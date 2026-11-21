/Поглед.инфо/ Изчислителните мощности на Китай за изкуствен интелект се очаква да достигнат близо 10 000 екзафлопса до 2030 г., което ще представлява над 90% от общия изчислителен капацитет на страната. Прогнозата беше представена на Световната конференция по изчислителни технологии 2026, открита в петък в провинция Хунан.

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По данни на Лиу Уънцян, заместник-председател на Китайския център за развитие на информационната индустрия, изчисленията за изпълнение на модели с изкуствен интелект (инференция) ще съставляват 85% от общия капацитет за изчисления с изкуствен интелект.

Към края на септември 2026 г. изчислителните мощности за изкуствен интелект в Китай достигат 2592 екзафлопса, което е ръст от 146% на годишна база. В страната функционират 52 центъра за изчисления с изкуствен интелект, всеки от които разполага с над 10 000 чипа за изкуствен интелект.

Китай изгражда национална инфраструктура, включваща осем национални изчислителни центъра, 10 клъстера от центрове за данни и три региона за координирано развитие на изчислителните мощности и енергетиката.

Сред очертаните тенденции са преминаването от оценка на енергийната към въглеродната ефективност на изчислителните системи и развитието на космическите изчислителни технологии. До 2030 г. страната планира да изгради търговска космическа мрежа за изчисления с около 1000 спътника.