/Поглед.инфо/ На 20 ноември в Пекин се състоя церемонията по връчването на третата награда „Ланхуа“ - орхидея. Ли Шулей, член на Политбюро на ЦК на ККП и ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП, присъства на събитието и произнесе реч.

Наградата „Ланхуа“ има за цел да отличи и награди международни приятели и организации, които са допринесли значително за разпространяването на общите ценности на човечеството и за насърчаването на обмена и взаимното обогатяване между китайската и чуждестранните цивилизации. Десет международни приятели получиха наградата „Ланхуа“ на тазгодишното издание.

Участниците в събитието изразиха мнение, че наградата „Ланхуа“ произхожда от Китай и свързва света, а откакто е създадена, нейното международно влияние непрекъснато нараства, като влива нова енергия в хармоничното съжителство на различните цивилизации и се превръща в свидетелство за съгласието, взаимното разбиране и насърчаване, и взаимния напредък на цивилизациите на различните страни.