/Поглед.инфо/ Всяка зима милиони тонове лед остават да плуват по повърхността на реките, езерата и полярните морета, вместо да потънат на дъното, както правят почти всички останали твърди вещества на тази планета. Този наглед банален битов факт, който виждаме в чашата си с вода, всъщност е единствената преграда между живата биосфера и пълното стерилизиране на водните басейни. Ако водата се свиваше при охлаждане по стандартния термодинамичен модел, континенталните водоеми щяха да замръзват от дъното нагоре, превръщайки се в плътни ледени блокове без шанс за размразяване през краткото лято.

Всеки, който някога е забравил стъклена бутилка във фризера, познава резултата от най-известния физичен каприз на Земята – счупено стъкло и разлят лед. В учебниците по природни науки това явление се описва с термини като „аномалия на водата“, което е доста мек евфемизъм за поведение, което директно противоречи на поведението на останалата материя. Когато охладим разтопено желязо, олово, течен азот или обикновен зехтин, техните молекули забавят хаотичното си движение, прибират се плътно една до друга и веществото се свива. Твърдата фаза на почти всеки химичен елемент или съединение е по-тежка и по-плътна от течната му фаза. Водата обаче отказва да играе по тези правила. Тя се свива само докато температурата ѝ падне до около четири градуса над нулата. В този конкретен момент тя достига максималната си плътност и оттам надолу, вместо да продължи да се уплътнява, започва да се разширява. Когато най-накрая премине в твърдо състояние при нула градуса, ледът вече е с близо девет процента по-обемен и съответно по-лек от течната вода под него.

Причината за този инженерен дефект в природата се крие в самата геометрия на водната молекула и начина, по който тя се свързва със съседите си. Молекулата на водата е полярна – кислородният атом дърпа електроните към себе си и носи лек отрицателен заряд, докато двата водородни атома остават леко положителни. В течно състояние, при стайна температура, тези молекули се намират в непрекъснат хаос, блъскат се, разкъсват водородните си връзки и веднага образуват нови, плъзгайки се плътно една покрай друга. Когато топлинната енергия падне достатъчно ниско, това блъскане спира и водородните връзки налагат строг пространствен ред. Вместо да се наредят като плътно опаковани тухли в склад, молекулите на водата се подреждат в твърда, шестоъгълна кристална решетка с огромни празни пространства помежду си. Ледът на практика представлява архитектурно скеле, пълно с микроскопични кухини. Именно тази пореста на молекулярно ниво структура го прави по-лек от течността, от която е възникнал, и го принуждава да изплува на повърхността, подчинявайки се на елементарния закон на Архимед.

Термодинамичният капак на континенталните води

Ако погледнем един голям сладководен басейн като езерото Байкал или някой от дълбоките язовири в умерения пояс през късната есен, ще видим как този молекулярен каприз управлява огромни водни маси. Докато въздухът изстива, повърхностният слой вода се охлажда, става по-тежък и потъва към дъното, изтласквайки по-топлата вода нагоре. Този вертикален конвейер работи безотказно, докато цялото езеро не се уеднакви на температура от около четири градуса. В момента, в който повърхността изстине още малко – до три, два или един градус – механизмът се обръща. Тази по-студена вода вече не е по-тежка, а по-лека от четириградусовата маса под нея, поради което остава да лежи най-отгоре. При нула градуса тя замръзва и образува твърда кора, която запечатва водоема.

Така зимното езеро се превръща в обърнат термос – отгоре има леден капак, подложен на арктически ветрове и температури от минус тридесет градуса, а отдолу, на дълбочина, водата остава стабилно на около четири градуса. Ледената покривка и натрупаният върху нея сняг действат като мощен топлоизолатор, който драстично забавя загубата на топлина към атмосферата. В този изолиран подледен бункер рибите, планктонът, дънните безгръбначни и бактериите не умират, а просто намаляват метаболизма си до минимум и изчакват пролетта. В по-ранните ни публикации за термодинамиката на океанските течения вече разглеждахме как температурните градиенти движат глобалния пренос на енергия, но при затворените сладководни басейни именно тази граница от четири градуса е единствената гаранция, че дъното няма да се превърне в вечна замръзналост.

Въпреки че този механизъм звучи като перфектно замислена система за спасяване на живота, реалността на терена е доста по-сурова и изпълнена с физически компромиси. Ледената шапка предпазва водата от замръзване, но същевременно я отрязва от достъпа до атмосферния кислород. Ако зимата е тежка и върху леда навали дебел слой непрозрачен сняг, слънчевата светлина спира да прониква в дълбочина. Водните растения и фитопланктонът прекратяват фотосинтезата, но дишането на рибите и гниенето на органичната материя по дъното продължават да изразходват наличния кислород. Така в плитките или силно заблатени водоеми се стига до масов зимен мор – рибите не загиват от студ, а буквално се задушават под собствения си защитен щит. Ледът дава шанс за оцеляване, но не отменя законите на химията и газообмена.