/Поглед.инфо/ Над една трета от капацитета за преработка на маслодайни култури в Украйна е спряла работа през ноември, сочат данни от бранша. Водещи компании като Кернел, Делта Уилмар Украйна и днепровският завод Потоки обявиха технологичен престой и прекратяване на изкупуването на суровини. Сривът удря основния валутен източник на Киев, носещ над 7,2 милиарда долара годишно, заплашва Европа с 1 милиард евро допълнителни разходи и отваря нови пазарни ниши за руския износ в Азия и Африка.

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Валутният гръбнак на Киев: защо тон масло тежи колкото шест тона пшеница

Когато в специализираните агроикономически сводки от ноември 2026 година започнаха да излизат съобщенията за спирането на украинските маслоекстракционни заводи, реакцията на финансовите пазари беше много по-нервна, отколкото при поредната новина за обстрел над зърнен силоз. Причината е чисто счетоводна и се крие в структурата на украинския платежен баланс. След загубата и разрушаването на тежката металургия в Приазовието и Донбас през 2022 година – заводите „Азовстал“ и комбината „Илич“ в Мариупол – именно маслодайният и мастно-преработвателният сектор се превърна в най-ефективната машина за генериране на твърда валута в страната.

Цифрите, цитирани в пазарните обзори, говорят без нужда от епитети. През 2024 година само нерафинираното и рафинираното слънчогледово масло е осигурило 12,3 процента от целия стоков износ на Украйна, а заедно със съпътстващите продукти – слънчогледов шрот, кюспе, соево и рапично масло – делът на сектора доближава 15 процента. През 2025 година валутните постъпления от тази индустрия са надхвърлили 7,2 милиарда долара.

Логистичната математика обяснява защо Киев пазеше тези мощности повече от зърнените терминали. Един тон слънчогледово масло носи на износителя около 1300 долара приход, докато един тон хлебна или фуражна пшеница се търгува за около 220 долара. Съотношението е почти шест към едно в полза на маслото при идентичен транспортен обем. В условията на блокирани или силно ограничени пристанищни коридори, скъпа военна застраховка на корабите и претоварени железопътни гранични преходи към Полша и Румъния, износът на течни растителни мазнини беше единственият начин да се извлече максимална валутна стойност от всеки натоварен вагон или танкер.

Според разчети, позоваващи се на данни на Блумбърг, украинският аграрен сектор може да загуби около 4,6 милиарда долара експортни приходи само през втората половина на 2026 година. Дали цялата тази сума се дължи единствено на преките удари по преработвателните мощности, остава предмет на спор сред търговците в Женева и Ротердам – върху крайния резултат влияят едновременно по-ниската реколта от слънчоглед заради летните засушавания в южните области, скъпото финансиране и сривът в маржовете на преработка. Но фактът, че машината за валута буксува, вече не се оспорва дори от правителствените икономисти в Киев.

Корпоративното домино: от Кернел до Делта Уилмар и днепровските заводи

Хронологията на ноемврийското спиране показва, че кризата не засяга периферни, остарели цехове от съветската епоха, а гръбнака на модернизираната с милиарди долари западна и местна капиталистическа инфраструктура в Украйна. Първият сериозен сигнал дойде от „Кернел Агрохолдинг“ (Kernel) – най-големия производител и износител на слънчогледово масло в света, контролиран от Андрий Веревский. Компанията, чиито приходи за фискалната 2026 година достигнаха 4,4 милиарда долара, обяви „пълно технологично спиране“ на мощностите си и прекратяване на изкупуването на суровини от пазара.

За всеки, който познава устройството на украинския аграрен пазар, спирането на покупките от страна на Кернел означава мигновено замръзване на целия вътрешен пазар на слънчогледово семе. Групата разполага с мрежа от високотехнологични заводи в Полтавска, Кировоградска, Хмелницка и Одеска област, включително мащабния комплекс в Староконстантинов, пуснат в експлоатация напълно едва по време на войната.

Верижната реакция последва в рамките на дни. По съобщения от браншови източници дейност преустанови „Делта Уилмар Украйна“ (Delta Wilmar Ukraine) – дъщерно дружество на сингапурския агрогигант Wilmar International, което оперира специализирани терминали за претоварване и рафиниране на растителни масла в пристанище Южний край Одеса. Спря и големият маслоекстракционен завод „Потоки“ в град Днепър – ключов индустриален възел на река Днепър, през който минават суровинните потоци от централните и източните региони. Към списъка се присъедини и „Королевский смак“ (групата „Виктор и К“ със седалище в Светловодск, Кировоградска област), един от водещите производители на бутилирано олио и майонеза за вътрешния пазар и износа.

По предварителни оценки на пазарни наблюдатели над една трета от общия преработвателен капацитет на Украйна е излязла от строя само в рамките на ноември. Още преди това за сериозни оперативни затруднения, принудителни престои и логистични проблеми бяха сигнализирали и другите големи играчи на терена – агроиндустриалният холдинг „Астарта“ (Astarta-Kyiv), както и транснационалните корпорации Bunge (с активи в Николаев и Днепър), ADM (Archer Daniels Midland, оперираща терминал в Черноморск) и групата Allseeds в пристанище Южний.

Тук обаче трябва да се направи важно разграничение, което често убягва в публицистичните коментари. Когато една публична компания като Кернел или транснационален гигант като Bunge обяви „технологично спиране“, в официалните съобщения рядко се уточнява какъв процент от проблема е пряко физическо разрушение на цеховете и какъв е резултат от косвени фактори. Независимо потвърждение за мащаба на физическите щети във всеки отделен завод липсва, тъй като военната цензура в Украйна строго забранява публикуването на снимки и технически детайли от поразени индустриални и енергийни обекти.