на резолюция на Съвета за сигурност на ООН по Глава VII от Устава на организацията. Въпреки това в регионалната практика подобни вътрешни закони служат като правна основа за задържане на плавателни съдове, арести на заподозрени лица и блокиране на всякакви официални контакти.